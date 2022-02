18-vuotias kultamitalisuosikki loikkasi Kiinan edustajaksi – USA:ssa vimmastuttiin: ”Eileen on kotoisin Kaliforniasta eikä Kiinasta”

18-vuotias supertähti Gu Ailing aloitti freestyle-uransa Yhdysvaltojen maajoukkueessa, mutta edustaa Pekingin olympialaisissa äitinsä synnyinmaata Kiinaa.

Freestylehiihtäjä Gu Ailing on yksi Pekingin talviolympialaisten seuratuimmista urheilijoista.

Yhdysvaltalaisen isän ja kiinalaisen äidin tytär Gu, 18, on vahva ehdokas kultamitalistiksi halfpipessa, slopestylessä ja big airissa.

Jos ja kun Gu mitaleita voittaa, ne ynnätään kisojen isäntämaan Kiinan tilastoihin. Kaliforniassa syntynyt ja kasvanut Gu vaihtoi vuonna 2019 äitinsä synnyinmaan lipun alle. Samalla hän otti käyttöön kiinalaisen etunimensä Ailing. Yhdysvalloissa hänet tunnettiin nimellä Eileen.

Päätös on kisojen alla herättänyt närää Yhdysvalloissa. New York Postin jutun mukaan maassa ihmetellään, kuinka Gu saattoi loikata edustamaan maata, jonka ihmisoikeustilanne on sysimusta ja jonka kanssa Yhdysvallat käy kauppasotaa.

– En haluaisi tuomita, mutta Eileen on kotoisin Kaliforniasta eikä Kiinasta ja hänen päätöksensä vaikuttaa opportunistiselta, entinen freestyletähti Jen Hudak sanoi New York Postille.

Hudakin mielestä Gusta ei olisi kiinalaisella valmennuksella ja olosuhteilla kehittynyt huippuhiihtäjää.

– Olen surullinen. Olisin halunnut nähdä Gun mitalien tulevan Yhdysvalloille, Hudak sanoi.

Vuonna 2019 Gu perusteli ratkaisuaan halullaan kannustaa miljoonia nuoria kiinalaisia rakastamansa lajin pariin ja hiihdon avulla ”yhdistää ihmisiä, edistää yhteisymmärrystä, kommunikaatiota ja kansakuntien välistä ystävyyttä”.

New York Postin haastatteleman Gun ex-valmentajan Mike Hanleyn mukaan hiihtäjän päätökseen vaikutti hänen ”tiikeriäitinsä” Gu Yan. Hanley arveli, että ratkaisun taustalla voivat vaikuttaa taloudelliset syyt. Kiinassa Gu Ailing on talviolympialaisten suurin tähti.

– Hänestä voi tulla Kiinan talviurheilun Tony Hawk (yhdysvaltalainen rullalautailun megatähti), Hanley sanoi.

Campaing Asia -verkkosivusto kertoo, että Gulla on parhaillaan 23 sponsoria ja hän nykyisin veloittaa 2,2 miljoonaa euroa jokaisesta uudesta yhteistyökumppanuudestaan.

Myös valokuvamallina työskennellyttä Guta sponsoroivat muun muassa Louis Vuitton ja urheiluvaatemerkki Anta.