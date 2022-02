Yhden kirjoituksen hinnaksi arvioitiin 400 miljoonaa dollaria, toinen mies poistettiin videopeleistä – näin rajusti Kiina on rankaissut sitä kritisoineita urheiluihmisiä

Kiina ei ole katsonut hyvällä sitä kritisoineita urheilutähtiä.

Uskaltavatko olympialaisiin osallistuvat urheilijat kritisoida kisat järjestävää Kiinaa? Ja jos uskaltavat, mitä siitä seuraa?

Nämä kysymykset puhuttavat ennen Pekingin olympialaisia. Ja kysymykset odottavat edelleen vastauksia.

Kiinaa syytetään tämän tästä ihmisoikeuksien polkemisesta, olemattomasta sananvapaudesta ja kansalaisten internetin käytön rajoittamisesta.

Yleensä Kiinaa kritisoivat ihmisoikeusjärjestöt. Myös urheilijat ovat käyttäneet ääntään. Väkiluvultaan maailman suurinta maata autoritäärisesti hallitseva Kiinan kommunistinen puolue on reagoinut urheilutähtien poikkipuolisiin sanoihin voimakkaasti.

IS kokosi tähän artikkeliin muutaman tapauksen viime vuosilta.

NBA-seuran GM:n tviitti maksoi arviolta 400 miljoonaa dollaria

Erityishallintoalue Hongkong kiehui vuosina 2019 ja 2020. Demokratiamielenosoitukset saivat alkunsa, kun Hongkongin hallitus esitti uutta luovutuslakia. Sen nojalla vakavista rikoksista syytetyt olisi voitu luovuttaa Kiinaan.

Lokakuussa 2019 NBA-seura Houston Rocketsin silloinen GM Daryl Morey tviittasi kuvan, jossa todettiin: ”Taistele vapauden puolesta, seiso Hongkongin rinnalla”.

Tviitistä alkoi todellinen ”paskamyrsky”.

Rocketsin omistaja riensi sanoutumaan irti työntekijänsä lausunnosta. Pian Morey poisti tviittinsä ja pahoitteli. Hetken päästä myös NBA teki etäisyyttä Moreyhin.

Japanissa harjoituspelejä pelanneen Rocketsin supertähti James Harden julisti rakastavansa Kiinaa.

Kiina vastasi Moreyn tviittiin järeästi.

Kaikki NBA-ottelut vedettiin pois Kiinan kansalliselta televisiokanavalta. Yhdysvaltalaisten medialähteiden mukaan kiinalaiset myös painostivat NBA:ta ja Rocketsia antamaan Moreylle potkut. Tähän ei kuitenkaan taivuttu ja hän sai jatkaa pestissään.

Helmikuussa 2020 NBA:n komissaari Adam Silver arvioi sarjan menettävän jopa 400 miljoonaa dollaria Kiinan kanssa tulehtuneiden välien takia. Rocketsin liikevaihdossa Kiina-diilien kariutuminen näkyi seitsemän miljoonan dollarin laskuna.

NBA palasi Kiinan televisioon vasta finaalivaiheessa. Striimauspalvelu Tencent näytti pelejä aiemminkin, mutta Rocketsin ottelut jäivät pois tarjonnasta.

Vuodesta 2007 saakka Rocketsia palvellut Morey vaihtoi työpaikkaa syksyllä 2020 ja siirtyi Philadelphia 76ersin GM:ksi. Moreyn saapumisen jälkeen 76ers joutui kiinalaisten tv-yhtiöiden mustalle listalle, jossa se on edelleen.

Saksalaisfutaaja käytännössä hävitettiin maasta

Valioliigan Arsenalissa pelannut kymppipaikan maestro Mesut Özil avasi sanaista arkkuaan joulukuussa 2019.

Saksanturkkilainen Özil tviittasi turkiksi ja tuomitsi Kiinan sortotoimet maan länsiosissa asuvia uiguuri-muslimeita kohtaan.

Raporttien mukaan Kiina on sulkenut jopa miljoona uiguuria vankileireille. Kiinan valtion virallisen totuuden mukaan leirit ovat ”vapaaehtoisia ammatillisen koulutuksen keskuksia”.

Kaksi päivää Özilin tviitin jälkeen pelattu Arsenalin ja Manchester Cityn välinen ottelu vedettiin pois Kiinan tv-kanavilta. PP Sports kuitenkin näytti ottelun, mutta selostajat eivät maininneet Özilin nimeä kertaakaan.

Kiinan ulkoministeri syytti Özilin joutuneen valeuutisten harhaan johtamaksi.

Arsenal tiedotti ripeästi irtisanoutuvansa pelaajansa lausunnoista. Seura kertoi noudattaneensa aina ”periaatetta olla osallistumasta politiikkaan”.

Özilin julkisen kritiikin seurauksena hänet käytännössä hävitettiin Kiinasta. Entinen Saksan maajoukkuepelaaja poistettiin videopeleistä ja Özilin 50 000 -jäseninen faniyhdistys poistettiin. Kiinalaiset hakukoneet herjasivat virheviestiä Özilin nimeä hakiessa.

Özilin tapaukseen liittyy myös ristiriitoja.

Kiina-kritiikille oli vahvat perusteet, mutta se sai kaksinaismoralistisen kaiun, sillä Özil on tullut tunnetuksi läheisistä väleistään Turkkia diktaattorin ottein hallitsevaan Recep Tayyip Erdoganiin.

Erdogan on vainonnut toisinajattelijoita ja käyttänyt Turkissa oleskelevia miljoonia syyrialaispakolaisia härskisti hyväkseen saadakseen tahtonsa läpi erinäisissä neuvotteluissa Euroopan unionin kanssa.

Uusi strategia? Turkkilainen NBA-pelaaja kohtasi maltillisemman reaktion

NBA-seura Boston Celticsiä edustava turkkilainen Enes Kanter on tullut tunnetuksi Erdoganin äänekkäänä kriitikkona.

Viime syksynä Kanter – viralliselta nimeltään Enes Kanter Freedom – julkaisi Twitter-videon, jossa hän vaati Kiinan hallitusta vapauttamaan Tiibetin.

Videolla Kanter nimitti presidentti Xi Jinpingiä brutaaliksi diktaattoriksi.

Sittemmin Kanter, 29, on kritisoinut Kiinan johtoa myös uiguurien, Hongkongin ja Taiwanin kohtelusta. 208-senttinen sentteri on käyttänyt muun muassa pelikenkiä, joissa on on vaadittu vapautta Kiinan sortamille vähemmistöille.

Kanterin ulostulojen seurauksena Celticsin ottelulähetykset vedettiin pois kiinalaisilta TV-kanavilta. Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin kuittasi Kanterin puheet huomion hakemisena.

– Hänen väärässä olevat huomionsa eivät ole kiistämisen arvoisia, Wang totesi.

Toisin kuin Morey kahta vuotta aiemmin, Kanter ei ole perääntynyt kannanotoissaan.

CNN:n Kiinan kirjeenvaihtaja David Culvert näki Kiinan reaktion olleen pehmeämpi kahden vuoden takaiseen verrattuna.

– Tällä kertaa he menevät eri reittiä. Vaikka he käyttävät edelleen sensuuria, he tekevät sen hieman hiljaisemmin. Ehkä tämä on tapa, jolla he reagoivat suorasanaisiin urheilijoihin, jotka tulevat Pekingin olympialaisiin, Culvert puntaroi lokakuussa.

Pekingin talviolympialaiset käynnistyvät 2. helmikuuta.