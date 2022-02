Skandaali! Prinssi Hubertus von Hohenlohe-Langenburgin, 63, väitetään manipuloineen itsensä olympiaurheilijaksi Pekingiin

Aristokraatti on elänyt käsittämättömän elämän keskellä Euroopan seurapiirien kermaa.

Prinssi Hubertus von Hohenlohe-Langenburg on yltäkylläisyyden keskellä kasvanut aatelisperheen vesa, joka osallistuu jo seitsemänsiin olympialaisiinsa. Urheilun lisäksi hän on tehnyt uraa muun muassa valokuvaajana.

Meksikoa edustava alppihiihtäjä, prinssi Hubertus von Hohenlohe, on saanut paikan uransa seitsemänsiin talviolympialaisiin, Ruotsin tietotoimisto TT uutisoi tiistaina. 63-vuotiaasta von Hohenlohesta tulee talviolympiahistorian vanhin osallistuja.

Edeltävä ennätyksen haltija oli 58-vuotias ruotsalainen Carl August Kronlund, joka osallistui vuoden 1924 olympialaisten curling-kisaan Ranskassa.

Tavasta, jolla von Hohenlohe pääsi mukaan Pekingin kisoihin, nousi kohu Keski-Euroopassa tammikuussa. Alppihiihtäjä osallistui muutamaa viikkoa ennen olympialaisten alkua Liechtensteinissa järjestettyihin alppihiihtokilpailuihin.

Kisojen nimi oli Malbun Exotic Nations Cup eli Malbunissa pidettävät eksoottisten valtioiden kisat. Järjestävinä maina olivat Jamaika ja Kap Verde, vähemmän tunnetut talviurheilumaat. Itävaltalaisen Krönen Zeitungin mukaan järjestävät maat ja Meksiko tekivät sopimuksen: alppihiihtäjät, joilla oli pienempi kansainvälinen ranking, saisivat voittaa kisoissa urheilijat, joilla oli korkeampi ranking. Tällä tavoin heikommat alppihiihtäjät voisivat kohentaa sijoitustaan maailmanlistalla ja saavuttaa olympiapaikan viime metreillä.

Malbunissa kisaan osallistui vain 10 alppihiihtäjää, joista yksi oli maailmancup-tason argentiinalainen Christian Javier Simari Birkner ja toinen von Hohenlohe. Tulokset sinkosivat kuusikymppisen prinssin olympialaisiin, vaikka eksoottisten maiden hiihtocup oli hänen toistaiseksi ainoa kilpailunsa tällä kaudella.

Itävaltalaiset polttivat päreensä ja syyttivät Malbunissa urheilleita hiihtäjiä keplottelusta. Syynä suuttumukselle oli, että saksalais-meksikolaiskonkarin kaltaisten urheilijoiden paikat veivät osallistumisoikeuksia paremmilta itävaltalaislaskijoilta, jotka voisivat taistella Pekingissä mitaleista.

Tilanne saatiin kuitenkin ratkaistua, sillä Itävallan lumilautajoukkueen käyttämättä jääneet paikat ohjattiin alppihiihtäjille. Von Hohenlohe syyttää koko kalabaliikista Kansainvälistä hiihtoliittoa Fisiä.

– Fis luo sääntöjä, joita kukaan ei ymmärrä. Pienet maat pääsevät mukaan ja nyt siitä tulee skandaali. Emme koskaan halunneet viedä Itävallan paikkoja, hän kirjoitti Instagramissa.

Blickille von Hohenlohe huomautti, että karsintakisa lähetettiin suorana.

– Pankkiryöstäjät ja varkaat eivät tee rikoksistaan suoria lähetyksiä, hän kommentoi.

Von Hohenlohe on edustanut Meksikoa alppihiihdossa olympialaisissa vuosina 1984, -88, -92, -94, 2010 ja 2014. Hän on kantanut Meksikon lippua avajaisissa kolme kertaa, viimeksi Sotshissa.

Prinssi Hubertus van Hohenlohe kantoi Meksikon lippua Sotshin olympialaisissa vuonna 2014.

Vaikka hänen seitsemännestä olympiapaikastaan nousi skandaali, on prinssi pesunkestävä alppihiihtolegenda ja, joku voisi sanoa, todellinen erikoismies.

Hubertus von Hohenlohe-Langenburg, kuten hänen koko nimensä kuuluu, syntyi vuonna 1959 Meksikon pääkaupungissa Mexico Cityssä. Hänen isänsä, prinssi Alfonso von Hohenlohe-Langenburg, pyöritti kaupungissa Volkswagenin autotehdasta. Aatelissuvun juuret ovat Saksassa, jossa se hallitsi 1800-luvulle asti Hohenlohe-Langenburgin aluetta, joka sijaitsee nykyisen Baden-Württembergin koillisosassa. Hallinnon päätti Napoleonin hyökkäys.

Prinssi Hubertuksen äiti on Ira von Fürstenberg, italialainen kosmopoliitti, toisen saksalaisen aatelissuvun jäsen ja yksi Fiatin imperiumin perijättäristä. Ikoninen Fiat-pomo Gianni Agnelli oli von Fürstenbergin setä.

– Me halusimme aina, että yksi perheenjäsenistä olisi meksikolainen. Joten vanhempani päättivät, että minä syntyisin Meksikossa, von Hohenlohe kertoi Vancouverin talviolympialaisissa vuonna 2010. Hänen isänsä suvussa on ollut merkittäviä meksikolaisia.

Prinssi Alfonson ja Iran välinen avioliitto oli lyhyt ja skandaalinkäryinen. Pari meni erivapaudella naimisiin, kun Ira oli vasta 15 ja Alfonso 31. Liittoa kesti alle viisi vuotta.

Hubertus nousi otsikoihin ensimmäisen kerran jo neljävuotiaana vuonna 1963. Äiti Ira oli vuonna 1961 mennyt uusiin naimisiin brasilialaisen teollisuuspampun ja pahamaineisen playboyn Francisco "Baby" Pignatarin kanssa. Alkoi raju riita huoltajuudesta. Vuonna 1963 Prinssi Alfonso nappasi kaksi poikaansa, Hubertuksen ja Christophin, matkaan ja katosi Meksikosta.

Hubertus von Hohenlohe (toinen oik.) kuuluu kansainvälisiin seurapiireihin.

Von Fürstenberg lähetti yksityisetsivät perään. Äiti löysi lapsensa ja ex-miehensä lopulta toiselta mantereelta, Euroopasta. Pojat saivat tavata äitinsä uudelleen vasta vuonna 1964.

Hubertus ja Christoph asettuivat Espanjan Marbellaan, jossa he asuivat välillä prinssi Alfonson omistamassa luksushotellissa. Eurooppalainen jetset, kuten skottinäyttelijä Sean Connery, vietti aikaa hotellissa, joten Hubertus näki samppanjan kyllästämän maailman jo elämänsä alkumetreillä.

– Elin kuin valintamyymälässä. Jos halusin vesihiihtää, vesihiihdin. Sain tilata ravintolassa kaikkea, mitä halusin, vaikkei annosta olisi ollut ruokalistalla. Olin prinssin poika. Palvelijat kyselivät minulta jatkuvasti, haluaisinko jäätelön tai mennä sukeltamaan. Ajattelin lapsena, että elämä on samanlaista kaikilla lapsilla, Hubertus on kertonut lapsuudestaan.

– Kerran heräsin, kun vanhempieni ystävä lauloi kovaa olohuoneessa. Menin pyytämään, jos hän voisi olla hiljempaa. Laulaja oli oopperadiiva Maria Callas.

Sitten isä lähetti poikansa pois päihteiden ja kevyen elämän piiristä. 10-vuotiaana alkoi Hubertuksen oppivuodet karussa luostarikoulussa Itävallassa. Hän löysi alppihiihdon.

Veli Christophin eli ”Kikon” elämä päättyi kurjasti vuonna 2006 49-vuotiaana. Christoph kuoli thaimaalaisessa vankilassa, kun hänen sisäelimensä pettivät. Hänet oli muutamaa päivää aiemmin vangittu Bangkokissa, koska häntä epäiltiin laittomista viisumimuutoksista. Kikon kunnon romahdusta edelsi rankka laihdutusohjelma thaimaalaisessa kuntokeskuksessa.

Francisco "Baby" Pignatari ja Ira von Fürstenberg pääsivät kadonneen Hubertuksen jäljille Baijerissa Saksassa.

Hubertus von Hohenlohe opiskeli nuorena Wienissä. 1980-luvulta alkaen hän keskittyi lasketteluun, valokuvaamiseen ja popmusiikkiin. Taiteilijana von Hohenlohe on esimerkiksi kuvannut seurapiirejä ja pitänyt näyttelyn nimeltä It’s me!, jossa jokainen esillä ollut valokuva esitti prinssiä itseään.

Muusikkona hän on käyttänyt taiteilijanimiä Andy Himalaya ja Royal Disaster. Artisti on julkaissut esimerkiksi kappaleen I WANT POP, jonka kertosäkeen sanoitus kuvastaa miehen kosmopoliittia luonnetta.

– Polaroidi vai paranoidi? Liechtenstein vai Sigmund Freud? Disney-lelut vai Pet Shop Boys? Pidä pää kylmänä ja pidä ääntä, kertosäkeessä lauletaan.

Prinssi Hubertus von Hohenlohe on myös valokuvaaja.

Alppihiihtäjänä von Hohenlohe debytoi arvokisoissa vuoden 1982 MM-kilpailuissa – siis 40 vuotta sitten. Vuotta aiemmin hän oli perustanut Meksikon hiihtoliiton ja alkanut edustaa Väli-Amerikan maata. Hänellä on syntymäpaikkansa vuoksi maan passi. Toisaalta taso ei riittänyt Itävallan maajoukkueeseen.

Ja mitäpä kansalaisuus tai kotimaa tarkoittaa, kun viettää aikaansa niin Meksikossa, Liechtensteinissa, Itävallassa kuin Espanjassakin.

– Koen olevani hyvinkin latino ja espanjalainen. Espanjalaiset tulivat lopulta Meksikoon, joten koen olevani meksikolainen. Vaikka nimemme on perin saksalainen, olemmehan saksalainen aristokraattinen perhe, me kasvoimme välimerellisesti. En näytä kovin saksalaiselta. Ihmiset luulevat minun olevan Argentiinasta tai Italiasta, mutta eivät Saksasta tai Itävallasta, von Hohenlohe on selittänyt identiteettiään.

Vuonna 1984 olivat vuorossa Sarajevon olympialaiset – von Hohenlohen ensimmäiset.

– Menin Meksikoon ja sanoin, että hei, minä olen Hubertus ja minä haluan hiihtää Sarajevossa.

Yhteensä aatelisässä on kisannut 19 MM-kisoissa ja kuusissa olympialaisissa. Hän kokee tuoneensa Meksikolle paljon kansainvälistä huomiota.

– Kun ruotsalaiset istuvat kotonaan, he pohtivat, miten kylmä ulkona on. Sitten he näkevät meksikolaisen kaverin ja ajattelevat, että vau! Ehkä meidän pitäisi matkustaa Cancuniin tai Acapulcoon. Olen saanut Meksikolta paljon, mutta olen myös antanut.

Sotshissa von Hohenlohen laskut päättyivät kaatumiseen pujottelun karsinnoissa.

Calgaryn kisoista 1988 muistetaan hänen olympiahenkeä kuvastanut taistelunsa. Von Hohenlohe osui pujottelussa keppiin ja kaatui. Koska ratarikkoa ei kaatuessa syntynyt, prinssi päätti jatkaa maaliin. Hän nousi pystyyn ja lähti kapuamaan rinnettä takaisin ylös, jotta pääsi ohittamaan kepin, johon oli kapsahtanut.

Maaliin päästessään meksikolainen oli jäänyt kisan johtajasta lähes 49 sekuntia. Sijoitus pujottelussa oli lopulta 30:s.

Von Hohenlohen paras sijoitus olympialaisissa on 26:s pujottelusta Sarajevosta 1984. Mitalien sijasta hän on tullut tunnetuksi värikkäistä kisa-asuistaan ja siitä, että hän tykkää juhlia olympiakylässä muiden maiden urheilijoiden kanssa. Esimerkiksi Vancouverissa 2010 hän pukeutui meksikolaiseksi pyssysankariksi, koska hänen ”ainoa mahdollisuutensa voittaa oli ampua muut osallistujat”.

– Häviän normaalisti 10 sekuntia muille. Kolmen-neljän kilometrin matkalla se on mielestäni ihan ok, von Hohenlohe on sanonut.

– Alppihiihtourani on kokonaistaideteos eikä urheilusuoritus.

Von Hohenlohen mariachi-kisa-asu herätti ihastusta Sotshissa.

Kovia saavutuksia ei Pekingistäkään kannata odottaa, mutta taustajoukot ovat kunnossa.

Von Hohenlohe meni vuonna 2019 naimisiin Simona Gandolfinin kanssa. Gandolfini on italialaisen mestarilaskijan Alberto Tomban serkku.

Gandolfini ja von Hohenlohe ovat olleet yhdessä vuodesta 1994 asti, kun pari tapasi Lillehammerin olympialaisissa Norjassa. Heidän suhteessaan tosin oli kolmen vuoden tauko, jonka aikana Gandolfini oli naimisissa toisen miehen kanssa ja sai kaksi lasta.

Von Hohenlohe on saanut elämänsä aikana runsaasti avioliittotarjouksia. Hänen kauttaan naisilla olisi ollut mahdollisuus naida itsensä Euroopan seurapiireihin, jotka käsittävät miehen mukaan noin 3 000 henkilöä, jotka reissaavat ympäri vuoden maanosan lomaparatiiseista toiseen.

– On ihmisiä, jotka haluaisivat saada osansa minun maailmastani. Ymmärrän sen hyvin. Minä synnyin tähän maailmaan ja tiedän jo pitkältä ajalta, ettei rikkaiden ja kauniiden elämä ole lainkaan niin hienoa. Ihmisen on joka tapauksessa löydettävä elämästä toinen tavoite, joka tekee hänet onnelliseksi.

Sellainen asia voi olla esimerkiksi pop, valokuvaus tai alppihiihto olympialaisissa 63-vuotiaana.

