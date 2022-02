Kuva: Tässä on Naisleijonien uusi hittijuttu Pekingissä

Naisleijonien aika ei ole käynyt pitkäksi.

Peking

Kylmät asuintilat ja tukkoon jähmettyneet wc-pöntöt ovat kiukuttaneet urheilijoita Zhangjiakoun olympiakylässä.

Zhangjiakoun vuoristomaisemissa käydään Pekingin olympialaisten hiihtolajit.

Jääkiekkoturnaukset sen sijaan pelataan Pekingissä, jonka kisakyläolosuhteista ei Naisleijonien Jenni Hiirikoskella ja Petra Niemisellä ole pahaa sanottavaa.

– Kisakylään on luotu todella hyvät olosuhteet. Kaikki on toiminut hienosti. Myös hallilla on todella upeat olosuhteet ja hyvät jäät myös, joukkueen kapteeni Hiirikoski sanoi.

Naisleijonat on ollut Kiinassa jo useamman päivän.

Pekingissä ei ole lainkaan niin kylmä kuin korkealla Zhangjiakoussa, vaikka tiistaina suurkaupungissakin puhkui navakka pakkastuuli.

Majoitusten lämpötilojen kanssa tuskin siis on ongelmia Pekingissä samalla tavalla kuin hiihtokuplassa.

Urheilijoita ruokailemassa kisakylässä.

Kisakylät ovat vasta täyttymässä, ja urheilijoita saapuu paikalle koko ajan lisää. Naisleijonien pelaajat ovat pyrkineet välttämään ihmismassoja mutta kiertäneet kisakylää ulkona perinteisillä menopeleillä.

– Uusi hittijuttu ovat olleet nuo Ponit (Poni-pyörät), jotka ovat saapuneet tuohon alakertaan. Niillä on päässyt pyöräilemään ympäri kisakylää, Hiirikoski kertoo.

Kisakylän ruokatarjonta on sekin kelvannut Naisleijonille.

– Ihan hyviä ruokia, samanlaista settiä kuin mitä yleensäkin olympiakylässä on ollut, neljänsissä olympialaisissaan Suomea edustava Hiirikoski analysoi vankalla kokemuksella.

– Lisäksi täällä meidän olohuoneessa ”saunan väki” hoitaa puurot, patukat, juomat ja suomalaista kahvia. Hyvin olemme pärjänneet, Nieminen lisäsi.

Naisleijonien ensimmäinen ottelu on edessä torstaina. Vastaan asettuu kivikova Yhdysvallat.