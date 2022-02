Montell Douglas, 36, ällistyttää – kilpailijana Pekingin sekä kesä- että talviolympialaisissa

Douglas on osallistunut samassa kaupungissa sekä kesä- että talviolympialaisiin.

Brittiurheilija Montell Douglas, 36, yltää huimaan temppuun Pekingin olympialaisissa.

Douglas on mukana Britannian rattikelkkajoukkueessa, ja näin hän voi lisätä ansioluetteloonsa osallistumiset sekä kesä- että talviolympialaisiin.

Vuonna 2008 Douglas juoksi Pekingin kesäkisoissa 100 metrillä maansa ennätyksen 11,05. Hänet nähtiin sprintteriurallaan myös kahdesti MM-kisoissa.

Lahjakas urheilija vaihtoi lajinsa kelkkailuun vuonna 2016. Kuuden vuoden määrätietoinen työ toi hänelle jälleen olympiapaikan – ja vieläpä samassa kaupungissa kuin 2008.

Montell Douglas (takana) kiitää nykyään jäisessä rännissä joukkuekaverinsa Mica McNeillin kanssa.

Douglas kommentoi pikajuoksun ja rattikelkkailun erilaisia vaatimuksia Athletics Weeklyn haastattelussa.

– Olen pitkä, ja minulla on erityisen pitkät raajat. Se on haaste, sillä kelkan sisäänkin pitäisi mahtua. Kelkka on minulle hyvin matala, Douglas sanoi.

– Olen myös hankkinut kymmenen lisäkiloa ensimmäisiin olympialaisiini verrattuna. Olen painavampi, koska kelkan liikuttamiseen tarvitaan massaa. Paino totta kai myös hidastaa minua, joten täytyy yrittää pitää kaikki tasapainossa.