Leijonatuomio: Kiinalaisyleisö käyttäytyi todella kummallisesti – illan sankari oli rappukäytävällä töröttänyt sitkeä sissi

Naisleijonat jäi avausottelussaan selvästi USA:n jalkoihin.

Leijonaraadissa ovat toimittajat Teemu Suvinen, Harri Laiho ja Sami Hoffrén. Kolmikko niputtaa Naisleijonien 2–5-tappion USA:lle.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Wukesongin areenan vapaaehtoistyöntekijät, jotka painavat todella pitkää päivää. Olen ollut hallilla muutamana päivänä sekä aamulla että illalla, ja samat vapaaehtoiset ovat olleet koko ajan töissä. Sen huomaa heti hallille saapuessaan, että vapaaehtoisia on kisoissa valtavasti. Erityismaininta sille sitkeälle, jonka ainoana tehtävänä illan ottelutapahtumassa oli pitää pystyssä ohjauskylttiä rappukäytävällä. Miksi kiinnittää ohjeita vaikkapa kaiteeseen, jos kyltin kannattelemiseen voi käyttää työvoimaa?

Tämä toimi

Naisleijonien avauspelistä on hankalaa kaivaa positiivisia signaaleja. Yksi on kuitenkin löydettävissä: joukkue uhrautui kiitettävästi kiekon eteen blokkaamaan laukauksia. Tämä kielii siitä, että joukkueessa on taistelutahtoa, vaikka muuten se ei kaukalossa juuri ilmennytkään.

Tämä meni vihkoon

Avauspelin perusteella kaikkein suurimmalta huolenaiheelta vaikuttaa puolustusalueen puolustuspeli. Suomelle sattui käsittämättömän paljon yksinkertaisia merkkausvirheitä, joista USA olisi voinut rokottaa vielä nähtyäkin tehokkaammin. Vastaavalla suorituksella ei ole mahdollisuuksia Pohjois-Amerikan maita vastaan.

Tus ny itte selittään…

Katsomoon oli värvätty muutaman kourallisen verran paikallista väkeä, mutta tunnelmaa he loivat ainoastaan pelikatkoilla kentänlaitakuuluttajan ohjeilla. Kun käsky kävi, niin pienet kisamaskottiliput alkoivat liehua katsojien käsissä hetkeksi, kunnes ohjelmanumero loppui. Mahtoikohan yleisön kannatusohjeet tulla ylempää?

Loppulause

Naisleijonien päällä on piinaava varjo: onko suuri kuohunta vaikuttanut joukkueen mielialaan ja luonut lisää paineita? Entä maalivahti Anni Keisalan? Jos hänen selän taakseen livahtaa puoliksikin torjuttavalta näyttänyt laukaus, niin mieleen juolahtaa maalivahtikohu. Tilanne lienee joukkueellekin ahdistava.

Anni Keisala oli kovassa kiekkosateessa USA:ta vastaan. Keisalalle merkittiin 47 torjuntaa.

Harri Laiho

Illan sankari

Avauserä keskeytyi hetkeksi tuskaiseen kirkaisuun. Yksi USA:n tähdistä, Brianna Decker loukkasi jalkansa ilkeän näköisesti ja kipeän kuuloisesti. Koronasuojatut toimitsijat näyttivät Deckerin ympärillä kuin kirurgeilta, jotka leikkaavat kiekkoilijan jäällä. Yhden tähden loukkaantuminen olisi voinut herpaannuttaa muun joukkueen ainakin hetkeksi, mutta mitä vielä. Jenkkien muut tähdet jatkoivat ennen kaikkea Alex Carpenterin ja Kendall Coyne Schofieldin johdolla kuin mitään ikävää ei olisi tapahtunut. Ja niin Suomea vietiin.

Tämä toimi

Keisala oli Suomen paras pelaaja. Niinhän se yleensä on, kun altavastaaja joutuu ylivoimaisen vastustajan pyöritykseen. 47 torjuntaa, ei hörppäyksiä. Se oli Keisalalta hyvä työnäyte, muttei toki mikään superpeli, jolla hän olisi voinut antaa uskoa omille ja viedä sitä vastustajilta. Eikä sellainen huippuvenyminen, etteikö kotikatsomossa olisi voinut miettiä, olisiko Noora Räty torjunut jonkun takaiskun. Mutta silti, maalivahtipelillä Naisleijonat voittaa myös Pekingissä enemmän kuin häviää.

Tämä meni vihkoon

Naisleijonien toinen erä oli kuin paluu parinkymmenen vuoden taakse. Siis aikaan, jolloin Suomesta ei ollut edes haastamaan pohjoisamerikkalaisia. Joukkue pyöri omissa, hävisi kaksinkamppailut, ei saanut kiekkoa saati sitten hyökkäyksiä. Päävalmentaja Pasi Mustonen huitoi väärään aikaan, eli pitkän kiekon jälkeen aikalisää – ei onnistunut sekään.

Naisleijonien päävalmentaja Pasi Mustosella riittää pohdittavaa ennen lauantain kivikovaa Kanada-ottelua.

Tus ny itte selittään…

Neljän hyökkääjän ja yhden puolustajan ylivoimat ovat tavallisia. Viiden hyökkääjän ylivoimatkaan eivät ole täysin poikkeuksellisia. Mustosen rakentama kakkosylivoimakentällinen on sen sijaan harvinainen viritelmä: kolme puolustajaa ja kaksi hyökkääjää.

Loppulause

Naisten A-lohkossa panokset eivät ole huipussaan, koska kaikki viisi maata selviytyvät puolivälieriin. Lähtökohtaisesti tutusta ja turvallisesta olympiapronssista taisteleva Suomi on yhä selvä takaa-ajaja pohjoisamerikkalaisia vastaan, mutta yksittäisissä otteluissa se voi pystyä jättiyllätykseen. Naisleijonat voikin hakea alkulohkon peleissä USA:ta ja Kanadaa vastaan juuri niitä asetelmia ja uskoa, joilla se yksittäinen jättiyllätys voisi tulla ratkaisupeliin. Avauspeli lipui sen verran käsistä, että uskonvahvistus jäi lauantaiaamun Kanada-pelin varaan.

Sami Hoffrén

Illan sankari

USA:n kapteeni Kendall Coyne Schofield (2+0) oli kentän kurko. Pippurinen 157-senttinen hyökkääjä erottuu vaihdosta toiseen huimalla luistelullaan. Coyne Schofield teki historiaa kolme vuotta sitten, kun hän osallistui ensimmäisenä naisena NHL:n tähdistötapahtumassa nopein luistelija -kisaan. Taakse jäi Clayton Keller.

Tämä toimi

Suomen näkyvimmät pelaajat avausottelussa olivat Susanna Tapani, Michelle Karvinen ja Elisa Holopainen. Kolmikko kantoi varsin mallikkaasti kiekollista vastuuta. Etenkin Karvinen, 31, haastoi röyhkeästi jenkkipuolustajia 1–1-tilanteissa, ja sai sitä kautta rakennettua harvoja maalipaikkoja Suomelle.

Tämä meni vihkoon

Suomi antoi avaimet USA:n tähtisikermälle heti avauserässä päästämällä jenkkijoukkueen puoli-ilmaiseksi 2–0-johtoon. Sen jälkeen se oli menoa. USA oli kaikilla osa-alueilla selvästi parempi joukkue avausottelussa. Toisessa erässä Suomi ei käytännössä saanut aikaiseksi yhtään hallittua hyökkäystä.

Tus ny itte selittään…

En ole ikinä ymmärtänyt sitä, että kenttäpelaaja (usein puolustaja) antaa oman tikkunsa mailansa menettäneelle maalivahdille. Näin tapahtui kesken toisen erän pesukonelinkouksen, kun Nelli Laitinen avitti maalivahti Keisalaa. Suurempi hyöty omalle joukkueelle olisi, jos kenttäpelaaja pitäisi työvälineen itsellään ja, no, puolustaisi.

Loppulause

Odotetunlainen lopputulos avausottelussa, sillä tasoero kultamitalisuosikkeihin kuuluvan USA:n ja Suomen välillä on räikeä. USA ja Kanada ovat turnauksen ylivoimaisesti kovimmat joukkueet. Suomi on paperilla turnauksen kolmanneksi vahvin joukkue, mutta joukkueen on nostettava isosti tasoaan lauantain Kanada-otteluun. Muuten edessä on rökäletappio.