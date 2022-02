Suomalaistutkija tyrmää täysin olympialaisten ”kokoontumisajot” – ”Miksi poliitikon pitäisi olla urheilijoiden lähellä?”

Tutkija Markku Jokisipilä odottaa urheilulta uusia perusteluja olemassaololleen.

Teet kevään ajan opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvitystä huippu-urheilun yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta tehtävästä 2020-luvun Suomessa. Miten urheilun yhteiskunnallinen merkitys on muuttunut 2000-luvulla?

Tätä olen juuri selvittämässä. Jonkinlaisena lähtökohtana voi pitää isompaa kulttuurista muutosta, joka on tapahtunut koko yhteiskunnassa. Tähän kuuluu entistä pidemmälle viety individualismi eli yksilökeskeisyys, joka näkyy esimerkiksi ihmisoikeus- ja vähemmistönäkökulmien korostumisena ja siinä, että ihmisen on saatava itse määritellä yhteiskuntaan osallistumisensa ehdot. Pehmeiden arvojen ja moniarvoisuuden voimista kuvastavat esimerkiksi keskustelut transoikeuksista ja kehopositiivisuudesta. Huippu-urheilun, jossa ihmisiä laitetaan paremmuusjärjestykseen usein vieläpä fysiologisten ominaisuuksien pohjalta, perustelemisesta on tässä tilanteessa tullut aiempaa haastavampaa.

Urheilua on kritisoitu siitä, että se ei ole pystynyt perustelemaan itseään yhteiskunnallisesti ja että se on siksi jäänyt jalkoihin esimerkiksi koronarajoituksissa. Allekirjoitatko nämä näkemykset?

Siihen en ota kantaa, olisiko urheilua pitänyt kohdella toisin esimerkiksi korona-aikana, mutta perustelujen puutteellisuuden allekirjoitan. Pahimmillaan urheilun merkitystä on perusteltu vanhoilla kliseenipuilla: nationalistisella Suomen maailmankartalle juoksemisella, esikuvallisuudella ja kansanterveysvaikutuksilla. Tunnen nämä kliseet hyvin, sillä olen itsekin ollut niitä ministeriölle kertomassa Soutuliiton johdossa.

Perusteluissa on oltu liian laiskoja ja tyydytty liian helppoihin vastauksiin. On esitetty, että urheilua pitäisi tukea, koska se on itseisarvo. Itse uskon, että tällainen itseisarvo on olemassa, mutta se on pystyttävä sanoittamaan aiempaa uskottavammin.

Olympiakomitean tuoreimmassa strategiassa on otettu yhteiskuntavastuun kantaminen vahvemmin mukaan. Mutta siinäkin on riskinsä, jos puhutaan kestävästä kehityksestä, kun samaan aikaan voi miettiä, miten ilmastoystävällinen putiikki vaikkapa jäähalli on tai millainen hiilijalanjälki syntyy, kun urheilijat lentävät ympäri maailmaa kilpailemaan.

Yhteiskunnallisen merkityksen mukana tulee myös yhteiskunnallinen vastuu. Onko urheilu kehittynyt mielestäsi yhteiskunnallisena vastuunkantajana?

On se kehittynyt. Ylipäätään siinä, että on oivallettu, että tällainenkin vastuu on. Suomalaisessa urheilussa alettiin 1970-luvun mittaan oivaltaa, ettei urheilu voi toimia muusta yhteiskunnasta irrallisena saarekkeena. Erityisesti jääkiekko alkoi miettiä tätä silloin, kun piti saada jäähalleja rakennettua eri puolille maata.

Viimeisen 5-10 vuoden aikana ajatus yhteiskuntavastuun kantamisesta on lyönyt läpi laajemmin koko urheilussa. Uskon, että se on yksi voimistuvista trendeistä ja tulee kasvamaan. Siinä on kuitenkin riski näyttää falskilta. Urheilun mahdollisuudet ovat rajalliset, koska se on lopulta hyvin pieni yhteiskunnan sektori, jonka ydintehtävä on kilpailujen ja harjoitusmahdollisuuksien järjestäminen.

Pekingin olympialaiset ovat herättäneet paljon yhteiskunnallista keskustelua, jossa osapuolina on niin urheilijoita, poliitikkoja kuin toimittajiakin. Kysytään ihan ensimmäiseksi, miten media voi yhteiskunnallisesti oikeuttaa menonsa Kiinassa järjestettäviin arvokisoihin?

Esimerkiksi sitä kautta, että samalla kun kerrotaan kisatapahtumista kerrotaan myös yhteiskunnallisesta tilanteesta Kiinassa, esimerkiksi etnisten vähemmistöjen ja toisinajattelijoiden ihmisoikeuksien polkemisesta. Sitten jos kisakattaus hyväksytään sellaisena kuin autoritaarinen järjestäjämaa haluaa sen tarjota ja kirjoitetaan vain, että järjestipä Kiina hyvät kisat, tilanne on hirveä. Pitää silti muistaa, ettei media ole tehnyt päätöstä kisojen myöntämisestä Kiinalle. Sen on tehnyt Kansainvälinen olympiakomitea. Median tehtävä on raportoida maailmasta jossa elämme. Kisat ovat osa sitä. Ne ovat journalistinen mahdollisuus, jos toimittajat tuovat yhteiskunnallisia puutteita näkyviksi.

Moni poliittinen johtaja on jo ilmoittanut, ettei matkusta Pekingiin. Osa on vedonnut koronatilanteeseen, osa taas on sanonut suoraan päätöksen olevan yhteiskunnallinen. Sitten on poliitikkoja, jotka ilmoittavat ensin, että urheilua ja politiikkaa ei pidä sekoittaa ja linjaustaan korostaakseen lähtevät itse kisoihin. Eikö tällaisessa toiminnassa ole räikeä ristiriita?

Onhan siinä ilmiselvä ristiriita. Vanha hokema siitä, ettei urheilua ja politiikkaa pidä sekoittaa on yksi väsyneempiä ja kuluneempia – ja jos vähänkin penkoo, huomaa että se on vaatimuksena myös täysin epärealistinen. Se mitä voi tehdä, on tehdä näkyväksi politiikan merkitys urheilussa ja kertoa sen kytköksistä.

Jonkinlaista muutosta on silti nähtävissä. Maailma on mennyt jo pitkään yhteen suuntaan ja KOK toiseen. Arvokisojen avajaiset ovat jo vuosikymmenien ajan olleet suoranaisia valtionjohtajien kokoontumisajoja. Nyt kun tämä väki on vähenemään päin, myös kisojen propaganda-arvo on laskenut ja osittain muuttunut jopa kaksiteräiseksi miekaksi.

Mihin poliitikkoja tarvitaan arvokisoissa?

Minun on vaikea nähdä yhtään painavaa syytä, miksi poliitikon pitäisi olla urheilijoiden lähellä. Osa poliitikoista varmaan uskoo silti, että heidän läsnäolonsa viestii kansallista tuenilmaisua, mutta kokonaan eri asia on, tuntevatko urheilijat sen näin. On jopa todennäköisempää, että heistä muodostuu häiritsevä ja paineistava tekijä.

” Jos urheilu ei löydä keinoja perustella olemassaoloaan, sen relevanssi voi vähentyä.

Arvokisojen myöntämisen on väitetty edistävän ihmisoikeuksia isäntämaassa. Onko tällaisille väitteille todisteita?

Tähän vastatakseen voi miettiä viime vuosien kisajärjestäjiä. Kiina ja Venäjä ovat järjestäneet viimeisen 10-15 vuoden aikana todella merkittävän määrän urheilumaailman suurimpia arvokisoja olympia-, MM- ja EM-tasolla. Tämä kaikki on ollut näiltä mailta täysin suunnitelmallista toimintaa. Kun katsoo näiden maiden demokraattista kehitystä näinä vuosina, eivät kisat ainakaan maiden sisäisesti ole tilannetta parantaneet. Todennäköisemmin ne ovat vain pönkittäneet valtaa pitävän porukan asemaa ja auttaneet heitä ohjaamaan kansan huomiota pois ikävistä asioista.

Miten uskot urheilun yhteiskunnallisen merkityksen muuttuvan tämän vuosikymmenen loppuun mennessä Suomessa ja muualla?

Jos kysyisit kesäkuussa, kun selvitys on valmis, niin osaisin vastata tähän paremmin. Joitain trendejä on toki selvästi jo nähtävissä. Keskustelu urheilun kielteisten lieveilmiöiden ympärillä lisääntyy. Tämän myötä, ja varsinkin jos urheilu ei löydä keinoja perustella olemassaoloaan, urheilun relevanssi voi vähentyä.

Suomen kaltaisessa maassa, jossa ikäpyramidi on mikä on ja liikkumattomuus nuorten keskuudessa ongelma, kansainvälinen menestys muuttuu nykyistä harvinaisemmaksi. Se taas vauhdittaa urheilun relevanssin vähenemistä, jos uusia perusteluita ei keksitä.

Juttu on julkaistu alun perin Urheilulehden numerossa 5/2022.