Ladut puhuttavat Pekingissä – ”Sopivat oikein hyvin suomalaisille”

Krista Pärmäkoski on kuunnellut kohinaa.

Pekingin latuja on luonnehdittu koviksi.

Peking

Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski edustavat Suomea Pekingin talviolympialaisten naisten maastohiihdon 7,5+7,5 kilometrin yhdistelmäkisassa lauantaina. Sunnuntaina hiihdettävään miesten 15+15 kilometrin yhdistelmäkisaan lähtevät suomalaisista Remi Lindholm, Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen.

Lunta laduille kasaava tuuli, kylmyys ja pitkiä nousuja sisältävät raskaat ladut nousivat esiin suomalaishiihtäjien etämediatilaisuudessa.

– Kova kisa tulee olemaan. Maasto on kova, ja latu on kova ja rankka. Kova 30 kilometrin kisa tulee. Uskon että eroja tulee. Ei olla enää isossa ryhmässä lopussa. Varsinkin vapaalla porukkaa erottuu ja latu on sellainen, että eroja voi tulla, päävalmentaja Teemu Pasanen ennakoi miesten kilpailua.

Yhdistelmäkisoja hiihdetään niin harvoin, että arvokisadebytantti Remi Lindholm kertoi kisanneensa yhdistelmäkisassa vain kerran aiemmin.

– Minulla on yksi skiathlonkisa alla, Lahdessa vuosi sitten ekassa maailmancupstartissa, Lindholm sanoi.

Iivo Niskanen kertoi tehneensä paljon suksitestejä ja pitävänsä olympiaurakkansa avaavaa yhdistelmäkisaa välitilinpäätöksenä.

– Hyvä välitilinpäätös ennen päämatkaa, mutta lähdetään tekemään myös tulosta, Niskanen selvitti.

Perttu Hyvärinen kertoi hakevansa mallia yhdistelmäkisaan uransa jo lopettaneelta kanadalaiselta Alex Harveylta, joka hiihti yhdistelmäkisan MM-pronssia 2015.

– Sellainen alexharveymainen hiihto olisi hyvä. Mahdollisimman näkymättömissä perinteisen osuus ja säästää paukkuja vikalle kympille. Ei siinä tarvitse kummoisia ratkaisuja tehdä pertsalla, se on pitkälti vapaan kisa, Hyvärinen selitti.

Naisten valmentaja Ville Oksanen kertoi korkeaan ilmanalaan ja aikaeroon sopeutumisen sekä terveenä pysymisen onnistuneen suomalaisnaisilta hyvin.

– Kisaladut sopivat oikein hyvin suomalaisille. Skiathlonissa kierrettävä 3,75 kilometrin lenkki on se missä on suhteessa eniten ylämäkeä, pitkiä hyviä työpätkiä meille suomalaisille, Oksanen sanoi.

Krista Pärmäkoski kertoi olevansa tyytyväinen kisajärjestelyihin.

– Kaikki on hyvin. Kuuntelen kohinaa. Onko se sitten viemäriputkista vai omasta kunnosta, mutta kohinaa kuunnellaan. Kaikki on valmiina, että lauantaina hiihdetään kovaa, Pärmäkoski sanoi.

Pekingin tiukat koronajärjestelyt eivät ole haitanneet Pärmäkoskea.

– Minun ei tarvitse keskittyä kuin urheiluun. Ruokaa saa aina kun haluaa ja vessa on toiminut ainakin minulla. Ei minulla ole mitään valittamista.

Pärmäkoski ennakoi naisten yhdistelmäkisasta kovaa ja raakaa.

– Keli on äärettömän kova, pakkasta ja kovaa tuulta, mutta suomalaisella sisulla lähdetään taistelemaan sinne. Uskon että pärjäämme hyvin.