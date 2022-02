Tönköt sanoitukset herättävät myötähäpeää ulkomailla – näin räppää Kiinan kommunistisen puolueen suosikkibändi olympialaisten kisabiisissä

Kiinan kommunistisen puolueen sponsoroima rap-yhtye CDREV esiintyy Pekingin talviolympialaisten englanninkielisellä kisabiisillä Join Us in Winter.

Kiinan virallinen uutistoimisto Xinhua ja kansallinen levy-yhtiö Zhongguo Changpian Zonggongsi ovat julkaisseet Pekingin talviolympialaisten kunniaksi englanninkielisen kisabiisin Join Us in Winter.

Laulun laulavat poikabändi-idoli ja näyttelijä Zeng Shunxi ja Xinhuan toimittaja ja nettijulkkis Lu Binqi. Äänessä on myös rap-yhtye CDREV, jota Kiinan kommunistisen puolueen nuorisojärjestö on sponsoroinut.

Kappaleen vastaanotto on ollut ristiriitainen, Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post kirjoittaa.

Lehden mukaan Kiinassa on kehuttu kappaleen tarttuvaa melodiaa ja nuorekkuutta, kun taas muualla maailmassa on puolestaan tartuttu sanoituksen tönkköyteen ja suorastaan myötähäpeää herättävään rap-osuuteen.

Skis are flying, what a backflip, somebody’s dancing on the ice, it’s figure skating, (sukset lentävät, mahtava takaperinvoltti, joku tanssii jäällä, se on taitoluistelua) CDREVin jäsenet lausuvat.

Go, go on, we’re never gonna stop, snow will never melt our spirit, race for the top (antaa mennä, antaa mennä, emme pysähdy koskaan, lumi ei koskaan sulata asennettamme, kisataan huipulle), kappaleessa myös räpätään ja kehotetaan kaikkia tulemaan Pekingiin, vaikka kisoihin ei oteta yleisöä ulkomailta.

Aikaisemmin CDREV on julkaissut muun muassa Etelä-Koreaa ja Taiwania mollaavia kappaleita.

Pohjoismaissa yhtye muistetaan jäsenensä Li ”Pissy” Yijien tekemästä Ruotsia kritisoivasta kappaleesta, jossa hän kehottaa kiinalaisia boikotoimaan ruotsalaisia brändejä, kuten Ikeaa ja Ericssonia.

Pissy julkaisi kappaleen vuonna 2018 reaktiona kohuun, joka syntyi kun joukko kiinalaisturisteja heitettiin ulos ruotsalaisesta hotellista.

Kiina on viime vuosina suhtautunut vihamielisesti rap-musiikkiin. Vuonna 2018 maan sensuuriviranomainen kielsi Timen mukaan esittämässä televisiossa hip-hop -kulttuuria ja tatuointeja.

Kiinan ”punaisimmaksi rap-yhtyeeksi” kutsuttu CDREV ei tosin ole joutunut rajoitusten uhriksi.