Saako Norjan olympiajoukkue väännettyä itselleen myönnytyksiä testaussäädöksiin? Ruotsissa seurataan tarkkaan

Kolme Norjan olympiajoukkueen jäsentä antoi positiivisen koronanäytteen Pekingissä lauantaina.

Omikron on Pekingin talviolympialaisten isoin puheenaihe.

Kolme Norjan olympiajoukkueen jäsentä on eristyksissä Kiinassa positiivisen koronavirusnäytteen vuoksi. Norjan olympiakomitea yrittää nyt saada kyseiset ihmiset pois eristyksestä keskustelemalla kiinalaisten järjestäjien ja Kansainvälisen olympiakomitean kanssa.

VG:n mukaan nämä kolme henkilöä ovat saaneet positiivisen tuloksen viimeisen kuuden viikon aikana. Sittemmin he ovat toipuneet, mutta saapuessaan Kiinaan antaneet kuitenkin positiivisen testituloksen.

Norjan olympiajoukkueen lääkärin Aasne Hokserudin mukaan Kiinassa annettu positiivinen tulos voi johtua aiemmin sairastetuista tartunnoista.

– Yritämme selittää asiaa kiinalaisviranomaisille. Jos kyseessä ei ole uusi tartunta, norjalaiset voi päästää eristyksistä ja seurata heitä tarkasti. Kaikki Kiinaan saapuneet ovat kuitenkin antaneet koronanäytteen, Hokserud kommentoi VG:lle.

Eristyksen purkaminen hallitusti tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että urheilijat saisivat jatkaa harjoittelua ja kilpailua, mutta he liikkuisivat erillisillä kulkuvälineillä, asuisivat ja söisivät omissa huoneissaan ja heidät testattaisiin viikon ajan kahdesti vuorokaudessa.

Ruotsin hiihtomaajoukkueessa on samankaltainen tilanne. Hiihtäjä Leo Johansson antoi Kiinaan saapuessaan positiivisen testituloksen, vaikka hän oli jo sairastanut koronan. Johansson oli antanut peräti kuusi negatiivista testiä ennen kisapaikalle lähtemistään.

Tällä hetkellä Johansson kököttää eristyksessä. Ruotsin olympiakomitea ei kuitenkaan vielä käy keskustelua järjestävien tahojen kanssa. Sen sijaan ruotsalaiset aikovat ottaa mallia naapurimaaltaan.

– Seuraamme, mitä Norja tekee, Ruotsin hiihtomaajoukkueen lääkäri Jan Wall kommentoi Aftonbladetille.

Wallin mukaan on kaksi selitystä sille, miksi Johansson antoi Kiinassa positiivisen näytteen.

– Yksi selitys on, että Kiinassa ollaan tehokkaampia näytteenottamisessa. Nenä ja nielu vispataan perusteellisemmin. Toisaalta käytetyt laitteet voivat olla hyvin herkkiä. Meidän on vaikeaa selittää, mistä on kyse, Wall sanoi.