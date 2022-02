Emma Terho antoi positiivisen koronatestin Pekingissä – tällaista on KOK:n suomalaisjäsenen elämä hotellikaranteenissa

Urheilijakomission puheenjohtaja Emma Terho hoitelee urheilijoiden asioita karanteenissa. Kun eristys päättyy, Terho haluaa tavata kadoksissa olleen kiinalaisen tennispelaajan.

Emma Terho on edustanut Suomea viisi kertaa jääkiekon olympiaturnauksessa, mutta urheilujohtajana hän on toistaiseksi seurannut Pekingin talviolympialaisia televisiosta.

Kisatunnelmaa hän on aistinut vain Pekingin lentokentällä ja hotellihuoneensa avoimesta ikkunasta.

– Aika askeettista. Päivät kuluvat etäyhteydellä kokouksissa, puhelimessa ja ruoka tuodaan huoneeseen, Terho kertoo tunnelmistaan puhelimitse HS:lle.

Terho, 41, joutui lauantaina hotellikaranteeniin Pekingissä, kun hänen koronatestinsä osoittautui positiiviseksi.

Karanteeni loppuu, kun Terho on antanut kaksi negatiivista prc-testiä tai kun positiivisesta testituloksesta on kulunut kymmenen päivää.

– Sen jälkeen olen koronanegatiivinen. Nyt minulla on ollut kaksi rajatapausta testituloksissa. Tänään en ainakaan pääse pois, Emma harmitteli, kun torstai-illan ohjelmaan merkitty Suomen naisten jääkiekon avauspeli Yhdysvaltoja vastaan jäi hänen osaltaan väliin.

– On vähän hassua olla karanteenissa, kun minulla ei ole oireita. Tunnen oloni terveeksi, mutta pitää mennä protokollan mukaan. Pekingin koronakupla on tiukka ja tartuntoja on ollut ilmeisen vähän.

Vaikka Terho on urheilijana olympialaisten konkari, Pekingissä hän toimii ensi kertaa kansainvälisen olympiakomitean (KOK) urheilijakomission puheenjohtajana.

Hänet valittiin tehtävään elokuussa 2021 Tokion kesäolympialaisten yhteydessä pidetyssä KOK:n kokouksessa. Emma voitti äänestyksessä seiväshypyn kaksinkertaisen olympiakultamitalistin Jelena Isinbajevan.

Urheilijakomission puheenjohtaja on nimenomaan urheilijoiden äänitorvi olympiakisoissa. HS:n haastattelun aikana Terho varoitteleekin, että hänen täytyy vastata toiseen puhelimeen, jos se soi.

Urheilijakomission yhtenä päätehtävänä on tehdä urheilijoiden olo olympiakisoissa turvalliseksi. Pandemian aikana tehtävä on entistä tärkeämpi ja paljon työllistävä.

– Kaikenlaista kysytään ja monta asiaa on pöydällä. Eniten työtä näyttävät aiheuttavan kuljetukset. Vaikka niitä on suunniteltu ja harjoiteltu, tosipaikan tullen ne eivät heti toimi kunnolla. Varsinkin lentokentällä on ollut ongelmia kuljetuksissa.

Urheilijakomissioon Terho on kuulunut edellisistä Pyeongchangissa vuonna 2018 pidetyistä talviolympialaisista lähtien.

Komission puheenjohtajana Terho (o.s. Laaksonen) on myös KOK:n hallituksen jäsen.

Torstaina Terho seurasi Pekingissä etänä KOK:n yleiskokousta, joka päätti alustavasti nyrkkeilyn, painonnoston ja nykyaikaisen viisiottelun poistamisesta vuoden 2028 kesäolympialaisista Los Angelesissa.

Samalla KOK päätti, että vuoden 2028 olympiaohjelma keskittyy voimakkaasti nuorisoon. Hän oli itse kuusitoistavuotiaana nuorin suomalainen olympiamitalisti vuonna 1988 Naganon olympiajääkiekossa. Vuonna 2010 Terho voitti toisen pronssimitalinsa Vancouverissa.

Käytännön linjaukset selviävät Terhon mukaan myöhemmin. Tässä vaiheessa KOK:n ilmoitus on ehkä enemmän uhkaus kuin lopullinen tuomio.

– Kyseisten lajien kohdalla tilanne on hankala. Urheilijat eivät saisi kärsiä sen takia, että lajien hallinto on mätä ja huono, Terho sanoo.

Nyrkkeilyssä kyse on ollut korruptiota ja ottelutulosten manipuloinnista. Painonnostossa on ollut dopingkäryjä ja sen peittelyä. Sinänsä painonnosto on lähes jokaiseen lajiin kuuluvaa perusurheilua.

Viisiottelu joutui luupin alle viime kesänä Tokion olympiakisoissa ratsastukseen liitetystä hevosten julmasta kohtelusta sekä lajin vähäisestä suosiosta nuorison parissa.

– Jokainen laji arvioidaan eri mittareilla. Lajien on pakko uudistua. Hallinnon pitää olla kunnossa. Muuten lajit eivät ole olympiakisoissa, Terho sanoo.

Julkisuudesta kadonneen kiinalaisen tennispelaajan Peng Shuain kohtalo on epäselvä.

Terhon tarkoituksena on tavata Pekingissä kiinalainen tennistähti Peng Shuai, jonka katoaminen järkytti urheilumaailmaa viime vuonna.

Marraskuussa 2021 Peng syytti Kiinan entistä varapääministeriä Zhang Gaolia seksuaalisesta ahdistelusta ja hyväksikäytöstä

Myöhemmin Peng on kertonut muun muassa Terholle puhelimessa voivansa hyvin ja olevansa kunnossa.

– Olen ollut mukana keskusteluissa. KOK:n tiimi on ollut Pengiin yhteydessä, ja hän on ilmaissut puheluissa odottavansa kisoja. Hän on olettavasti tulossa myös katsomaan kisoja. On tärkeää nähdä hänet kasvokkain sitten, kun se karanteenin jälkeen onnistuu, Terho sanoo.

Pekingin olympiakatsomoihin pääsee valikoidusti katsojia, mutta liput eivät ole pandemian takia vapaassa myynnissä.

– Toivottavasti pääsen itsekin katsomaan kisoja mahdollisemman pian. Olisi paljon ohjelmaa, johon pitäisi osallistua.

Kuinka paljon Kiinan ihmisoikeusasiat ovat muuten olleet KOK:ssa esillä Pekingin olympiakisojen alla?

– Totta kai niistä on juteltu. Ei voi sanoa, että ne olisi lakaistu maton alle kisojen ajaksi. Itse olen ollut aika huonosti mukana tuossa puheenaiheessa, kun on ollut paljon operatiivisia asioita, Terho sanoo.