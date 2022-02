Suomalaisvalmentajalta täystyrmäys olympiakisojen koronatestaukselle – ”Jotain todella hämärää”

Puolan pikaluisteluvalmentaja Tuomas Nieminen on kadottanut täysin luottamuksensa kiinalaisten koronatestaamiseen. Hän pelkää tähtiurheilijansa joutuvan terveenä karanteeniin.

Puolan pikaluistelumaajoukkueessa sprinttereitä valmentava Tuomas Nieminen oli tammikuussa onnensa kukkuloilla, kun hänen urheilijansa Piotr Michalski voitti Heerenveenissä 500 metrin EM-kultaa.

Kun joukkue saapui Pekingiin olympiakisoja varten, Niemisen ilme on ollut synkempi. Merkittävä osa Puolan pikaluistelijoista on koronatestien tulosten perusteella suljettu oireettomina karanteenieristykseen.

– Michalski olisi 500 metrillä mitaliehdokas. Pelkään kuitenkin, että hänelle käy samalla tavalla.

Nieminen sanoo suoraan, että on ”kadottanut täydellisesti luottamuksensa” kisoissa tehtävään koronatestaukseen.

– Lähdetään nyt vaikka siitä, että Tshekin joukkue oli täällä saanut järjestäjiltä koronatestituloksen urheilijasta, joka ei ollut vielä edes saapunut Kiinaan eikä häntä ollut ikinä Kiinassa testattu, seinäjokinen valmentaja täräyttää.

Kisoissa tehtäviä testejä analysoi yhteensä kuusi laboratoriota, ja jokainen testi käy järjestäjien mukaan kahdessa laboratoriossa. Jokainen kisoihin akkreditoitu henkilö testataan joka päivä.

– On käynyt niin, että toisen laboratorion mukaan näytteen Ct-arvo (viruksen kopiomäärä limakalvolla) on 10–16, mikä tarkoittaa erittäin aktiivista tartunnan tilaa. Mutta toisen laboratorion mukaan taas saman näytteen Ct-arvo onkin 36–43 eli henkilö on terve, ei sairasta koronaa.

– Tämä tulosten heittely yksittäisten näytteiden kohdalla on ollut systemaattista. Tätä pandemiaa on eletty pian kaksi vuotta, ja me tiedämme jo, että se virus vain ei käyttäydy tuolla tavalla.

Niemisen, 40, mukaan Puolan joukkue on yrittänyt kysyä Kansainvälisen olympiakomitean lääketieteelliseltä komissiolta, miten tällaisen testaustoiminnan aiheuttama oikeusmurhan riski olisi eliminoitavissa.

Tuomas Nieminen valmensi puolalaisia jo Pyengchangin olympiakisoissa 2018. Itse hän kilpaili olympiakisoissa Vancouverissa 2010.

– Jotain todella hämärää tässä on, itsekin olympiatasolla kilpaillut Nieminen sanoo.

Hänen mukaansa puolalaisten kokemuksiin suhtauduttiin aluksi joukkueenjohtajien tapaamisissa skeptisesti.

– Nyt asenne on muuttunut, kun muut ovat tehneet samanlaisia havaintoja ja kaikkien mitta alkaa täyttyä.

Puolan pikaluistelujoukkueesta peräti viisi jäsentä sai positiivisen tuloksen Pekingin lentokentällä tehdyissä testeissä. Joukossa oli mm. Piotr Michalskin tyttöystävä, short track -luistelun mitalisuosikki Natalia Maliszewska. Kaikki ovat olleet oireettomia.