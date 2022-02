Yhdysvallat tylytti Naisleijonia – Suomen kohuvahti oli rehellisenä Discoveryn lähetyksessä: ”Jos viisi menee...”

Yhdysvallat näytti Suomen naisille kaapin paikan avausottelussa.

Uransa viime kauden jälkeen lopettanut ja sittemmin tv-kommenttaattoriksi siirtynyt Anniina Rajahuhta summasi Suomen ja Yhdysvaltain naisten välisen ottelun erinomaisesti.

– Se oli äidit vastaan tyttäret, Rajahuhta sanoi Discoveryn lähetyksen toisella erätauolla.

Peli oli tuossa kohtaa vielä kesken, mutta se kävi tiivistykseksi oikeastaan koko ottelusta.

Suomi pyristeli vielä ottelun alussa mukana, mutta USA takoi taululle tylyt 5–2-lukemat ja näytti mikä on lajin mahtimaan ja Suomen välinen ero.

Naisleijonien maalivahtipeli on ollut koko Suomen olympiajoukkueen suurin puheenaihe ennen kisojen alkua.

Päävalmentaja Pasi Mustonen jätti lajilegenda Noora Rädyn kotiin ja antoi ykkösvahdin paikan nuorelle Anni Keisalalle, joka oli ykkösvahtina elokuun MM-kisoissa.

– Jos viisi menee omiin, niin onhan se liikaa. Pari niistä olisi pitänyt saada kiinni, Keisala sanoi Discoveryn lähetyksessä ottelun jälkeen.

USA ratkaisi ottelun toisessa erässä tekemällä kaksi maalia ja sen jälkeen kolmas erä oli enää kosmetiikkaa.

– Eihän tässä ole mitään uutta. Joukkue nuoreni vuoden 2019 jälkeen ja sen jälkeen toiset erät ovat olleet meille aina huonoja. On yritetty niitä ratkoa, mutta ei onnistuttu, päävalmentaja Mustonen kommentoi.

– Jos et pääse vaihdossa ensimmäisen 15 sekunnin aikana kiekkoon, niin et pääse ikinä. Yksinkertaisin selitys tälle on, että vastustaja oli parempi, päävalmentaja sanoi.

NHL-tähti Phil Kesselin sisko Amanda Kessel aloitti maalinteon avauserän puolivälissä ja Alex Carpenter viimeisteli toisen osuman vielä samassa erässä.

Toisessa erässä USA:n tähtihyökkääjä, joukkueen kapteeni Kendall Coyne Schofield teki kaksi maalia ja sinetöi ottelun.

Suomi sai avausmaalin aikaiseksi ylivoimalla päätöserässä, kun Susanna Tapani pääsi ohittamaan USA:n maalivahdin Maddie Rooneyn.

Alex Carpenter väänsi maalin edestä 5–1-maalin päätöserän puolivälissä.

Naisleijonien toinen osuma syntyi poikkeuksellisella tavalla. Susanna Tapanin laukoma kiekko pompahti takaraudasta, mutta ottelun tuomari näytti, että kiekko oli tolpassa. Peli jatkui ilman pelikatkoa loput reilut kaksi minuuttia, loppusummeri soi ja sen jälkeen videotarkastus paljasti, että kiekko meni maaliin.

Kelloa käännettiin taaksepäin, Suomen maali hyväksyttiin ja pelaajat komennettiin kaukaloon pelaamaan ottelu loppuun.

Ottelussa nähtiin myös paha loukkaantuminen, kun Suomen Ronja Savolainen ja USA:n Brianna Decker kaatuivat avauserässä ja Deckerin jalka vääntyi pahasti. Yhdysvaltaispelaajaa hoidettiin pitkään kaukalossa ennen kuin hänet vietiin paareilla pois kentältä.

Hänen jalkansa oli vahvassa paketissa tv-kuvan perusteella ottelun loppuhetkillä.

Naisleijonien ottelut jatkuvat lauantaina, kun joukkue kohtaa alkulohkon toisen huippujoukkueen Kanadan. Tuo ottelu alkaa klo 6.10 Suomen aikaa.