Venäläisurheilija julkaisi pysäyttäviä päivityksiä Kiinan koronaeristyksestä – Norja ryhtyi koviin toimiin

Norja toi Kiinaan lisäruokaa, jotta eristykseen joutuneet saavat tarpeeksi ravintoa.

Pekingin olympialaisissa positiivisen koronanäytteen antaneita urheilijoita odottaa karu kohtalo: eristyshotelli tai pahimmassa tapauksessa sairaalaeristys.

Oireettomien koronapositiivisten tai ainakin Kiinan raja-arvoilla positiivisen näytteen antaneiden eristysolot ovat puhuttaneet.

Esimerkiksi venäläinen ampumahiihtäjä Valeria Vasnetsova on kertonut Instagram-tilillään vaikeista hetkistään eristyksessä. Vasnetsova kritisoi erityisesti ruokahuoltoa.

– Minulle on tarjottu tätä aamiaiseksi, lounaaksi ja päivälliseksi nyt viiden päivän ajan. Olen menettänyt paljon kiloja. Luuni näkyvät jo, Vasnetsova kirjoitti julkaisemansa ruoka-annoskuvan yhteyteen.

– Minulle ei tarjota mitään muuta ruokaa. Testituloksista ei kerrota minulle mitään. Nukun päivät pitkät, koska minulla ei ole edes voimia nousta ylös sängystä.

NRK uutisoi lauantaina, että Norjan olympiajoukkue on nyt ryhtynyt toimiin parantaakseen omien eristykseen joutuneiden urheilijoidensa ja taustahenkilöidensä tilannetta.

Norjalla on ollut jo kisojen alkupäivinä rutkasti koronahuolia; esimerkiksi yhdistetyn suuri norjalainen mitalisuosikki Jarl Magnus Riiber joutui eristykseen annettuaan olympiakylässä kaksi positiivista koronanäytettä.

NRK:n mukaan ”Norja ryhtyi rajuihin elintarviketoimiin” ja lähetti hätätarvikkeita Kiinaan.

Norjan curlingliiton pääsihteeri Pål Trulsenin kerrotaan toimineen ruokakuriirina: hän matkusti Kiinaan perjantaina ja toi mukanaan suuren määrän ruokaa.

– Pitää paikkaansa, että olemme tehneet aloitteita, jotta urheilijat saisivat täydennystä (ruokaan), Norjan olympiakomitean viestintäpäällikkö Halvor Lea kommentoi NRK:lle.

Jarl Magnus Riiber on yksi näistä urheilijoista, joille Trulsenin mukanaan tuomat hätäelintarvikkeet ovat tarkoitettu.

– Totta kai he saavat siellä (eristyksessä) ruokaa. Me puhumme olympiaurheilijoista. Mutta kyse on myös vähän siitä, mitä he siellä saavat, Lea perusteli NRK:lle lisäruoan tuomista.