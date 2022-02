Juuso Toivola yllättyi, kun hänestä tuli Naisleijonien päävalmentaja kesken kisojen – ”Kaikkea hyvää Pasille ja läheisille”

Juuso Toivolasta tuli Naisleijonien päävalmentaja kesken Pekingin kisojen, kun Pasi Mustonen joutui jättämään Pekingin olympialaiset kesken perhettä kohdanneet sairaustapauksen vuoksi.

Peking

Juuso Toivola tiesi aloittavansa naisten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana tämän kauden jälkeen, mutta pääsi dramaattisten vaiheiden jälkeen tarttumaan pestiin etuajassa.

Päävalmentaja Pasi Mustonen joutui jättämään Pekingin olympialaiset kesken perhettä kohdanneet sairaustapauksen takia.

Mustosen vetäytyminen ja kotiinpaluu tulivat yllätyksenä pelaajille, mutta Naisleijonien johtoryhmä tiesi Mustosen perheen vakavasta tilanteesta.

Silti lopullinen päätös tämän viikon alussa yllätti yhtä lailla Toivolan kuin varsinkin pelaajat.

– Onhan tämä kova paikka, mutta siinä varmaan auttaa, että muutos olisi tullut keväällä. Olen ajatuksissa ollut sitä kohti menossa, vaikka olen keskittynyt tähän projektiin, Toivola sanoi Wukesongin jäähallissa kädet ristissä edessään.

– En lähtiessä osannut tietenkään odottaa, että tässä näin käy. Harmittava tapaus ja kaikkea hyvää Pasille ja läheisille.

Juuso Toivola otti vastuun Naisleijonien valmentamisesta.

Joukkue palaveerasi jääharjoituksen jälkeen uuden päävalmentajan alaisuudessa ja koetti saada ajatukset ja katseet kääntymään lauantaiaamun Kanada-otteluun.

– Ihan ensimmäisenä kertasin vielä tilanteen, että tähän tilanteeseen on ajauduttu. Sen jälkeen sanoin, että on tämä on iso kunnia siirtyä päävalmentajaksi. Se oli odotettavissa keväällä, mutta tämä tuli nyt aikaisemmin näiden sattumusten vuoksi. Se on iso kunnia toimia päävalmentajana hienoille ihmisille, loistaville urheilijoille, jääkiekkoilijoille ja johtoryhmän jäsenille.

Pasi Mustosen kausi päävalmentajana kesti muutamaa ottelua vaille kahdeksan vuotta. Toivola on kulkenut aisaparina ja oikeana kätenä Mustosen rinnalla.

Pelillisesti muutokset eivät ole varmaankaan kovinkaan suuria, mutta Mustonen oli taitava nostattamaan otsikoita ja joskus jopa kohuja.

Naisten maajoukkueesta kasvoi ja kehittyi kestomenestyjä Mustosen aikana. Vaikka menestys on paras tekijä tuomaan lajille näkyvyyttä, olisi erittäin vaikea kuvitella lajille parempaa julkisuuden lisääjää kuin Mustonen.

Mustonen puhui julkisuuteen ja pelaajilleen suoraan ja jopa niin suoraan, että joskus sattui.

Naisleijonien kapteeni Jenni Hiirikoski sanoi yllättävän vaihdoksen jälkeen, että Mustonen on nostanut monet pelaajat uudelle tasolle. Hieno kommentti ja kertoo paljon siitä, mitä joukkue ja yksittäiset pelaajat ovat saaneet aikaan kahden vuotta kestäneessä valmennuksessa.

Hiirikoski on pelaaja, joka on kulkenut yhteiset retken Mustosen ja Naisleijonien mukana.

Toivola ei luvannut joukkueeseen suuria muutoksia, jos nyt muutoksia on tulossa muutenkaan.

Viivi Vainikka tulee joukkueeseen uutena sitten USA-pelin ja hän pelaa Noora Tuluksen ja Elisa Holopaisen kanssa.

– Kun Pasi oli mukana, olemme yhdessä tehneet kuvioita ja taktiikoita. Mun mielestäni olisi hölmöä nyt kääntää jotain toiseen suuntaan, kun on itse ollut tekemässä niitä.

– Samoilla mennään ja turnauspelit näyttävät, mitä tarvitsee tehdä.

Naisleijonien valmennus teki kovan ratkaisun jättämällä maalivahti Noora Rädyn joukkueesta. Toivola oli yhtenä tekemässä ratkaisua, mutta päävalmentaja kertoi asian julkisuuteen.

Rädyn tapauksesta nousi kohu, joita naiskiekko aina silloin sai ja tarvitsi.

Toivola ei halunnut lähteä vertaamaan itseään Mustoseen tai erittelemään, millä lailla hän katsoo poikkeavansa päävalmentajan tavoista.

– Jokainen on oma persoona ja tuo oman persoonansa. Molemmat olemme intohimoisia jääkiekkoihmisiä ja valmennuksen ammattilaisia.

Joukkueen toiminta jatkuu vauhdilla, kun Kanada tulee vastaan ja sen jälkeen tahti jatkuu yhtä tiukkana.

Pelaajien kanssa keskustellaan tarvittaessa ryhmissä ja erikseen, jos he tarvitsevat kuuntelijaa ja tukea.

Mustonen ja muu valmennusryhmä päättivät, että päävalmentajan surullisesta tapauksesta kerrotaan vasta avausottelun jälkeen, ettei tieto vie keskittymistä pelaamisesta.

– Päätös tuli niin lähellä olympia-avausta eikä ollut varmuutta käytännön jutuista tai aikatauluista. Haluttiin antaa joukkueelle rauha keskittyä olympia-avaukseen, se on todella iso asia pelaajille, niin kokeneille kuin kokemattomillekin, Toivola sanoo.