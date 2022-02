Olympiatuomio: Iivo Niskanen nosti odotukset pilviin – Norja sukelsi, Ruotsissa juhlittiin laskuvarjohyppääjää

IS:n raati käy läpi Pekingin olympialaisista muun muassa sunnuntain mitalitapahtumat.

Sieltä se tuli! Suomen ensimmäinen mitali näissä kisoissa. Olympiatuomiossa ruoditaan tietysti miesten yhdistelmäkilpailua ja Iivo Niskasta. Oman osansa huomiosta saa myös Perttu Hyvärinen.

Eikä tietenkään ole unohdettu Aleksandr Bolshunovia tai norjalaisia. Myös Antti Aallon 12. sija on saa arvoisensa huomion.

Raadissa ovat mukana kisoja kotitoimituksessa seuraava Joonas Kuisma sekä kiinalaisessa vuoristossa seikkailevat Pekka Holopainen ja Marko Lempinen.

Joonas Kuisma

Tähti

Iivo Niskanen. Yksi mies pitää vuodesta toiseen huolta siitä, että koko Suomessa pistetään tippumaan mitalikahvit. Suomesta puhutaan usein maana, jossa ei ole todellista urheilukulttuuria. Se on höpönlöpöä. Suomalainen urheilukulttuuri vain tuoksuu Juhla Mokalta räntäsateisen sunnuntaipäivän aamuna. Se on ihanaa.

Puheenaihe

Lukeeko sääennusteessa ”mitalisade”? Iivo Niskanen on kunnossa. Perttu Hyvärinen on kunnossa. Kerttu Niskanen on kunnossa. Sukset toimivat. Latuprofiili sopii suomalaisille. Parasta pitää Moccamaster ladattuna kaiken varalta. Koko ajan.

Moka

Norjan kisoihin valmistautuminen näyttää menneen täysin plörinäksi. Viimeistelyleiri muuttui koronapainajaiseksi. Kisoihin saavuttiin kukin mitenkin. Nyt miehet jätettiin tylysti mitaleitta. Johannes Hösflot Kläbo oli 40:s ja Sjur Röthe keskeytti. Vain Therese Johaug on immuuni. Tietenkin.

Tyyli

Kläbosta puheenollen, romahdus yhdistelmäkisassa ei vaikuttanut sopivan miehen pirtaan. STT:n mukaan supertähti oli loikkinut kotimaansa median edestä kovaa kuin perinteisellä hiihtotavalla hiihdetyn sprinttinousun konsanaan. Arvio päivän kunnosta oli ytimekäs: ”Perseestä”.

Yllätys:

Perttu Hyvärinen ja Antti Aalto. Kaksikko, jolta ei välttämättä odotettu ihmeempiä Kiinasta. Kumpikin latasi kauden parasta pöytään. Hyvärinen oli seitsemäs yhdistelmäkisassa. Aalto oli 12:s normaalimäessä. Kumpikin tulos oli urheilijan uran paras arvokisatulos. Enempää ei voi vaatia.

Marko Lempinen

Tähti

Venäjän karpaasi Aleksandr Bolshunov oli yhdistelmäkisassa hämmentävän ylivoimainen. Alun kaatumisestaan huolimatta huippukuntoinen Bolshunov dominoi täydellisesti tapahtumia ääriraskaalla ladulla. Miesten yhteislähtökisoissa näkee ani harvoin tällaista rohkeuttakin vaativaa suvereenisuutta.

Puheenaihe

Iivo Niskasen myllytys yhdistelmäkisan perinteisen osuudella oli niin tyrmäävä, että hän varmisti jo sillä itselleen pronssimitalin. Kisa nosti suomalaisittain odotukset pilviin, sillä suomalaisässän päämatkat ovat vasta tulossa. Niskasen haarukassa on vielä vähintään kaksi mitalia, vähintään.

Moka

Norjalainen maastohiihto on tällä menolla matkalla kansalliseen katastrofiin. Naisten avausmatkalla norjalaiset saivat ylipäätään viivalle vain kolme hiihtäjää, ja miesten avauksessa paras norjalainen jäi peräti noin kahden ja puolen minuutin päähän voittajasta. Miehet eivät pelanneet, eivät suksetkaan.

Tyyli

Hiljaa hyvä tulee. Perttu Hyvärinen ei ole pitänyt meteliä omasta kunnostaan, päinvastoin. Alkukauden perusteella miehen esityksistä oli piirtynyt kuva, ettei hänellä olisi mitään sanottavaa olympialaisissa, mutta kaikkea muuta. Viekas savolainen iski avauksessa tiskiin todella tyylikkään ja tasapainoisen esityksen.

Yllätys

Osaavathan ne suomalaisetkin näemmä vielä hypätä mäkeä, ainakin välillä. Jo vuosikausia jatkuneen mahalaskun jälkeen sunnuntaina nähtiin valonpilkahdus, kun Antti Aalto venyi olympialaisten normaalimäessä jopa 12:nneksi. Tulosta voi nykyään pitää suomalaisittain pikkusensaationa.

Antti Aalto yllätti positiivisesti.

Pekka Holopainen

Tähti

Aleksandr Bolshunovin kauden piti harjoituskauden suukirurgisten toimenpiteiden takia olla jopa vaarassa. Ennuste ei vanhentunut tyylikkäästi. Luukutus skiathlonin jälkiosalla matkalla ensimmäiseen olympiavoittoon oli huikeaa.

Puheenaihe

Paikalla maan hiihtoliiton puheenjohtaja, tähtipoika hakemassa neljättä olympiavoittoaan 5. olympiastartissaan. On Holund, on Röthe. Mutta niin vain Norjan panos oli odotuksiin nähden pannukakku.

Moka

Norjalaisista eniten annettavaa olisi ollut Hans Christer Holundilla. Hänen osaltaan kohtalokas oli erittäin keskinkertaisesti toiminut perinteisen suksipari. Eroa Iivo Niskaseen jäi sen 15 sekuntia liikaa, jotta jahti olisi käynnistynyt.

Sissimies otti ensimmäisen kultamitalinsa näissä kisoissa.

Tyyli

Ruotsin Nils van der Poel otti länsinaapuriin ensimmäisen pikaluistelukullan 34 vuoteen maan vanhassa menestyslajissa. Sissikoulutuksen saanut laskuvarjohyppääjä niisti 5000 metrin kullan päätöskierroksella sekunnin takamatkalta. Se on matkana tässä lajissa noin 8 metriä.

Yllätys

Vaikkei Iivo Niskanen yhdistelmäkilpailun historiallista pronssiaan jymypommina pitänytkään, niin kyllä se sitäkin oli. Ensimmäinen mitali lajissaan ja norjalaisten pelätty puristus pelkkä nallipyssy. Lisää on luvassa.