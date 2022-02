Painajaiset piinasivat Therese Johaugia ennen olympialaisia – näistä asioista hiihtotähti näki unta

Therese Johaug tavoittelee Pekingissä uransa ensimmäistä olympialaisten henkilökohtaisen hiihtomatkan kultamitalia.

Norjan suurimpiin kultamitalitoivoihin kuuluva Therese Johaug ei välttämättä olisi osallistunut ollenkaan Pekingin olympialaisiin, jos hän olisi voittanut aiemmin urallaan henkilökohtaisen olympiakullan.

– Se on suurimpia asioita, mitä urheilija voi saavuttaa. Sen saavuttamisen mahdollisuus on unelmana. Se puuttuu kokoelmastani. Minulla on siihen mahdollisuus näissä kisoissa, Johaug toteaa Norjan yleisradioliitto NRK:lle.

Kun NRK kysyy, istuisiko hän mediakeskuksessa Pekingissä, jos hänellä olisi henkilökohtainen olympiakulta, Johaug nauraa ja toteaa:

– Täällä ei ole turvallista.

Johaugilla on lukuisia hiihdon maailmanmestaruuksia, mutta vain yksi olympiakulta: viestistä Vancouverin kisoista 12 vuotta sitten.

– Se oli koko urani ensimmäinen kultamitali, Johaug toteaa.

Sotshista 2014 Johaug sai pronssia ja hopeaa, ja edellisissä olympialaisissa Pyeongchangissa Johaug ei ollut dopingkärynsä takia, ja nytkin hän on pelännyt, että häneltä jää olympialaiset väliin – ei dopingin vaan mahdollisen koronavirustartunnan takia.

Kun Heidi Weng ja Anne-Kjersti Kalvå saivat tartunnan, Johaugin olympiaunelma vaihtui koronapainajaiseen.

– Minun täytyy myöntää, että viime viikkoon sisältyi paljon pelkoa siitä, että nämä olympialaiset keskeytyisivät tai että tule sairaaksi ja öisin mietin koronatesteistä, jotka voivat mennä suuntaan tai toiseen, Johaug totesi.