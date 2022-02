Iivo Niskanen avasi olympiamitalin tuonutta suunnitelmaansa Ylellä – hoiti nyt osuuden, jolla on ”taottu päätä seinään”

Mitali maistui Iivo Niskaselle.

SensaatiopronssIA miesten yhdistelmäkisassa hiihtänyt Iivo Niskanen oli kisan jälkeen hyvin tyytyväinen.

– Mitali ensimmäiselle matkalle maistuu kyllä. Tiesin, että mitaliin on mahdollisuuksia kovalla työllä ja vauhdinpidolla kilpailun alusta saakka. Sain tavallaan hyödynnettyä sitä omaa kapasiteettiani ja kestävyyttäni, Niskanen sanoi Ylen haastattelussa.

– Henkilökohtainen mitali on aina henkilökohtainen mitali. Se on pitkän projektin tulos. On pystynyt tekemään työtä sen eteen, että on valmiuksia kestää myös vapaalla perinteisen jälkeen. Monta kertaa on päätä taottu seinään tuossa perinteisen osuudella ja vauhdinpitoa on yritetty. Nyt se tuotti tällaisen palkinnon, niin ilman muuta olen tyytyväinen! Niskanen myhäili.

Niskanen sanoi, että hiihto pysyi hyvin kasassa loppuun saakka.

– Sain viimeisellä kiekalla jopa pikkuisen nautiskella, kun pystyin pitämään eron koko ajan samana takana tuleviin myös vapaan osuudella.

Niskanen myönsi suoraan, että olympiavoittaja Aleksandr Bolshunovin ja hopeamitalisti Denis Spitsovin vauhtiin ei ollut rahkeita vastata. Niskasen mukaan venäläiset olivat sunnuntain kisassa niin älyttömän kovia.

Niskanen sanoi, että hän lähti yhdistelmäkisaan, koska uskoi omiin mahdollisuuksiinsa.

– En olisi halunnut hiihtää, jos en olisi itse uskonut mitalisaumaan.

Niskanen sanoi, että olot eivät olleet kovin rankat, ja latujen kuntokin oli hyvä.

– Tässä on nyt muutama välipäivä kisojen päämatkaan (15 kilometrin perinteinen kisa). Ihan mielenkiinnolla kohti sitä, toivottavasti siinä pystyn haastamaan Bolshunovia, Niskanen sanoi.