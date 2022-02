Olympialaisten lemmenparia koetellaan – tähtiurheilija kertoo kaipuustaan: ”Saan katsoa, mutten koskettaa häntä”

Mikaela Shiffrin ja Aleksander Aamodt Kilde joutuvat pitämään näppinsä erossa toisistaan.

Olympialaisten tähtipari, alppihiihdon kaksinkertainen olympiavoittaja, USA:n Mikaela Shiffrin ja alppihiihdon maailmancupin viime kauden voittaja, Norjan Aleksander Aamodt Kilde ovat molemmat saapuneet Pekingiin.

Vaikka matkakohde onkin yhteinen, ei lemmenpari voi viettää Pekingin tiukassa kisakuplassa yhteistä aikaa niin paljon kuin haluaisivat.

– Kaikki ihastelevat, että voimme viettää aikaa yhdessä. On hienoa, että hän on täällä, mutta covidin ja rajoitusten kanssa tämä on haastavaa. Pitää olla todella varovainen, Kilde sanoi Expressenin mukaan.

Suurin osa pariskunnan yhteydenpidosta tapahtuu kisoissa Kilden mukaan videopuheluiden välityksellä. Yhteisiä illallishetkiä Kilde ja Shiffrin sentään pääsevät viettämään.

– Se on kiusausta. Voin nähdä hänet, mutta en koskettaa, tai olla hänen kanssaan kovin paljoa. Mutta samaan aikaan on mahtavaa, että hän on täällä. Voimme syödä illallista yhdessä ja nauttia siitä.

Kilde on Pekingissä syöksylaskun ja super-G:n kenties suurin mestarisuosikki. Norjalainen johtaa molempien lajien tämän kauden maailmancupia.

Shiffrinin olympiakullat ovat tulleet pujottelusta vuonna 2014 ja suurpujottelusta 2018. Hän kuuluu naisten alppihiihtomatkojen suosikkeihin myös Pekingissä.

Pekingin alppikisat alkavat sunnuntaina miesten syöksylaskussa.