Tieto Norjan megatähden koronavirustartunnasta saavutti Suomen joukkueen – näin uutista kommentoi Ilkka Herola

Ilkka Herola sai kuulla Jarl Magnus Riiberin koronavirustartunnasta maajoukkuevalmentaja Petter Kukkoselta.

Suomen yhdistetyn maajoukkuevalmentaja Petter Kukkonen latasi kirosanalla ryyditetyn viestin Twitteriin, kun sai tiedon norjalaisen megatähden Jarl Magnus Riiberin koronavirustartunnasta.

– Ei v***u. Tämä on lajin ja kisojen kannalta erittäin huono uutinen, Kukkonen kirjoitti.

Norjan olympiakomitea tiedotti torstaina, että Riiber, 24, on antanut kaksi positiivista koronanäytettä olympiakylässä. Sääntöjen mukaan hänet viedään eristykseen, josta hän pääsee pois vasta kaksi negatiivista näytettä annettuaan.

Kiinassa tavoitettu Kukkonen kertoi ehtineensä näyttää uutisen jo Suomen mitalitoivolle Ilkka Herolalle.

– Näytin Herolalle tämän synkän uutisen, ja mies oli äärimmäisen pettynyt ja pahoillaan, Kukkonen kommentoi IS:lle.

IS tavoitti myöhemmin Herolan puhelimitse. Suomalaisen oma olympiamatka oli pitkään positiivisten koronavirustestitulosten takia uhattuna.

– Tosi paska homma. Jos kävisi niin, että saavuttaisin mitalin, niin pitää muistaa, että kisa käydään paikalla olevien kesken. Joka kisasta on aina joku pois. Totta kai se Riiberin poissaolo sellaisella hetkellä silti mielessä kävisi, Herola sanoi.

Koko Norjan yhdistetyn joukkue, Jörgen Graabak, Espen Andersen ja Espen Björnstad, kuuluu Riiberin lähikontakteihin. Tartuntaketjun riski on aito.

– Jokainen haluaa menestyä kilpailussa jossa on kaikki parhaat mukana. Nyt on pakko laittaa kädet ristiin, jotta Riiber jäisi ainoaksi. Hän on kuitenkin matkustanut ja treenannut muiden norjalaisten kanssa joten saa nähdä, Kukkonen pohti.

– Nyt täytyy toivoa että Norjan muut pojat pysyvät terveinä. Se näyttää olevan aikamoista arpapeliä. Olisi ollut ihme jos meidän lajimme olisi tässä maailmantilanteessa päässyt tästä kuin koira veräjästä. Ihmeen lähelle kisoja kuitenkin päästiinkin, Herola sanoi.

Riiber oli yhdistetyn suurin kultasuosikki ja koko Norjan olympiajoukkueen suurin kultatoivo. Riiber voitti maailmancupissa kauden kahdeksan ensimmäistä kilpailua.

– Jos tämä iskisi nyt koko Norjan joukkueeseen niin sehän olisi tietysti sekä heille että yhdistetyn kilpailuille sitten täydellinen katastrofi, Kukkonen sanoi.

Kukkonen ei halunnut pohtia sitä, mitä ajattelisi Riiberin poissa ollessa mahdollisen suomalaismitalin arvosta.

Juttua täydennetty kello 16.59 Ilkka Herolan kommenteilla.