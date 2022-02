Enni Rukajärvi kommentoi salaperäisesti tulevaisuuttaan olympiafinaalin jälkeen

Enni Rukajärvi sijoittui slopestylen kovatasoisessa finaalissa seitsemänneksi. Olympiakulta matkasi Uuteen-Seelantiin.

– Laskemista. Joka paikassa.

Näin Enni Rukajärvi kommentoi tulevaisuuden suunnitelmiaan slopestylen olympiafinaalin jälkeen, jossa hän oli jäänyt seitsemänneksi.

Rukajärvi analysoi kisaansa samanlaisella iloisella, rauhallisella ja suorasukaisella tyylillään kuin olisi voittanut olympiakultaa. Äänessä oli vain pieni pettymyksen vivahde, jos oikein tarkoin kuunteli.

Rukajärvi sijoittui lumilautailun slopestylen finaalissa sunnuntaiaamuna seitsemänneksi. Hän sai parhaat pisteensä 71,45 toisella laskullaan.

Ensimmäinen lasku oli varovainen ja kolmas päättyi hurjannäköiseen kaatumiseen.. Viimeisessä laskussa hän yritti tietenkin kaikkensa, ja se päätyi kunnon pannuihin ensimmäisen hypyn jälkeen.

– Vikassa laskussa hämäsi vähän se, että kun toisessa laskussa ei ollut tarpeeksi vauhtia, niin viimeisessä sitä oli vähän liikaakin. Ehkä keskittyminen ei riittänyt tänään.

Alun varovaisuuteen oli luonnollinen syy, sillä Rukajärven aamu oli melko dramaattinen.

Slopestylen finaali alkoi 9.30 paikallista aikaa, ja sitä ennen hän oli ehtinyt kaatua aamun harjoituksessa parikin kertaa. Se ei voinut olla näkymättä kilpailussa, kun kroppaakin kivisti.

Miten valmistautuminen sujui Enni Rukajärvi?

– Ei se ihan nappiin mennyt. Vedin muutamat aika pahat pannut ja jouduin keräilemään itseäni kisaan.

Miten se vaikuttui kisasuorituksiisi?

– Varmasti sillä tavalla, että olo oli epävarmempi. Ja kun sattuu, niin joutuuhan sitä keräilemään itseään.

Rukajärvi kertoi koittaneensa harjoituksissa viimeisessä reilissä hieman eri temppua, eikä se mennyt putkeen.

– Löin vähän päätä tai naamaani, hän sanoi.

– Sitten toisesta hyppyristä vedin alastulon yli. Oli varmaan liikaa vauhtia. Siinä ei sattunut niin pahasti, mutta kyllä sekin sekoitti pakkaa.

Rukajärvi arvioi saaneensa koottua itsensä kisaan ihan hyvin.

– Mutta aina se vaikuttaa takaraivossa. Salaa.

Naisten slopestylen finaalissa oli hurja taso. Olympiakultaa nappasi Uuden-Seelannin Zoi Sadowski Synnott pistein 92.88. Olympiavoitto oli maan historian ensimmäinen talvikisoissa.

Hopea sai Yhdysvaltain Julia Marino ja pronssia Australian Tess Coady.

– Tosi kova taso. Hienoa oli olla mukana, Rukajärvi sanoi.

Voittaessaan ensimmäisen mitalinsa Sotšissa 2014 Rukajärvi kuvaili tunnelmia ironisiksi. Rukajärvellä ei ollut mitään itse olympialaisia vastaan, mutta hän vastusti suuntaa, johon olympialaiset olivat lajia viemässä.

Tuolloin Rukajärveä harmitti, että monille laskijoille oli tullut olympialaisista kauden ainoa tavoite, jonka ehdoilla kaikki tehtiin.

Samalla lumilautailun toverillinen hengailu joutui osittain väistymään.

Pyeongchanissa 2018 Rukajärvi oli kuitenkin täysillä mukana. Hän osoitti kylmäpäisyytensä laskemalla slopestylessa pronssille vaarallisen tuulisissa olosuhteissa, joissa moni laskija ”teki pannut”.

Onko kilpaurheilu muuttanut lumilautailun luonnetta Enni Rukajärvi?

– No. Ihan hyvä meininki on pysynyt, mutta on se myös vähän muuttunut. Aika paljon on tullut totisemmaksi.

Mitä sinulla on seuraavaksi suunnitelmissa?

– Laskemista. Joka paikassa.

Jatkuuko kilpaileminen?

– En osaa sanoa. Varmaan jossain vielä käyn.

Ainakin Enni Rukajärvi on mukana olympialaisten Big Airissa, jonka karsinta kilpaillaan viikon päästä maanantaina.

Lue lisää: Jukka Jalonen Marko Anttilan tilanteesta: ”Tässä sorretaan ihmisoikeuksia” – Enni Rukajärvi jäi ilman mitalia, IS seuraa

Lue lisää: Enni Rukajärven mitaliputki poikki – kertoi finaalia edeltäneestä ”rankasta aamusta” Ylelle: ”Joutui vähän keräillä itseään”