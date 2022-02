Olympialaisissa epäillään törkeää huijausta – ruotsalaiset lähettivät salaisen kirjeen: ”En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa”

Aftonbladet kertoo Ruotsin, Itävallan ja Yhdysvaltain Fisille lähettämästä kirjeestä. Maiden liitot epäilevät manipulaatiota olympialaisia edeltäneissä kilpailuissa.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoo salaisesta kirjeestä, jonka Itävalta, Yhdysvallat ja Ruotsi ovat lähettäneen kansainväliselle hiihtoliitolle Fisille.

Maiden hiihtoliitot ovat vaatineet Fisiä aloittamaan tutkinnan Liechtensteinissä, Dubaissa ja Montenegrossa järjestetyistä alppihiihtokilpailuista.

Epäillään, että kyseisien kisojen tuloksia on manipuloitu sopupelillä.

Keski-Euroopassa kohistiin jo tammikuussa Liechtensteinissä pidetyistä kisoista, joissa Jamaikan, Kap Verden ja Meksikon väitetään tehneen sopimuksen: pienemmällä kansainvälisellä rankingilla varustetut alppihiihtäjät saivat voittaa korkeamman rankingin urheilijat.

Näin maailmanrankingia saatiin manipuloitua ja heikommat urheilijat saivat lunastettua olympiapaikan.

– En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa tämän 25 vuoden aikana, Ruotsin liiton alppivastaava, entinen freestylehiihtäjä Tommy Eliasson Winter sanoi Aftonbladetille.

Kolmen manipuloiduiksi epäillyn kisan seurauksena Pekingin kisoihin pääsi yhdeksän urheilijaa muun muassa Intiasta, Taipeista, Kirgisiasta, Jamaikasta ja Itä-Timorista. Itävalta, Yhdysvallat, Ranska, Italia ja Saksa menettivät olympiaedustajia.

Epäilty vilppi ei siis vaikuttanut ruotsalaisurheilijoiden olympiapaikkoihin.

– Me emme hyödy tästä mitään, mutta tämän on väärin ja olen huolissani, että lajin uskottavuus kärsii. On aika selvää, että kyseessä on huijaus. Siksi tuimme kollegoitamme yhteisen kirjeen lähettämisessä.

Eliasson Winterin mukaan on vahva epäilys, että kisoissa heikosti menestyneille urheilijoille maksettiin tahallisesta huonosta pärjäämisestä.

Aftonbladet kertoo, että huijauksen mahdollistivat Fisin vuonna 2019 esittelemät uudet olympiasäännöt, joilla paikat kisoihin jaetaan.