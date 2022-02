Olympialaisista ulos jäänyt Noora Räty avautui 20 000 euron satsauksesta – ”Elämässä pitää ottaa riskejä”

Noora Räty kirjoitti Instagramissa, että muutto Suomeen maksoi hänelle sievoisen summan. Olympiapaikka jäi haaveeksi.

Jääkiekkomaalivahti Noora Rätyä ei nähdä Suomen naisten maajoukkueen riveissä Pekingin olympialaisissa kohuvaiheiden jälkeen.

Päävalmentaja Pasi Mustonen kertoi tarjonneensa Rädylle kotiin jäävän varaykkösmaalivahdin roolia. Ruutu ei kiinnostanut Rätyä, joka ei vastannut Mustoselle ja lensi viime viikonloppuna kotiinsa Yhdysvaltain Minneapolisiin.

Räty, 32, julkaisi tiistain vastaisena yönä Instagram-päivityksen, jossa hän kertoi tuoreita kuulumisiaan.

– Vaikka valintaa ei nyt tullut, niin Olympialaiset oli tottakai se suurin syy miksi muutin syyskuussa Hämeenlinnaan. Samalla valmistui kirja.

Räty kirjoitti halunneensa tuoda Naisten Liigalle lisää uskottavuutta ja näkyvyyttä ja kiitteli seuraansa HPK:ta.

Räty kirjoitti halunneensa tuoda Naisten Liigalle lisää uskottavuutta ja näkyvyyttä ja kiitteli seuraansa HPK:ta.

– Toivottavasti onnistuin siinä. Moni kuitenkin kysyy miksi juuri Hämeenlinna? HPK pystyi tarjoamaan laadukkaat olosuhteet harjoitteluun (Liiga-akatemia, U20SM miehet) ja haastetta peleissä (Naiset).

– Olen myös halunnut todistaa, että voit olla huippu-urheilija (ainakin jääkiekossa), vaikka sinulla on elämässä muitakin prioriteettejä. Kun elämä ei ole pelkkää suorittamista ja se on kentän ulkopuolella tasapainossa, niin silloin myös pelaamisesta nauttii ihan eri tavalla. Itse olen nauttinut tällä kaudella pelaamisesta enemmän kuin pitkään aikaan.

Rädyn kausi jatkuu myöhemmin tällä kaudella kiinalaisen KRS Vanke Rays Shenzenin maalivahtina. Joukkue pelaa Venäjän pääsarjaa. Hän ilmoitti tarttuvansa uusiin haasteisiin kovassa vedossa.

– Treenasin ja kehitin itseäni syksyllä ja talvella n. 15-20 tuntia viikossa + pelit. Nautin siitä. Tavoitteena oli tietysti olla helmikuussa urani parhaassa vireessä ja sitä myös rehellisesti sanottuna olen. Olen fyysisesti, henkisesti ja pelillisesti kovassa kunnossa. Uskallan väittää, että paremmassa kuin Espoossa 2019 ja siellä meni pelit ihan ok. Tästä on siis erittäin hyvä siirtää katse kohti ammattikiekkoa, Venäjää ja toivottavasti mestaruustaistoa! Mulla on sellanen fiilis, että tulee vielä huikee kevät!!

Räty kirjoitti myös, että hänen piti pulittaa sievoinen summa, kun hän muutti syksyllä Hämeenlinnaan olympiaunelmansa saavuttaakseen.

– Lyhyellä matikalla laskin, että muutto ja asuminen Suomessa kahden koiran kanssa maksoi minulle n. 20,000e omista säästöistä. Noh, elämässä pitää ottaa riskejä, enkä kadu sitä. Sain mm. viettää paljon aikaa perheeni ja ystävieni kanssa, eikä sitä voi mitata rahassa. Pitää sit vaan keväällä ottaa kiekkoa kiinni ja kesällä tehdä pari tuntia lisää töitä!