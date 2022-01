Carola Niemelä, 22, julkaisi videoita paljon puhuttaneesta Zhangjiakoun kisakylästä – ne näyttävät, millaista meno on siellä oikeasti

Carola Niemelä esittelee Tiktokissa elämää Pekingin olympialaisten kisakylässä.

Suomen olympiajoukkueen nuoreen kaartiin kuuluva lumilautailija Carola Niemelä, 22, esittelee paljon puhetta herättäneen Pekingin olympialaisten kisakylän tunnelmaa Tiktok-tilillään julkaisemissaan videoissa.

Tiukkojen koronarajoitusten sulkeman Zhangjiakoun kisakylän kulissien takaista maailmaa avaavat videot ovat kiinnostaneet monia. Jutun kirjoitushetkellä Niemelällä on jo lähes 15 000 seuraajaa.

Kisavieraiden ajasta iso osa kuluu omien huoneiden sisällä, jossa Niemellä on keksinyt itselleen monenlaista pientä puuhaa. Yksi Niemelän kisaoperaatioista on muiden maiden pinssien kerääminen omaan kaulanauhaansa. Niitä on kertynyt jo muutamassa päivässä mukava kokoelma.

Oman videonsa ansaitsi myös kisojen pandamaskotti Bing Dwen Dwenin koristama tyyny, joka muuttuu avaamalla kätevästi pieneksi peitoksi.

Niemelän videoista saa hyvän kuvan urheilija arjesta kisakylässä. Aamukahvit keitetään huoneessa pullovedestä. Matka harjoituksiin kisarinteille sujuu pikkubussilla. Sinne päästäkseen urheilijat kirjaavat itsensä akkreditointikortilla automaatissa, joka mittaa samalla heidän lämpötilansa.

Henkilökunta on pukeutunut kisakylässä kasvomaskeihin ja suojapukuihin. Urheilijat käyttävät huoneidensa ulkopuolella kasvomaskeja.

Ruokahuoltoa tarjoavat kisakylän oman ruokalan lisäksi ainakin KFC ja Pizza Hut. Kisakylän asuinrakennusten keskellä sijaitsee kokoelma kauppoja, joissa urheilijat pääsevät voivat halutessaan kuluttaa yuanejaan.

Eräässä videossa Niemelä askartelee kisajärjestäjien toimittaman pahvisen lampunvarjostimen. Askarreltavaa on riittänyt muutenkin: Niemelä joutui peittämään kisavaatteidensa mainokset mustilla tarroilla.

Yksi kisakylän puheenaiheista on ollut huoneiden lämpötila, josta ovat sosiaalisessa mediassa avautuneet muun muassa ruotsalainen ampumahiihtäjä Sebastian Samuelsson.

– Hyvää yötä Pekingistä ja huoneestani, jonka lämpötila on 12 astetta öisin, Samuelsson kirjoitti.

Lue lisää: Kuvat Kiinan olympiakylästä: Ruotsalaisia paleltaa sisällä ja ulkona – virkailijat avasivat wc-pöntön avaruuspuvuissa

Myös Niemelällä on ollut ainakin jonkinlaisia ongelmia lämpötilan kanssa. Yhdessä videossa hän valittelee huoneensa kylmyyttä, jota lisäpatteri ei riittänyt poistamaan.

Niemelä laski vuodenvaihteessa Calgaryn maailmancupin slopestylessa komeasti viidenneksi ja lunasti Suomelle toisen maapaikan naisten olympiakisaan. Viides sija oli Niemelän tähänastisen uran paras.