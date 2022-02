Ylen hiihtolähetyksiin muutos – suosikkijuontaja Laura Arffmanin korvaaja vielä hämärän peitossa

Yle ei Discoveryn tavoin ole viime metreillä karsinut Pekingin olympiakisoihin lähetettävien toimittajien joukkoa.

Yleisradion olympialähetyksiin jää iso lovi, kun suosikkitoimittaja Laura Arffman kertoi maanantaina saaneensa koronatartunnan. Arffmanin oli tarkoitus matkata keskiviikkona kohti Pekingiä ja olympiakisoja, mutta odotettu työmatka jää nyt väliin.

Ylen urheilupäällikkö Joose Palonen myöntää harmin, mutta toteaa myös realiteetit.

– Siihen on tietysti syynsä, minkä takia Laura on ollut meiltä kisoihin lähdössä. Hän tuntee hiihdon erittäin hyvin ja on asiantunteva ja osaava toimittaja. Tietysti kielitaito, jopa kiinan kielen taito, on sellainen asia, mistä olisi ollut tässä projektissa iso hyöty. On valitettavaa, että hän ei päässyt lähtemään, mutta näinä aikoina sille ei voi mitään, Palonen sanoo.

Lue lisää: Ylen ruutukasvo Laura Arffman sairastui koronaan – ei pääse Pekingiin: ”Iso pettymys”

Arffman tunnetaan erityisesti maastohiihdon asiantuntemuksesta ja monipuolisesta kielitaidostaan. Hänet Ylen olympialaisten hiihtolähetyksissä korvaava toimittaja paljastetaan myöhemmin.

– Haastattelijan rooliin meiltä löytyy kokenut ja hyvä toimittaja. Siinä mielessä katsojien ei kannata olla huolissaan. Nekin tehtävät hoituvat ammattitaitoisesti. Emme ole yhden tekijän varassa.

Laura Arffman ei pääse lähtemään Pekingin olympialaisiin. Kotona hän seuraa kisoja miehensä Anssi Pentsisen ja perheen kahden lapsen kanssa.

Ylen lisäksi talviolympialaisia suomalaisten vastaanottimiin välittävä Discovery kertoi viime viikolla, että koronaviruspandemian takia yhtiö vähentää Kiinaan lähetettävien toimittajien määrää. Norjan Discovery karsi 44 ihmisestä 20:een ja Ruotsin Discovery 30:stä 14:ään. Suomesta Discovery lähettää Kiinaan yhden henkilön.

Palosen mukaan Ylen joukon kokoa on vaikea sanoa, koska suurin osa tekee kansainvälistä tv-tuotantoa esimerkiksi hiihdosta koko maailman nähtäväksi. Palonen kertoo, että loppuhetkien reagointia ei Ylellä ollut tarve tehdä, mutta pandemia-ajan kisat vaikuttavat muuten olympialähetysten sisältöön.

– Mahdollisuudet raportoida paikan päältä ovat rajallisemmat, joten porukka on pienempi kuin normaalisti. Meillä on tärkeä tehtävä siinä, että suomalaisurheilijoiden haastattelut saadaan Suomeen ja kisatapahtumat välitettyä tyylikkäästi. Ylen tehtävänä on tarjota suomalaisille yhteisiä kokemuksia, myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Yle hoitaa kansainvälisen tv-tuotannon Pekingin kisojen hiihdoista.

– Normaalisti liikkuisimme ja raportoisimme laajasti myös siitä, mitä Kiinassa olympialaisten aikaan tapahtuu. Rajoitusten takia se ei ole kisakuplassa oleville mahdollista, mutta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley raportoi suomalaisille Kiinan todellisuudesta kisa-alueiden ulkopuolella.

Muutoksia kisapäivien suunniteltuun ohjelmaan tehdään tarvittaessa.

– Isoin panostus on lajeissa, joissa odotus suomalaismitalista on korkein. Uskon, että pystymme hoitamaan myös pienempien lajien suomalaiset tyylikkäästi tällä pienemmälläkin porukalla, mutta mahdollisesti päiväkohtaisesti joudumme tekemään priorisointeja, jos emme pysty olemaan monessa paikassa yhtä aikaa.

Aftonbladet kertoi tiistaina, että Ruotsin Discoveryn jääkiekkotoimittajana kisoihin lähtenyt Petra Svensson vaihtaa henkilöstövähennysten takia lennosta hiihtoreportteriksi. Palosen mukaan muutokset ovat mahdollisia myös Ylellä.

– Jokaiselle tekijälle ei tietenkään ole nimettyä varahenkilöä. Pekingiin lähtevässä porukassa on monipuolisia, kokeneita ja osaavia toimittajia, jotka pystyvät hoitamaan useita eri työtehtäviä ja useita eri lajeja. Kun tällaisia tilanteita tulee, niin aina rooleja joudutaan vähän muuttamaan ja aina löytyy hyvä tekijä myös tilalle, Palonen sanoo.

Yksittäisten toimittajien kisamatkojen peruuntuminen on Palosen mukaan valitettavaa, mutta riskit ovat olleet tiedossa.

– Varmaan kaikkien todennäköisyyksienkin mukaan oli luultavaa, että joku jossain kohtaa saa koronan ja sitten pitää suunnitelmia muuttaa. Siihen on varauduttu, että roolituksia joudutaan muuttamaan suunnitellusta.

Minkäänlaista viime hetkien paniikkia Palosella ei kuitenkaan ole. Hänen mukaansa tartunnat ovat olleet onneksi yksittäistapauksia, eikä tartuntaketjuja ole ollut.

– Olen tottunut tässä lähes kahden vuoden ajan siihen, että suunnitelmat muuttuvat jatkuvasti ja korona-asioita on hoidettavana. Tämä on ihan rutiinia, enkä ole lainkaan stressaantunut. Meillä on todella hyvä tiimi, ja tulemme tekemään hyvää jälkeä näissä kisoissa. Korona-asioiden osalta ja sisällöntuotannon osalta meillä on ammattitaitoiset ja osaavat ihmiset hoitamassa hommia, joten olo on luottavainen.