Leijonatuomio: Naisleijonat kyykkäsi rumasti – pahin uhkakuva toteutui

Kanada tyrmäsi Naisleijonat tylysti lauantaiaamuna.

LEIJONARAADISSA ovat toimittajat Sami Hoffrén, Sasha Huttunen ja Harri Laiho.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Kanadan 21-vuotias tähti Sarah Fillier vakuutti. Princetonin yliopistojoukkueen kapteeni naulasi näppärään tyyliin kaksi maalia Suomen verkkoon. Ensimmäistä olympiaturnausta pelaava Fillier on aloittanut turnauksen väkevästi. Kahteen otteluun Fillier on tehnyt neljä maalia. Tätä tahtia hänellä on saumat rikkoa olympialaisten maaliennätys (9), jota pitää hallussaan Meghan Agosta.

Tämä toimi

Jäällä oli vain yksi joukkue. Kanada löi luun kurkkuun heti avauserässä. Vaahteralehtipaidat jauhoivat vaihdosta toiseen tutun terävällä tempolla, eikä Suomella ollut palaakaan. Pelkästään luisteluvoimassa oli raju ero. Olympiaturnaus etenee samoja raiteita pitkin eli kultamitalin kohtalon ratkaisevat jälleen kerran Kanada ja USA.

Tämä meni vihkoon

Lässytykset sikseen. Fakta on, että Naisleijonat kyykkäsi rumasti. Jääkiekko on varsin ikävä laji, jos sitä joutuu pelaamaan ilman kiekkoa. Kanada hallitsi kiekkoa mielin määrin ja Suomi oli jatkuvasti askeleen pari perässä. Lauantaiaamun ottelu oli äidit vastaan tyttäret, osa kaksi. Naisten jääkiekko on kahden Pohjois-Amerikan mahtimaan maailma, missä muut elävät.

Tus ny itte selittään…

Pelaajat paahtavat kaukalossa tuttuun tyyliin häkit päässä, mutta jäähyaitiossa pelaajat joutuvat kaivamaan kelmuista kasvomaskin naamalleen istunnon ajaksi. Mitä järkeä tässä nyt on?

Loppulause

Kyyti on ollut kylmää heti turnauksen kärkeen. Se näkyy myös Naisleijonien maalivahtien tilastoissa. Anni Keisala torjui avausottelussa USA:ta vastaan 90,38 prosentin varmuudella, mutta Kanadaa vastaan veskarien prosentit sukelsivat surkeasti pelanneen viisikon takana. Meeri Räisänen torjui kaksi erää 80 prosentin varmuudella. Uuniin kolmanteen erään vaihdetun Keisalan torjuntaprosentti oli 69,23. Keisalan on seisottava jatkossa päällään, jos Suomi aikoo huuhtoa pronssia.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Kanadan numero kymppiä eli Sarah Fillieriä oli ilo katsoa. Heti ensimmäisessä vaihdossa napakka kuti Suomen häkkiin ja 3–1-osuma oli jopa vielä hienompi taidonnäyte, kun Fillier vippasi kiekon vahvalla rystykosketuksella yläkulmaan Meeri Räisäsen selän taakse. 21-vuotias Fillier on vaahteranlehtipaitojen tulevaisuuden ykköstykkejä.

Tämä toimi

Helppo vastaus olisi, että ei mikään, mutta mahtui lauantaiaamuun sentään yksi pieni tähtihetki. Minttu Tuomisen bravuuri on sähäkkä operointi hyökkäyssinisellä, josta saatiin taas lisää highlight-materiaalia: nopea kääntö, terävä toimitus maalille ja yläriman allehan se kiekko kauniisti lennähti.

Tämä meni vihkoon

Kanada-ottelu oli Naisleijonien osalta paluu pimeälle keskiajalle. Vaikka tasoero on yleisesti iso, tällaiset 1–11-tulokset eivät oikeasti kuuluisi enää 2020-luvulle. Kyse on Suomen naiskiekon uskottavuudesta. Nyt peli petti harvinaisen pahasti ja vielä olympiajäällä. Puolustaminen oli luokatonta, virheiden määrä valtava, eikä kumpikaan maalivahti ollut kenttäpelaajia kummoisempi.

Tus ny itte selittään...

Pahin uhkakuva toteutui: Suomella on maalivahtikriisi. Kahden ottelun jälkeen kumpikaan maalivahti, Anni Keisala tai Meeri Räisänen, ei ole kuuma. Keisala on nimetty ykkösmaalivahdiksi, mutta Räisänen hämmentää soppaa lausunnoillaan. Päävalmentaja Juuso Toivolalta kaivataan nyt jämäkkää johtamista ja linjanvetoa. Naisleijonat ei tarvitse enää yhtään lisää häiriötekijöitä tai epäselvyyttä.

Loppulause

Turnausformaatin takia alkulohkolla ei ole oikeastaan mitään merkitystä, koska kaikki ykköslohkon maat etenevät puolivälieriin. Tärkeintä on nyt saada itseluottamus ja peli uomiinsa. Ensi maanantain ja tiistain Sveitsi- ja Venäjä-ottelut näyttävät Suomen turnauksen suunnan. Pronssi vai fiasko? Ne ovat vaihtoehdot.

Harri Laiho

Illan sankari

Kanadan 21-vuotias Sarah Fillier kunnioitti kotimaansa kiekkoperinteitä. Hanakka pelaaja ei siirrellyt eikä kurvaillut. Hänellä oli vain maali mielessään. Tuloksena olikin pelin kannalta kaksi isoa osumaa. Ensimmäinen tuli maailmanluokan rannelaukauksella, toinen taitavalla ja oivaltavalla rystynostolla. Ylänurkka löytyi molemmilla tavoilla.

Tämä toimi

Olympialaisten huippuottelu ja taulussa 11–1. Sellainenkin mikroskooppi varmasti löytyy, jolla Suomen pelistä löytää hyviä asioita, mutta ei niitä totuuden nimissä kannata tihrustaa. Pelissä toimi ennen kaikkea Kanadan viimeistely.

Tämä meni vihkoon

Pelillinen ero oli iso, mutta henkinen ero vielä isompi. Naisleijonat oli joukkueelle usein vaikeassa toisessa erässä pelillisesti paremmin mukana kuin Yhdysvaltoja vastaan, mutta joukkueen selkäranka katkesi pahasti.

Tus ny itte selittään...

Juuso Toivolan päävalmentajadebyytistä tuli murheellinen. Joukkueen tilanne Kanada-peliin ei ollut helppo kaiken turbulenssin ja Pasi Mustosen valitettavan ennenaikaisen kotimatkan jälkeen. Kuinka tästä eteenpäin?

Loppulause

Kaksi peliä, kaksi tappiota, maaliero 3–16. Naisleijonat on ollut Pekingissä kovassa koulussa. Siitä huolimatta joukkue on ykkössuosikki pronssimitaleille. Naisten jääkiekolla on ollut olympiastatus 24 vuotta. Olympiastatuksella on tapana koventaa ja laajentaa lajin tasoa. Niin on käynyt myös naisten jääkiekossa, mutta sillä erolla, ettei kärjen tasoon ole tullut lisää laajuutta. Suomi on päässyt välillä hieman lähemmäs Kanadaa ja Yhdysvaltoja, mutta Pekingin turnauksen alun perusteella tällä hetkellä ero on taas valtava.