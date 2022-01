95 sinivalkoista toivoa – Suomen olympiajoukkueen kaikki urheilijat esittelyssä

Urheilulehden Peking 2022 -kisaopas esittelee joukkueen, jonka harteilla lepäävät sinivalkoiset menestystoiveet Pekingin olympialaisissa.

Olympiahistorian 24:nnet talvikisat kilpaillaan Kiinan Pekingissä 4.-20. helmikuuta.

Suomen kisajoukkueessa on urheilijoita yhdeksästä eri urheilumuodosta. Joukkueessa on 51 mies- ja 44 naisurheilijaa.

Kaikki Suomen joukkueen jäsenet esiteltiin Urheilulehden Peking 2022 -kisaoppaassa. Alla pääset tutustumaan heihin:

Jasmi Joensuu, maastohiihto

Esitti hienoisia nousukunnon merkkejä tammikuussa. Otti viime kaudella suuren harppauksen eteenpäin, on nyt suunnilleen sillä samalla tasolla. Hyvän ja huonon päivän välinen ero on pieni, mikä luo vahvaa pohjaa tulevaisuutta varten. Pekingissä päämatkana toimii vapaan sprintti, jossa on Suomen ykköstoivo. Nappionnistumisella saumoja välieriin. Hiihtänee myös ainakin yhdellä distanssimatkalla. Taistelee normaaliviestijoukkueen neljännestä paikasta. On hyvä kilpailija. Kokemusta korkealla kilpailemisesta löytyy.

Anne Kyllönen, maastohiihto

Kauden toistaiseksi suurin suomalaisyllättäjä. Junan uskottiin menneen jo, mutta on nyt palannut yllättävän vahvasti uskottavaksi kansainvälisen tason hiihtäjäksi. Kestävyyspohja selvästi viime kautta parempi, myös henkinen kantti lujittunut. Pekingissä päämatka on lähtökohtaisesti perinteisen kymppi, mutta tiukan valintatilanteen vuoksi paikka ei vielä kirkossa kuulutettu. Hiihtää joka tapauksessa jonkin distanssimatkan, 15:n parhaan joukkoon sijoittuminen olisi nappionnistuminen. Taistelee normaaliviestin neljännestä paikasta Joensuun kanssa.

Jasmin Kähärä, maastohiihto

Pettyi pahasti SM-kisojen vapaan sprintin finaalissa, jossa kaatui ja pelkäsi menettäneensä olympiapaikan. Oli muutaman päivän mediakohun keskellä, mikä lisäsi onnistumispaineita. 21-vuotias hiihtäjä on kuitenkin vasta huippu-uransa alussa, eivätkä olympiaodotukset ole pilvissä. On todellinen sprinttihiihdon lahjakkuus: lupaavat nopeus- ja voimaominaisuudet sekä hyvä kilpailupää. Tulevaisuudessa jopa potentiaalinen arvokisamitalisti, mutta Pekingissä voidaan puhua huippuonnistumisesta, jos sijoittuu vapaan sprintissä 20 parhaan joukkoon.

Katri Lylynperä, maastohiihto

Olympiajoukkueen toinen selkeä sprintteri Kähärän ohella. Kehittynyt selvästi parin viime vuoden aikana. Pystyy nyt vastaamaan ylämäissä kovien vastustajien irtiottoyrityksiin selvästi aiempaa paremmin. Kun vauhti- ja kestävyyspuoli vahvistuneet, saanut lisää itseluottamusta. Uskaltaa hiihtää erävaiheissa taktisesti jo rohkeasti. Matka on kuitenkin vielä kesken. Oli Rukan perinteisen sprintissä finaalissa, mutta Pekingissä kaiken pitää osua kohdalleen, että venyy välieriin. Paljon riippuu siitä, millaiseen puolivälierään pääsee.

Johanna Matintalo, maastohiihto

Ollut odotettua vahvempi maailmancupin perinteisen kilpailuissa. Ei ole distanssimatkoilla enää ajallisesti kaukana sijoista 5–8. On nyt alati yllätysvalmis erityisesti perinteisen sprinteissä. Saa Pekingissä paikan parisprinttiin, jos Krista Pärmäkoskelle tai Kerttu Niskaselle tapahtuu kisoissa jotain. Hiihtää normiviestissä varmuudella avausosuuden, ja pystyy tuomaan Suomen jopa keulilla vaihtoon. Henkilökohtaisena päämatkana perinteisen kymppi. Vahvoilla väliaikalähdössä, koska kestävyyspuoli on selvästi parantunut.

Kerttu Niskanen, maastohiihto

Nyt tai ei koskaan! Se on pelin henki Vieremän Koiton 33-vuotiaan tähtihiihtäjän kohdalla olympiatasolla. On elämänsä kunnossa, ja mikäli mitään sairastumista tai muuta yllättävää ei tapahdu, uran ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitali on enemmän kuin lähellä. Lukeutuu perinteisen kympillä jopa kaikkein kuumimpiin suosikkeihin, koska Pekingin kisat hiihdetään korkealla. Se palvelee erinomaisesti hapenottoihmeen vahvuuksia, kuten myös kisojen raskaat nousut. Hiihtää mitalista myös normiviestissä ja parisprintissä.

Krista Pärmäkoski, maastohiihto

Kokenut kehäratsu ja moninkertainen arvokisamitalisti on lähtökohtaisesti Suomen ykkösnimi skiathlonissa sekä 30 km:n vapaalla. Perinteisen kympillä haastaa Kerttu Niskasen vanavedessä maailman muut kärkinaiset. On selvästi lähempänä maailman eliittiä kuin kahdella viime kaudella, ja samalla on jälleen realistinen mitalikandidaatti distanssimatkoilla. Vaikuttaa saaneen lisää tehoja ylämäkihiihtoonsa, ja juuri sen merkitys korostuu Pekingin raskaissa maastoissa. Parisprintissä mahdollisuuksia jopa kultaan Niskasen rinnalla.

Ristomatti Hakola, maastohiihto

Pessimistit laskivat ulos spekulaatioista jo marraskuussa, kun rymisteli Kuusamossa kylkiluita poikki. Pitkän ja kovan harjoitustaustan ansiosta pääsi äkkiä kuntoutumaan ja takaisin iskuun, josta lähti telakalle. Erikoismies sikäli, että päämatkoja viestit. 4x10 kilometrillä aloittaa, parisprintissä todennäköisesti ankkuroi. Mitali mahdollinen kummassakin. Lisää huolellisuutta tarvitaan, ikävä tapa sählätä itsensä tai välineiden kanssa. 15 kilometrillä unelmapäivänä mahdollisuudet hiihtää huipputulos eli suurin piirtein välille 10–12.

Perttu Hyvärinen, maastohiihto

Arvoitus siinä missä kisakumppani Joni Mäkikin, mutta eri tavalla. Potentiaalia, harjoitustaustaa ja kokemusta olisi hiihtää vapaalla hiihtotavalla jopa kahdentoista joukkoon, mutta suuri ja krooninen ongelma on jo vuosikausia ollut huipputuloksen edellyttämän vireen ja suorituksen ulosmittaaminen kropasta kilpailupäivänä. Varmoja kisamatkoja Pekingissä skiathlon, 50 kilometriä ja 4x10 kilometrin viesti. Jälkimmäisen osalta Hyvärinen seuraa hyvin kiinnostuneena, mihin suuntaan vaaka kallistuu akselilla Mäki–Lindholm. Se määrittää, onko viestissä 3. osuudella vai ankkurina.

Remi Lindholm, maastohiihto

Nuori mies on voittaja jo saadessaan avaimen huoneeseensa olympiakylässä. Kukaan ei syksyllä vakavissaan olettanut, että toisen polven hiihtäjä kilpailisi olympiapaikasta saati nappaisi sen. Vireenheittelyt vielä ominaisia, mutta jos viimeistelyvaiheen toiminta ollut järkevää, mahdollisuuksia 20. sijan tienoille sekä skiathlonissa että 50 kilometrillä, jonka varmasti saa hiihtää. Hyvä tulos skiathlonissa avaisi sensaatiomaisen näkymän eli paikan 4x10 kilometrin viestiin ja ilmeisimmin kolmannelle osuudelle. Vuosikausia tästedes mukana, tarvitsee positiivisen kokemuksen.

Joni Mäki, maastohiihto

Kauden suurin kysymysmerkki. Normaalimatkat eivät ole kulkeneet sinne päinkään, mitä odotettiin. Alkuperäisellä päämatkallaan sprintissä kuitenkin edelleen niin paljon potentiaalia, että välieräpaikkakin on jossain määrin mahdollinen. Viime talven jälkeen naulattiin pitkän aikavälin viestiankkuriksi, mutta olympiakisojen alla ollaan tilanteessa, jossa valmennusjohto joutuu kilpailuttamaan Mäkeä viestipaikasta keltanokka Remi Lindholmia vastaan. Ei hiihdä skiathlonia, vaan 15 kilometriä. Tulos ratkaisee paljon. Parisprintistä ulkona vertailussa Hakolaan ja Niskaseen.

Iivo Niskanen, maastohiihto

15 kilometrin (p) väliaikalähdön suurin, mutta ei tietenkään ainoa voittajasuosikki. Mitalitta jääminen päämatkalla olisi silti suuri yllätys. Avaa kisat skiathlonilla, jossa sijoitus kuuden joukkoon on tuskin realismia. Suomen viestijoukkueiden selkäranka, 4x10 kilometrillä toisella osuudella ja parisprintissä todennäköisesti avaajana. Jaksaa luukuttaa, koska kilpailutahti olympiakisoissa on sen verran leppoisa muihin arvotapahtumiin verrattuna. Olosuhteetkin ovat Kiinassa niin stabiilit, että viime MM-kisoissa nähtyjä suksiongelmia tuskin nyt luvassa. Ottaako kisoissa peräti kolme mitalia?

Lauri Vuorinen, maastohiihto

Miesten pienen olympiakiintiön takia sprintin erikoistaitajien paikat olivat aivan herrassa. Niinpä 27-vuotias Vuorinen raivasi tiensä olympiakisoihin periaatteessa yhdellä huippupäivällä maailmancupissa – mutta kiivaimmilta haastajilta toisaalta puuttui sekin ainokainen kova näyttö. Vapaan sprintti on erittäin todennäköisesti Vuorisen ainoa kisamatka. Hän mennee siinä takuuvarmasti aika-ajosta jatkoon erävaiheeseen. Siellä eteneminen välieriin vaatinee jo vähän liikaa venymistä, vaikka kovia tekijöitä maakiintiöiden takia puuttuukin olympialaduilta runsaasti.

Ilkka Herola, yhdistetty

Kisasuoritusten yllä on suuri mysteeriverho. Vielä pari viikkoa ennen kisoja ei ollut ollenkaan varmaa, ehtiikö positiivinen koronatestitulos muuttua negatiiviseksi. Kansainvälinen Hiihtoliitto ja KOK vaativat urheilijakuplaan pääsyyn negatiivisen PCR-testituloksen, siksi Herolalla on jäänyt Val Di Fiemmen ja Klingenthalin osakilpailut väliin, vaikka sairaus on ollut oireeton. Mäkikuntoon korona tuskin vaikuttanut, mutta kisoja on jäänyt väliin, joten mikä vaikutus sillä on maksimivauhtiin ladulla? Normaalimäen kilpailussa on mahdollisuus mitaliin, mutta kysymysmerkkejä on.

Eero Hirvonen, yhdistetty

Hyvä harjoituskausi alkaa nyt tuottaa tulosta. On selvästi joukkueen nousukuntoisin urheilija tällä hetkellä, mikä luo odotusta olympialaisia ajatellen. Klingenthalista tuli jo sijat 15 ja 20 maailmancupissa, eivätkä loppusijoitukset 5-10 ole enää kaukana. Hyppytekniikka paranee itseluottamuksen noustessa ja virhe on enää aika pieni. Hirvosen säärikulma nousee nimittäin vielä hieman liian pystyyn ponnistuksen lopussa ja täten kierto hypyn päälle on normaalia hitaampi. Pystyy onnistuessaan sijoittumaan sijoille 5-10. Suurmäki sopii hänen tekniikalleen nyt paremmin.

Arttu Mäkiaho, yhdistetty

On nousukuntoinen. Klingenthalissa onnistui pitkästä aikaa kunnolla hypätessään mäkiosuudella 130 metriä, joten päävalmentaja Petter Kukkosen puheet onnistuneesta harjoituskaudesta eivät ole tuulesta temmattuja. On kuitenkin todella ailahteleva hyppääjä, joten sijoituksen ennustaminen on vaikeaa. Onnistuessaan top 20 täysin mahdollinen, mutta toisaalta sijoitus voi olla neljänkympin paikkeillakin. Tasainen hiihtäjä, joka yleensä parantaa ladulla muutaman sijan. Hyppäämisessä sama virhe kuin Hirvosella, mutta yleensä se korostuu vielä enemmän Mäkiaholla.

Otto Niittykoski, yhdistetty

Mikäli 20-vuotias Otto Niittykoski valitaan Pekingiin, hänen roolikseen jäänee yhdistetyn ryhmässä varamiehen paikka. Maailmancupissa sija 40 on jäänyt niin sanotusti ”päälle”, eikä olympialaisissa edes kisaan pääsy Suomen joukkueeseen ole kovinkaan todennäköistä. Mikäli kuitenkin pääsee kisaamaan ja selvittää karsinnan, sekin on jo puoli voittoa. Niittykosken ongelma on ollut toistaiseksi mäkipuoli. Hän suuntaa ponnistuksensa aivan liian pystyyn. Tästä syystä vauhti menetetään heti kummulla. Kerää oppirahoja Kiinassa – jos valitaan sinne.

Perttu Reponen, yhdistetty

Joukkueen vahvin ponnistaja, mutta sen vastapainoksi tekniikka on raakilemainen. Ponnistus suuntautuu liian pystyyn ja ilmalennossakin on toispuoleisuutta. Val Di Fiemmessä sijoittui hienosti sijoille 20 ja 22, mutta Klingenthalissa ei päässyt enää pisteille. Siitä huolimatta Reponen kuuluu ehdottomasti yhdistetyn joukkueeseen ja kilpailee tasapäisesti Mäkiahon kanssa sijoituksista 20-30 joukkoon. On vielä nuori urheilija ja Peking sujuu ensikertalaisena kokemuksen kartuttamisena. Neljän vuoden päästä voi olla jo kovakin menestyjä.

Julia Kykkänen, mäkihyppy

Sijoittui alkutalvesta Venäjällä Nizhny Tagilissa käydyssä maailmancupissa sijalle 14, mutta sen jälkeen käyrä on ollut alaspäin. On keskimäärin sijoittunut maailmancupissa sijoille 30-35, eikä juurikaan parempaa ole luvassa olympialaisissa, sillä SM-kisoissa Lahdessa hypyt olivat vaatimattomia, ja hän hävisi Jenny Rautionaholle selvästi. Kykkänen on kuitenkin kokenut hyppääjä, eikä olympialaiset tuo näillä näkymin ylimääräistä jännitystä kisatilanteeseen, joten mahdollisuus olisi parantaa kauden keskiarvoa. Top 20-sijoitus olisi silti pieni yllätys.

Jenny Rautionaho, mäkihyppy

Kausi on ollut harjoituskauteen nähden auttamattoman suuri pettymys. Rautionaho sijoittui kesäkiertueella erinomaisesti useammassa kilpailussa, mutta talvikaudella hän on jäänyt vauhtimäen nopeuksissa liikaa kärjelle, jotta voisi menestyä. Toisaalta hyppääjän vanha tekniikkavirhe on taas nostanut päätään: siinä vauhtimäen asento on liian takapainoinen ponnistuksen alussa, eikä kierto hypyn päälle ole tarpeeksi nopea. Lähtee silti Pekingiin sillä olettamalla, että on henkilökohtaisessa kilpailussa top 20 -kandidaatti.

Niko Kytösaho, mäkihyppy

Ollut tällä kaudella selkeästi paras suomalainen hyppääjä ja oikeastaan ainoa, joka on kiertänyt maailmancupia säännöllisesti. Muutamia pisteitä on tullut, mutta ei ole päässyt ulosmittaamaan todellista tasoaan. Kytösaholla on suuria ongelmia onnistua omalla tasollaan kilpailutilanteissa. Hän yrittää liikaa kisatilanteessa ja ikään kuin haluaisi olla parempi hyppääjä kuin on. Sen tähden parhaimmat hypyt tulevat harjoituksiin tai koekierrokselle, mutta itse kisassa tuloskunto on monesti 30 huonommalla puolen. Pekingissä onnistuminen olisi top 20 -sijoitus.

Antti Aalto, mäkihyppy

Kausi on ollut suuri pettymys. Vielä edellisellä mäkiviikolla Aalto sijoittui kokonaistuloksissa sijalle 15, mutta tämänvuotisella kiertueella hän ei selviytynyt kertaakaan karsinnasta kisaan. Pekingiin lähdetään nämä realiteetit muistaen. Olympialaisissa maakiintiö helpottaa ja hänellä on mahdollisuudet sijoittua 30 parhaan joukkoon, mutta ei kyllä ylemmäksi. Ongelma on tekniikassa. Laskuasento vajoaa vauhtimäen kaarteella, ponnistuksesta tulee tehoton ja se suuntautuu liian pystyyn. Voitti Lahdessa SM-kisat, joten pientä valoa on ehkä tunnelin päässä.

Eetu Nousiainen, mäkihyppy

Lähtee kisoihin Suomen kolmoshyppääjänä. Vaikea nähdä, että top 30 -sijoitusta olisi tulossa, ainakin siihen pitää onnistua erittäin hyvin. Teknisesti hänenkin laskuasentonsa painuu ensin alas ja taakse, sitten varsinainen ponnistus on vain heittäytymistä eteenpäin. Siksi lentorata jää aivan liian matalalle, eikä parhaimpia metrejä synny hyppyyn. Realismia päästä toisessa kilpailussa karsinnasta läpi, mutta kahden kierroksen kilpailu olisi pienoinen yllätys. Toisaalta pääsee kisoihin paineettomassa tilanteessa, kun mitään ei odoteta.

Olli Hiidensalo, ampumahiihto

On väläytellyt tällä kaudella maailmancupin sprinteissä. Oberhofissa Lahden Hiihtoseuran mies oli 21:s. Hochfilzenin pikakilpailussa joulukuussa Hiidensalo sijoittui puhtaalla ammunnalla peräti 11:nneksi. Neljissä viime arvokisoissa (yhdet olympialaiset ja kolmet MM-kisat) paras matka on ollut 10 kilometrin kisa, jossa hän oli Pyeongchangissa 19:s. Voi yltää puhtaalla ammunnalla taas 20:n parhaan joukkoon. Vahvasta urheilullisuudesta kertoo, että on saavuttanut menestystä kolmessa eri lajissa: maastohiihdosta on tullut kaksi SM-kultaa viestissä ja suunnistuksestakin nuorten SM-viestimitali.

Tero Seppälä, ampumahiihto

On ollut tällä kaudella Suomen menestynein ampumahiihtäjä. On kerännyt maailmancupissa seitsemän sijoitusta 20:n parhaan joukkoon ja ollut parhaimmillaan kahdesti viides. Seppälä on makuupaikkaekspertti, joka pudottaa pienet taulut 90 prosentin varmuudella. Ei häviä hiihtovauhdissakaan mahdottomasti kärkimiehille, joten aivan täysosumapäivänä pistesija on mahdollinen. Hyvää lupaa sekin, että neljä vuotta sitten Seppälä sijoittui olympialaisissa 25:n parhaan joukkoon jokaisessa henkilökohtaisessa kisassa. Toisen polven olympiakävijä. Isä Timo edusti Suomea Lillehammerissa 1994.

Mari Eder, ampumahiihto

Neljänsiin olympiakisoihinsa matkaava Eder on ampuma­hiihto­joukkueen tilastokummajainen. Saavutti uransa alussa useita nuorten MM-mitaleja maastohiihdossa, ja hänen paras olympiasijoituksensa (5:s) on neljän vuoden takaa pariviestistä, johon hän osallistui Krista Pärmäkosken kanssa. On tuskaillut tällä kaudella ampumisen kanssa. Varsinkin pystypaikalla on hankalaa, kauden osumatarkkuus on 71 prosenttia. Silloin kun sihti on kohdallaan, hiihtovauhti voi siivittää melko ylöskin. Tästä käyvät osoitukseksi sijoitukset kymmenen parhaan joukkoon Annecyn ja Oberhofin pikakisoissa.

Suvi Minkkinen, ampumahiihto

Uransa toisiin olympialaisiin osallistuva Minkkinen on varsinainen tarkka-ampuja – erityisesti makuupaikalla. Minkkinen on pudottanut pienet täplät tämän kauden maailmancupin kilpailuissa peräti 95 prosentin varmuudella. Menestyksen este on sitten hiihtovauhti. Kyyti on niin kylmää, että Minkkinen häviää nopeimmille hiihtäjille noin kymmenen sekuntia kilometriä kohden. Se on niin paljon, ettei edes ammuntapaikan ihmeet auta sijoituksiin kisojen kärkipäässä. Kauden tähtihetki oli sijoittuminen puhtaalla ammunnalla 18:nneksi Ruhpoldingin takaa-ajossa.

Samu Torsti, alppihiihto

30-vuotias Torsti säväytti viime vuonna Cortina d’Ampezzon MM-kisoissa. Kokenut laskija ylsi parisuurpujottelussa 12:nneksi ja suurpujottelussa 15:nneksi. Alkukausi meni pilalle lonkkavamman takia, eikä meno maailmancupissa ole vakuuttanut senkään jälkeen. Euroopan cupin kilpailuissa on kuitenkin näkynyt valonpilkahduksia. Erityisesti toinen sija Glunzegerin suurpujottelussa Itävallassa antoi viitteitä siitä, että kyvyt eivät ole kadonneet minnekään. Torsti on kokenut kilpailija, joka on kiertänyt arvokisoja jo vuosikymmenen. Pyeongchangin olympialaisten 17. sijan uusimisen tai jopa parantamisen ei pitäisi olla mahdottomuus.

Rosa Pohjolainen, alppihiihto

18-vuotias superlupaus on ollut tällä kaudella mainiossa vireessä. Tammikuussa Pohjolainen pujotteli uransa parhaan maailmancupin sijoituksen (14:s) Itävallan Schladmingissa. Melkein heti tämän jälkeen Pohjolainen saalisti myös ensimmäisen palkintopallipaikkansa Euroopan cupissa sijoittumalla Sveitsin Meiringen-Hasliberin pujottelussa toiseksi. Sijoitusten arvoa nostaa entisestään se, että Pohjolainen loukkaantui vuosi sitten pahasti. Polven eturistiside ja kierukka menivät tuolloin kaatumisessa niin huonoon jamaan, että paluu kisakuntoon kesti puoli vuotta. Rennosta ja hymyilevästä mutta kovatahtoisesta Pohjolaisesta kuullaan vielä.

Riikka Honkanen, alppihiihto

Nuorten MM-mitalistia ehdittiin pitää jo menetettynä lupauksena, mutta tällä kaudella tunnelin päässä on näkynyt muitakin pilkahduksia kuin vastaan tulevan junan valot. Honkanen laski Levin maailmancupin kilpailussa hienosti toiselle kierrokselle. Kisaa ennen hän oli itkenyt 1,5 tuntia jäätyään edellisessä kilpailussa ulos toiselta kierrokselta. Tämä kertoo millaisella tunteella Honkanen elää lajissa mukana.

Tämän kauden Euroopan cupissa sijoitukset ovat huidelleet 20:n ja 30:n tienoilla. Honkasella on potentiaalia tätä parempaan, mutta yliyrittäminen johtaa vielä liian usein alisuorittamiseen ja keskeytyksiin.

Erika Pykäläinen, alppihiihto

Pykäläisen kausi oli pitkään harvinaisen takkuinen. Valtaosa kisoista päättyi joko ulosajoon, karsiutumiseen tai molempiin. Tammikuussa Pykäläinen on vihdoin löytänyt tekemiseensä suoritusvarmuutta, ja ahkera kisaaminen on tukenut vireen löytämistä. Euroopan cupissa suurpujottelusijoitukset ovat olleet 10:n ja 20:n välillä. 20-vuotiaana parhaat olympialaiset luultavasti vielä edessä. Pekingissä toiselle kierrokselle pääseminen olisi kova juttu. Suomi sai yhden sijaan peräti kolme paikkaa naisten alppihiihtoon, kun kaikki edellä olevat maat eivät käyttäneet paikkojaan. Lehden painoon mennessä valinnat olivat vielä auki.

Olli Penttala, freestyle

Nuorempi painos (26) Penttalan kumpareveljeksistä säväytti viime kevään MM-kisoissa Almatyssa kahdeksannella sijallaan kumparelaskussa ja 13:nnella paikalla parikumpareissa. Tämän kauden alku oli maailmancupin kisoissa kuitenkin hankala, kunnes Alpe d’Huezin parikumpareissa joulun alla napsahti 14. sija. Tämän jälkeen hän laski kahdesti maailmancupin pisteille tammikuun Pohjois-Amerikan kisoissa. Nämä olivatkin tärkeitä onnistumisia olympiapaikan kannalta. Tätä kirjoitettaessa kumparelaskun kaikkia maapaikkoja ei ollut vielä täytetty. Penttalan veljekset Olli ja Jussi sekä Severi Vierelä olivat ehdokkaat kahdelle viimeiselle paikalle.

Severi Vierelä, freestyle

Nousi mukaan olympiaspekulointeihin onnistuttuaan hienosti Ruotsin Idre Fjällissä joulukuussa. Hän raapi kumparelaskukisasta uransa parhaan maailmancupin sijoituksen (17.) ja oli parikumpareissakin sijalla 22. Tärkeä pistesija tuli myös tammikuussa Tremblantissa, jossa 20-vuotias Ruka Slalomin laskija ylsi sijalle 23. Käynnissä on nuoren miehen läpimurtokausi maailmancupin tasolla. Euroopan cupin puolella Vierelä laski jo viime talvena useamman kerran palkintokorokkeelle. Taisteli loppuun asti kisapaikoista Penttalan veljesten kanssa. Tätä kirjoitettaessa ei ollut vielä selvillä, ketkä kaksi tästä kolmikosta saavat paikan Pekingiin.

Jon Sallinen, freestyle

Teki rajun tempun uudenvuodenaattona Calgaryssa. 21-vuotias laski ensin ensimmäistä kertaa urallaan maailmancupin halfpipen finaaliin ja nappasi sitten finaalista upean kuudennen sijan. Tämä kisa käytännössä varmisti Coloradon Aspenista kodin löytäneen suomalaisen matkan Pekingiin. Heti seuraavana päivänä Sallinen ylsi Calgaryssä uudelleen finaaliin, mutta tällä kertaa finaalisijoitus oli 12:s. Calgaryn onnistumisten arvoa nostaa se, että Sallinen oli loukannut solisluunsa joulukuun alussa, ja kisat olivat hänelle ensimmäiset tämän talven maailmancupissa. Kuudes sija on paras suomalaissijoitus freeski-lajeissa kahteen vuoteen.

Anni Kärävä, freestyle

Oli lähellä olympiadebyyttiä jo Pyeongchangissa 17-vuotiaana. Laskija oli valittu kisajoukkueeseen, mutta viime hetkillä tullut polvivamma vesitti suunnitelmat. Myös kausi 2019–20 meni loukkaantumisen takia pieleen, mutta viime kausi oli Kärävän, 21, uran paras. Hän sijoittui ensi kertaa urallaan slopestylen maailmancupin kokonaispisteissä kymmenen parhaan joukkoon. Tällä kaudella paras sijoitus maailmancupin osakilpailuissa on kymmenes. Toisen polven freestylehiihtäjä muutti 8-vuotiaana perheineen 10 vuodeksi Ranskaan, jossa laskuharrastus alkoi. Nykyään treenipaikan virkaa toimittaa Kuusamon Ruka.

Kalle Järvilehto, lumilautailu

Espoolaissyntyinen lautailija matkaa toisiin olympialaisiinsa. Pyeongchangissa tuloksena olivat big airin 21. ja slopestylen 32. sija. 26-vuotiaan uran paras maailmancupin sijoitus on big airin kakkossija Quebecissä 2019. Vahvimmassa lajissaan big airissa on napannut myös tämän kauden parhaan sijoituksensa. Kajaanissa asuva laskija sijoittui yhdeksänneksi Churissa maailmancupin osakilpailussa. Toistaiseksi paras arvokisasaavutus on MM-kisojen viitossija big airissa 2017. Big airin maailmancupin kokonaispisteissä Järvilehto on 11:ntenä. Opiskelee Kajaanin ammattikorkeakoulussa rakennus- ja yhdyskuntatieteitä.

Rene Rinnekangas, lumilautailu

Oli mukana jo Pyeongchangissa 18-vuotiaana. Loukkaantui silloin slopestylen karsinnassa ja joutui kilpailemaan big airissa käsi lastassa. Iisalmelainen nousi maailmanmaineeseen X-Gamesin slopestylen hopeasijallaan vuonna 2019. Viime vuonna hän sijoittui samassa kisassa kolmanneksi ja nyt viidenneksi (big airissa tuli pronssia). Jo 2021 oli mainio vuosi, sillä pronssimitali tarttui matkaan MM-slopestylesta. Maailmancupissa 22-vuotiaan kauden paras sijoitus on ollut big airin kakkossija Churissa, mutta slopestyle lienee se vielä parempi laji Pekingissä. Täydellisellä onnistumisella Rinnekankaalla on mahdollisuus taistella mitaleista molemmissa lajeissa.

Enni Rukajärvi, lumilautailu

Kaksinkertainen olympiamitalisti ei ole vielä kertaakaan poistunut viiden renkaan kisoista ilman mitalia. Sotshista Rukajärvellä oli tuomisinaan slopestylen hopeamitali ja Pyeongchangista pronssinen lätkä samasta lajista. Meriittilistalta löytyy komea määrä mitaleja myös MM-kisoista ja X-Gamesista. Viime talvena Rukajärvi, 31, sijoittui MM-kisojen slopestylessa neljänneksi. Tällä kaudella kuusamolainen on kilpaillut maailmancupissa kahdesti, lokakuussa hän oli Churin big airissa viides ja tammikuussa Laaxin slopestylessa kuudes. Suomalaisen olympialumilautailun legenda ei ole enää suurin ennakkosuosikki, mutta ei mitali mikään mahdottomuus olisi.

Carola Niemelä, lumilautailu

Laski vuodenvaihteessa Calgaryn maailmancupin slopestylessa komeasti viidenneksi ja lunasti Suomelle toisen maapaikan naisiin. Vuoden alun parin viikon kisarypistys takasi paikan 30 parhaan joukossa olympiarankingissa ja siten sauman debytoida viiden renkaan kisoissa. Viides sija oli myös 22-vuotiaan rovaniemeläisen toistaiseksi paras noteeraus maailmancupin karkeloissa. Alkuvuodesta 2020 ranne- ja polvileikkaukset hidastivat hieman urakehitystä, mutta Niemelä on päässyt loukkaantumisten jälkeen hienosti jaloilleen. Olympiapaikka on tärkeä etappi lahjakkaaksi pitkään tiedetyn urheilijan uralla.

Jenni Saarinen, taitoluistelu

Saarinen on vuodesta 2020 asunut ja harjoitellut Saksan Oberstdorfissa. Kovassa kansainvälisessä seurassa treenaaminen on tuottanut myös tulosta. Saarinen hankki viime vuonna Suomelle maapaikan sijoittumalla Tukholman MM-kisoissa 24:nneksi. Talven harjoitukset ovat sujuneet hyvin. Saarinen ei kuitenkaan pystynyt ulosmittaamaan virettään tammikuussa Tallinnan EM-kilpailuissa, joissa hän sijoittui 18:nneksi. Vaikeimpien kolmoishyppyjen kanssa on ollut ongelmia, ja vapaaohjelma menee välillä vääntämiseksi. Eväitä on silti parempaankin, jos pieni henkis-tekninen blokki aukeaisi.

Juulia Turkkila, taitoluistelu

Olympiadebytantiksi Turkkilalla on poikkeuksellisen paljon arvokisakokemusta. Hän on edustanut Suomea jo 12 kertaa arvokisoissa, EM- ja MM-tasolla. Vuosina 2011–14 Turkkila kolusi arvokisoja yksinluistelijana. Parhaat saavutukset olivat 12. sija EM-kisoissa ja 18. sija MM-tasolla. Yksinluistelu-ura kuitenkin hiipui loukkaantumisten myötä. Vuonna 2016 Turkkila sai uralleen uuden suunnan, kun hän aloitti jäätanssijana parinaan Matthias Versluis. Kaksikkoa valmentaa Maurizio Margaglio. Tähän mennessä kaksikon paras saavutus on 11. sija EM-kisoissa 2019.

Matthias Versluis, taitoluistelu

Versluisin tarina on hieman samankaltainen kuin Turkkilalla. Hän aloitti uransa yksinluistelijana ja esitti ensimmäisenä taitoluistelijana neloshypyn kilpailussa. Versluis valittiin Suomen edustajaksi EM-kisoihin 2014, mutta polvivamma esti osallistumisen. Vuonna 2016 Verluis lopetti yksinluistelu-uransa ja aloitti jäätanssin Turkkilan parina. Pari nousi edustustasolle 2019 ja saavutti Suomelle maakohtaisen olympiapaikan voitolla Oberstdorfin Nebelhorn Trophyssa syyskuussa 2021. Syntynyt Sveitsissä. Isä on hollantilainen ja äiti suomalainen. Perhe muutti Suomeen kun Versluis oli puolivuotias.

Naisleijonat:

Anni Keisala, maalivahti

Suomen ykkösmaalivahti. Tampereen Ilveksen veräjänvartija teki kansainvälisen läpimurtonsa viime elokuun MM-kisoissa, joissa hänet palkittiin turnauksen parhaana maalivahtina. Ollut aina lahjakas, mutta laiminlöi nuorempana harjoittelua. Ymmärtänyt nyt työnteon merkityksen ja on 24-vuotiaana löytänyt tiensä huipulle. Erittäin rauhallinen torjuja, joka ei höntyile tai pelaa itseään ulos. Potentiaalia vaikka mihin.

Meeri Räisänen, maalivahti

Kokenut ja kilpailuhenkinen maalivahti on jäänyt maajoukkueessa ikätoverinsa (32 vuotta) Noora Rädyn varjoon. Ei ole pelannut olympialaisissa aiemmin, mutta tekee kaikkensa vallatakseen itselleen ruutua tolppien välistä. Onnistui viime MM-kisoissa ja on olympiaroolituksessa kakkosvahti. Kärsinyt viime vuosina loukkaantumista. Harjoitellut ja pelannut JYPin U20-poikien kanssa, mikä kertoo kunnianhimosta.

Eveliina Mäkinen, maalivahti

Kolmosvahti. Oli Espoon vuoden 2019 MM-kisoissa Rädyn kakkosmaalivahti, mutta putosi vuosi sitten ulos maajoukkueesta, mikä oli hänelle henkisesti kova paikka. Siirtyi Ruotsin liigassa Brynäsiin, jossa pelaa mahtavaa kautta ja on liigan torjuntatilastojen ykkönen. 26-vuotias Kiukaisten kasvatti on noussut huimilla otteillaan takaisin Naisleijoniin, mikä on hatunnoston arvoinen temppu.

Jenni Hiirikoski, puolustaja

Hiirikoski on nimi, jonka tuntevat myös ne, ketkä eivät seuraa naisten jääkiekkoa. Suomen tärkein kenttäpelaaja. 34-vuotias kapteeni on joukkueen tuki ja turva niin henkisesti kuin pelillisestikin. Pienikokoinen ja teräskuntoinen puolustaja, joka liikuttaa kiekkoa hyvin. Tekee tuhojaan ylivoimalla. Valittiin Espoon kisojen parhaaksi pelaajaksi, mikä kertoo oleellisen arvostuksesta. Kipparoinut Luulajan kolmeen Ruotsin mestaruuteen.

Sanni Rantala, puolustaja

19-vuotias Riihimäen Kiekko-Nikkarien kasvatti tekee aikuisten arvokisadebyyttinsä olympialaisissa. Lahjakas kiekollinen puolustaja. Oli alle 18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisoissa pistepörssin kakkonen vuonna 2020 – vaikka on siis pakki. Kärsi viime kaudella ilkeästä polvivammasta, jonka takia ei pelannut peliäkään koko kaudella. Rauhallinen persoona jäällä ja sen ulkopuolella.

Ella Viitasuo, puolustaja

Fyysinen puolustava puolustaja, joka on viime olympialaisista lähtien kuulunut maajoukkueen vakiokalustoon. Lahden Pelicansin 25-vuotias kasvatti, joka luutii nykyään Suomen ykkösjoukkueen Kiekko-Espoon takalinjoilla ja on seurajoukkueessaan varakapteeni. Ei ole vielä ottanut isompaa roolia Naisleijonissa, mutta sitä lienee tarjolla tulevaisuudessa, kun konkarit jäävät sivuun. Kova laukaus.

Nelli Laitinen, puolustaja

19-vuotias Laitinen on ikäluokkansa suurimpia lahjakkuuksia koko maailmassa. Pystyi pelaamaan korkealla tasolla jo kaksi vuotta sitten Espoon kisoissa, vaikka oli alaikäinen. Taitava ja tunnollinen puolustaja, joka kääntää peliä hyvin. Lohjan lahja Suomen jääkiekolle. Oli tyttöjen maajoukkueen kapteeni ja on helppo kuvitella, että johtaa tulevaisuudessa myös Naisleijonia C rinnassaan. Isoveli Vili Laitinen pelaa Lukossa.

Ronja Savolainen, puolustaja

Isokokoinen rymistelijä on pelin ytimessä silloin, kun kaukalossa sattuu ja tapahtuu. Fyysinen ja kilpailuhenkinen tunnepelaaja, joka kehittyy naiskiekon tähtitehtaassa Ruotsin Luulajassa. 24-vuotias Savolainen on käyttökelpoinen myös ylivoimalla maalin edessä. Hyvä laukaus. Aineksia nousta jopa maailman parhaiden puolustajien joukkoon, jos jatkaa tinkimätöntä työntekoa. Kertonut avoimesti ADHD-oireyhtymästään.

Minnamari Tuominen, puolustaja

Hiirikosken tavoin Tuominen on niitä pelaajia, joihin päävalmentaja Mustonen luottaa kuin vuoreen. 31-vuotias yleispuolustaja on pelannut maajoukkueessa jo Vancouverin olympialaisista lähtien. Hyvä luistelija ja ylivoiman viivapelaaja. Vahva kamppailuissa. Voittanut peräti kuusi Suomen mestaruutta Espoossa, jossa ollut kapteeni. Pelannut seuratasolla myös sentterinä. Kokemusta niin Yhdysvalloista, Venäjältä kuin Ruotsista.

Sini Karjalainen, puolustaja

Rempseä pakki Posiolta. 22-vuotias Karjalainen teki aikuisten arvokisadebyyttinsä viime MM-kisoissa ja sai taisteltua itselleen paikan myös olympiajoukkueesta. Isokokoinen ja periksiantamaton puolustaja, joka on vahva oman maalin edustalla. Kiekollinen etevyys vielä rajallista, mutta osaa antaa varman syötön eteenpäin. Kuortaneen entinen kapteeni pelaa ja opiskelee neljättä vuotta Vermontin yliopistossa.

Elisa Holopainen, hyökkääjä

Säväytti 17-vuotiaana, kun teki aikuisten arvokisadebyyttinsä Espoon kisoissa 2019. Päätä ei hirveästi palellut, kun Holopainen ampui avausottelussa Suomen 1-0-johtoon Yhdysvaltoja vastaan. Taitava ja tuulennopea laitahyökkääjä, joka tykkää ja myös osaa kikkailla. Voitti viime kaudella naisten liigan maalikuninkuuden ja pistepörssin kasvattajaseurassaan KalPassa. Siirtyi isompiin ympyröihin Kiekko-Espoon. Naisleijonien tuleva tähti.

Sanni Vanhanen, hyökkääjä

Nousi otsikoihin vuosi sitten, kun hänet valittiin vain 15-vuotiaana naisten MM-kisajoukkueeseen. Pandemia siirsi debyyttiä 16 vuoden ikään. Peliä hyvin lukeva sentteri, joka muistuttaa tyyliltään esikuvaansa Sebastian Ahoa. Rauhallinen ja fiksu pelaaja, joka teki MM-kisojen puolivälierissä voittomaalin Tshekin nuottaan. Pelaa Tapparan U16-poikien joukkueessa. Voi olla kymmenen vuoden päästä maailman paras naiskiekkoilija.

Petra Nieminen, hyökkääjä

Naisleijonien ykköstykki. 22-vuotias Nieminen on kylmäverinen maalintekijä, joka voitti viime MM-kisoissa maalikuninkuuden kuudella täysosumallaan. On jo nuorella iällä kyennyt kantamaan tulosvastuuta ja sen mukanaan tuomat paineet. Teki Espoon kisojen finaalissa kohutun jatkoaikamaalin, joka hylättiin. Latoo kovalla tahdilla maaleja Ruotsin Luulajassa. Ei ole pelkkä snaipperi, vaan pystyy pelaamaan kokonaisvaltaisesti.

Sanni Hakala, hyökkääjä

154 senttiä pitkä taskuraketti tekee valtavan määrän töitä vaihdosta toiseen. Pienestä koostaan huolimatta ei aristele vaan pelaa kapasiteettinsa ylärajoilla. Karvaa sata lasissa ja blokkaa laukauksia. On maajoukkueessa alaketjujen arvokas palanen. Tarkka kuti, jolla heiluttelee maaliverkkoja Ruotsin liigan HV71:ssä. Sai Espoon kisoissa kovan tällin, mutta palasi vielä turnaukseen, mikä kertoo sisusta.

Viivi Vainikka, hyökkääjä *

Vainikka on niitä pelaajia, jotka tekivät esiinmarssinsa Espoon kotikisoissa. Onnistui osana energistä nelosketjua ja teki kisoissa tehot 1+3=4. Innokas pelaaja, joka lyö jokaisessa vaihdossa sydämensä peliin eikä anna tuumaakaan periksi. 22-vuotiaan espoolaisen työkalupakista löytyy niin taitoa kuin pelin ymmärrystäkin. Pelaa toista kauttaan Ruotsin huippuseurassa Luulajassa.

* = Vainikka joutui jäämään pois tammikuun lopun olympialennolta koronatartunnan takia. Hänen tilalleen joukkueeseen nousi varapelaajan paikalta Emmi Rakkolainen. Vainikka saattaa vielä liittyä joukkueeseen.

Julia Liikala, hyökkääjä

20-vuotias Liikala on peliä hyvin lukeva laitahyökkääjä, joka nousi arvokisapelaajaksi viime elokuun MM-kisoissa Calgaryssa. Rooli jäi vielä hieman pieneksi, mutta nappasi silti kaksi syöttöpistettä. Ei ole erityisen räjähtävä pelaaja, mutta tuo tunnollisuutta ja tasapainoa laituriosastolle. Peräseinäjoelta kotoisin oleva S-Kiekon kasvatti siirtyi HPK:sta HIFK:hon, jossa hän pelaa vahvaa kautta.

Michelle Karvinen, hyökkääjä

Suomalaisen isän ja tanskalaisen äidin tytär on ollut jo yli vuosikymmenen ajan Naisleijonien maalitykki. Pelasi ensimmäiset MM-kisansa vuonna 2008 ja oli heti Suomen ykköspyssy viidellä täysosumallaan. Viime kisoissa ruuti oli märkää, mutta ei maalintekotaito ole mihinkään hävinnyt. 31-vuotiaan ykkösketjun laiturin harteilla lepää paljon. Hänen ja Petra Niemisen tuloskunto määrittää pitkälle Suomen menestysmahdollisuuksia.

Noora Tulus, hyökkääjä

26-vuotias Tulus on siirtynyt laitahyökkääjästä sentteriksi. Ottanut maajoukkueessa nyt paikan kakkosketjun keskeltä. On kentällä pelitilannetaiteilija, jonka kiekonkäsittely on samettisen pehmeää ja luistelu sulavaa. Pystyy luoviin ja yllättäviin ratkaisuihin. Pelin lukeminen on selkeä vahvuus. Kiekko-Vantaan kasvatti pelaa uransa parasta kautta Ruotsin Luulajassa, jota edustaa jo kuudetta kokonaista vuotta.

Tanja Niskanen, hyökkääjä

Juankosken Kuohun kasvatti on Naisleijonien tunnollinen kolmossentteri. Pelaa illasta toiseen luotettavalla tasolla ja tekee töitä molempiin suuntiin. Ei erityisemmin nouse otsikoihin tai pidä meteliä itsestään, mutta on arvokas duunari maajoukkueelle. 29-vuotias Niskanen edustaa seuratasolla KalPaa, jonka johtohahmoja hän on ollut jo vuosien ajan. Sotilasarvoltaan kersantti. Työskennellyt Karjalan lennostossa.

Susanna Tapani, hyökkääjä

Kun teräsleidi Riikka Sallinen lopetti maagisen uransa 45-vuotiaana Espoon kisoihin, jäivät Naisleijonissa ykkössentterin isot saappaat tyhjiksi. Niihin on astunut aiemmin laidalla pelannut Susanna Tapani, joka kantaa suurta vastuuta myös Pekingissä. Taitava maailmanluokan peluri, jonka ottelut seuratasolla ovat kuitenkin jääneet vähiin, sillä hän rakastaa pelata ringetteä. Siirtyy olympialaisten jälkeen Venäjän liigassa pelaavaan KRS Vanke Raysiin.

Sofianna Sundelin, hyökkääjä

Nuori ja innokas laitahyökkääjä pelasi ensimmäiset MM-kisansa elokuussa ja säväytti heti vahvalla työmoraalillaan. Tehokas kiekonriistäjä, jonka jalat käyvät koko ajan. Oikea energiapakkaus. Tunnetaan kovana harjoittelijana. 19-vuotias Ulvilan kasvatti sanoo tarvitsevansa vielä lisää kamppailuvoimaa ollakseen parempi kiekkoilija. Pelaa ja opiskelee Kuortaneella, jossa on menossa vahva kausi.

Emilia Vesa, hyökkääjä

21-vuotias Vesa on rauhallinen ja ikäisekseen vahvarakenteinen hyökkääjä, joka nousi naisten arvokisatasolle viime MM-turnauksessa. Tehopisteitä ei tullut, mutta potentiaalia maajoukkueen vakiopelaajaksi on. Kuortaneella kiekko-oppinsa saanut helsinkiläinen pelaa toista kauttaan Kiekko-Espoossa, jossa on esittänyt kelpo otteita. Aika näyttää, pystyykö isoon läpimurtoon.

Jenniina Nylund, hyökkääjä

22-vuotias Nylund nousi Naisleijoniin viime elokuun MM-kisoissa. Avasi saman tien myös maalitilinsä osuttuaan Venäjän olympiaurheilijoita vastaan. Pietarsaaresta lähtöisin oleva Nylund on monipuolinen ja työteliäs hyökkääjä, jonka tavaramerkki on loppuun asti yrittäminen. Ei jätä koskaan tilanteita puolitiehen. Pelaa ja opiskelee neljättä vuotta St. Cloudin yliopistossa Minnesotassa.

Leijonat:

Jussi Olkinuora, maalivahti

Leijonien luottomaalivahti viime kevään MM-kisoissa. Hopeajoukkueen kantavia voimia. Kokenut 31-vuotias Metallurg Magnitogorskin maalivahti on antanut kovia näyttöjä maajoukkuepaidassa parin viime vuoden aikana. Olkinuora on tällä hetkellä paras Euroopassa torjuva suomalaisvahti, ja on Pekingissä lähtökohtaisesti Leijonien ykkösvahti. Persoonallinen veijari tuo henkeä myös koppiin. Peittävä torjuja, joka lukee erinomaisesti peliä ja haastaa maltilla laukojia. Luottaa isoon kokoonsa ja malttaa odottaa laukojan ratkaisua viimeiseen asti. Ei hötkyile turhaan. Olkinuora kuuluu ennakolta turnauksen parhaisiin maalivahteihin.

Harri Säteri, maalivahti

Leijonien luotettavaa vakiokalustoa viime vuosina. 32-vuotias maailmaa nähnyt maalivahti on kuulunut KHL:n kärkivahteihin kolmen viime kauden aikana. Sibir Novosibirskin tuki ja turva tälläkin kaudella. Raamikas refleksitorjuja on tottunut urakoimaan kiekkosateessa seurajoukkueessaan. Säteri täydensi Leijonien vakuuttavan maalivahtitandemin viime keväänä MM-kisoissa. Sama roolitus Olkinuoran kanssa jatkunee myös Pekingissä, mutta tarvittaessa Säteri pystyy kantamaan myös ykkösvahdin viittaa. Antanut timanttisia näyttöjä torjuntakyvyistään tällä kaudella EHT:llä. Leijonat ei kaadu maalivahteihin tälläkään kertaa.

Frans Tuohimaa, maalivahti

Kolmosmaalivahdin tontille riittää päteviä vaihtoehtoja. Tuohimaan tämän kauden tilastot kalpenevat KHL:n parhaille suomalaisvahdeille, mutta 30-vuotias helsinkiläinen pelaa Neftehimik Nizhnekamskin tasoisessa pikkuseurassa, jossa veskari joutuu ajoittain kovaan helteeseen. Ensimmäistä kauttaan KHL:ssä torjuva Tuohimaa luottaa enemmän hyvään sijoittumiseen kuin sähäkkään liikkumiseen. Kokemuksen ansiosta saanut peliinsä kaivattua rauhallisuutta, mutta selän taakse livahtaa välillä turhan halpoja maaleja. Olkinuora ja Säteri ovat Leijonien pelaavat maalivahdit Pekingissä, joten kolmannen maalivahdin valinta on lähinnä nyanssi.

Mikko Lehtonen, puolustaja

Johtavassa roolissa. Puolustuksen kiekollisia johtajia ja erittäin tärkeä viivamies ylivoimalla. 28-vuotias turkulainen palasi yllättäen viime syksynä harjoitusleirin jälkeen Pohjois-Amerikasta Eurooppaan, KHL:n jättiseura Pietarin SKA:han. Viime kausi oli vaikea ja turhauttava Toronton ja Columbuksen organisaatiossa. Lähti tähän kauteen täynnä näyttöhaluja, kuluva kausi on ollut repaleinen loukkaantumisen takia. Lehtosen dynaamisuus kiekon kanssa nostaa hänet Leijonan tärkeimpien puolustajien joukkoon. Puolustaa vahvan liikkeen ja aktiivisen mailan kautta. Tukee aktiivisesti myös hyökkäyksiä. Lähettää varmasti kiekkoja siniviivalta maalille.

Atte Ohtamaa, puolustaja

Päävalmentaja Jukka Jalosen pitkäaikaisia luottoratsuja maajoukkueessa. Kaapista löytyy MM-kulta ja kolme MM-hopeaa. Kovaluonteinen rautavuori. Kuulunee kapteenistoon myös Pekingissä. Kärppien 34-vuotias kapteeni tuo johtajuutta, luotettavuutta ja rouheaa puolustusosaamista Leijonien alakertaan. Jämäkkä ja aktiivinen peliote vaihdosta toiseen. Vaikeasti ohitettava 1–1-tilanteissa. Alivoimalla joukkueen tärkeimpiä kivijalkoja. Joutuu antamaan kansainvälisessä tempossa luistelunopeudessa siimaa, mutta paikkaa tätä viisaalla sijoittumisellaan. Ohtamaa on myös tärkeä pelitapaesimerkki Leijonien puolustuksen nuoremmille pelaajille.

Sami Vatanen, puolustaja

Yhdeksän vuotta kestäneen NHL-kierroksen jälkeen paluu täksi kaudeksi Eurooppaan. Vakuutti marraskuussa Karjala-turnauksen parhaana puolustajana, ja samalla käytännössä sinetöi kisalipun Pekingin olympiakoneeseen. 30-vuotias jyväskyläläinen on pelannut Sveitsin sarjassa Geneve-Servetten paidassa piste per peli -tahdilla. Välillä pelaaminen näyttää verkkaiselta, mutta kiekkovarma puolustaja osaa ruokkia hyökkääjiä ja pelaa viileästi paineen alla. Taloudellinen luistelutyyli riittää helposti kansainvälisillä kentillä, vaikka ei ole enää nuoruusvuosiensa tasoinen luistelukone. Pyörittää NHL-konkarin elkein ylivoimaa ilman hätiköintiä.

Petteri Lindbohm, puolustaja

Jokerien 28-vuotias puolustaja on kouliintunut kansainvälisillä kentillä jykeväksi peruspuolustajaksi, johon leijonavalmennus luottaa sataprosenttisesti. Kahdessa edellisessä MM-turnauksessa (MM-kultaa ja MM-hopeaa) Leijonien luottopelaajia ilman suuria otsikoita tai mahtitehoja. Hoitaa oman simppelin ruutunsa puolustussuuntaan varmasti, eikä yritä turhaan taikinoida kiekon kanssa. Ymmärtää rajansa kiekollisesti. Luottaa helppoon avaussyöttöön omille. Vahvarakenteinen peliasento, vaikea horjuttaa kamppailuissa. Pakkiparissa pelaa tasapainottavana pelaajana, joka varmistaa selustaa ja porrastaa. Minuutteja luvassa alivoimalla.

Juuso Hietanen, puolustaja

Puolustuksen nestori on erittäin tuttu pelaaja Jaloselle. Ehdittiin jo kirjoittaa ulos maajoukkuekuvioista, mutta 36-vuotias Ambri-Piottan kiekollinen puolustaja palasi varsin vahvasti maajoukkueeseen joulukuussa Venäjän EHT-turnauksessa. Pienikokoisen puolustajan peliäly on huippuluokkaa. Taloudellinen liike kantaa edelleen kansainvälisessä tempossa. Erottuu laajan syöttövalikoiman ja hyvän pelinluvun kautta. Osaa jaella myös tarvittaessa murtavia syöttöjä saumakohtiin keskialueella ja suorissa hyökkäyksissä. Tuo vankan kokemuksensa kautta rauhallisuutta puolustukseen. Käyttökelpoinen pelaaja edelleen ylivoimalla.

Niklas Friman, puolustaja

Melkoinen yllätysvalinta joukkueeseen. Toista kautta KHL:ssä pelaava 28-vuotias jokeripuolustaja ei ole ollut maajoukkueen vakiokalustoa, mutta Jalosen papereissa Friman on vakuuttanut jykevällä puolustusosaamisellaan. Friman ei ole Leijonien puolustuksen kiekollisesti taitavin tai näyttävin pelaaja, mutta hän on pakkiparissaan tasapainottava, varmistava puolustaja. Jalkanopeuden riittävyys kansainvälisessä tempossa on vielä kysymysmerkki. Puolustusalueella Friman on jämäkkä luutija, joka pystyy myös tarjoamaan fyysistä kontaktia. Vaikea ohitettava 1–1-tilanteissa. Vahva kausi Jokereissa lupailee paljon myös olympiakaukaloon.

Ville Pokka, puolustaja

Ikäisekseen erittäin kokenut 27-vuotias luottopuolustaja. NHL:n valloitus jäi 2010-luvun lopulla tekemättä, mutta Pokka on löytänyt pelillisen kotinsa itärajan takaa KHL:n Avangard Omskista. Menossa on nyt neljäs kausi seurassa. Profiloitunut viime vuosien aikana selkeämmin tasapainottavaksi puolustussuunnan osaajaksi kuin takalinjojen pelin rytmittäjäksi. Perustaidot hyvää kansainvälistä luokkaa. Syöttää napakasti ja puolustaa sitkeästi iholla. Isolla jäällä välillä ongelmissa, mutta ahtaissa kaksinkamppailuissa kova. Saanut karistettua pois nuoruusvuosina peliä leimanneen turhan kiltteyden. Rightin puolen kätisyys arvokas lisä avauspelaamiseen.

Valtteri Kemiläinen, puolustaja

Ohitti valinnoissa Oliwer Kasken viime metreillä. Molemmat kilpailivat toisen ylivoimaviisikon viivamaestron paikasta. Vitjaz Podolskissa ensimmäistä kautta pelaava Kemiläinen antoi vakuuttavia näyttöjä EHT:llä. Ruokki näyttävästi kisoihin valittua maalitykki Niko Ojamäkeä KHL-kaukaloissa, mikä varmasti myös vaikutti Kemiläisen valintaan. Takana on vahva syyskausi Vitjazissa. 30-vuotias puolustaja on vahvimmillaan kiekon kanssa. Tukee aktiivisesti hyökkäyksiä ja pystyy pelaamaan ns. välihyökkääjänä. Laaja syöttövalikoima nostaa osakkeita myös ylivoimaroolia varten. Painava lyöntilaukaus on iso ase ylivoimalle.

Teemu Hartikainen, hyökkääjä

Härkämäinen Salavat Julajev Ufan laitahyökkääjä on Leijonien ykkösketjun voimahahmoja. Aiemmissa arvokisoissa Hartikainen on jäänyt hieman varjoihin, mutta nyt on roolia isosti tarjolla uran toisessa olympiaturnauksessa. Raamikas 31-vuotias kuopiolainen on tehnyt kiekon suojaamisesta laitojen lähellä lähes taidetta. Kun 186-senttinen ja 106-kiloinen Hartikainen lyö tripodinsa ahtaassa tilassa pystyyn, puolustajien on lähes mahdotonta päästä kiekkoon käsiksi. Ahtaan tilan puskuri tekee tilaa ketjukavereilleen. Leijonien tehokkaimpia viimeistelijöitä parin metrin säteellä maalista, mutta miten käsittelee kovat tulosodotukset?

Sakari Manninen, hyökkääjä

Ufan sinivalkoisen superketjun 29-vuotias keskushyökkääjä kantaa olympia-askissa Leijonien ykkössentterin painavaa viittaa harteillaan. Ufa-ketjun energinen vauhtikone määrää tahtia keskikaistalla. Pienikokoinen, mutta pelivahva pistelinko pystyy tekemään taidokkaasti peliä sekä viimeistelemään tehokkaasti. Manninen pelaa pienessä tilassa taitavasti give & go -pelejä ketjukaveriensa kanssa. Rannelaukaus lähtee paikan tullen tulisesti. Loistavasti toisiaan tukeva ja lukeva Hartikainen-Manninen-Granlund on parhaimmillaan enemmän kuin osiensa summa. Leijonien valmennus luottaa Mannisen trion varaan paljon Pekingissä.

Markus Granlund, hyökkääjä

Seitsemän Pohjois-Amerikassa vietetyn vuoden jälkeen veljesparin nuorempi Granlund siirtyi viime kaudeksi Ufan riveihin vuolemaan ruplia. Herkkäkätinen 28-vuotias laitahyökkääjä on takuuvarma piste per peli -pelaaja KHL:ssä, ja Pekingissä Leijonien ykkösketjun vaarallisin ja luovin pelintekijä. NHL-vuosien opit näkyvät, sillä taitaa myös kahden suunnan luotettavan pelaamisen. Kokemus näkyy harkituissa kiekollisissa ratkaisuissa ja terävässä pelinluvussa. Kiekonkäsittelijänä Leijonien parhaimmistoa. Ylivoimalla isossa roolissa pääasiassa ruokkijana. Pystyy tarvittaessa pelaamaan myös luotettavasti keskushyökkääjänä.

Valtteri Filppula, hyökkääjä

Leijonien ryhmän kokenein ja meritoitunein pelaaja. Filppulan yli 1200 NHL-ottelun kokemus näkyy kaikessa tekemisessä. 37-vuotiaan Stanley Cupin voittajan solidaarinen pelityyli liimaa ketjun kasaan. Tankissa riittää vielä löpöä pelaamaan johtavassa roolissa eurojäillä. Pelasi syyskauden Sveitsin pääsarjassa piste per peli -tahdissa Geneve-Servetten paidassa. Antoi vahvoja näyttöjä joukkuepelaamisestaan marraskuun Karjala-turnauksessa. Ei ole kaukalon nopein tai räjähtävin, mutta jouheva pelityyli perustuu jatkuviin oikea-aikaisiin kiekon siirtoihin ja puolustusvalmiuden säilyttämiseen. Valmentajan ihannepelaaja.

Harri Pesonen, hyökkääjä

Leijonien näkyvimpiä hyökkääjiä marraskuun Karjala-turnauksessa, ja Jaloselle tuttu sielupelaaja kevään 2019 MM-kultajoukkueesta. 33-vuotias laitahyökkääjä on seurajoukkueessaan Sveitsin pääsarjan SCL Tigersissa tulosketjun pelaaja, mutta Leijonissa rooli on muokkautunut puolustavammaksi. Väkivahva luistelija pelaa suoraviivaisesti kohti maalia ilman turhaa kaartelua. Tuo aina vakiomäärän energiaa ketjunsa peliin. Innostava persoona myös kopissa. Kovaluonteinen joukkuepelaaja paiskii vaihdosta toiseen töitä viisikon eteen, mikä tekee Pesosesta arvokkaan pelaajan, jonka voi siirrellä ykkösketjusta nelosketjuun.

Toni Rajala, hyökkääjä

Pelityyliltään yksi Leijonien viihdyttävimpiä pelaajia. 30-vuotias Bielin kapteeni on kuulunut Jalosen luottohyökkääjiin kaudesta 2018–19 lähtien. Kevään 2019 maailmanmestareita. Kevytjalkainen laitahyökkääjä pystyy tekemään kovassa vauhdissa kiekon kanssa oivaltavia ratkaisuja. Vaarallinen pelaaja nopeissa suunnanmuutoksissa. Rajala löytää myös ruuhkabussissa avautuvat saumat taidokkaasti. Viihtyy kuitenkin enemmän isolla jäällä kuin laitojen lähellä fyysisissä väännöissä. Rajala ja Pesonen muodostivat toimivan tutkaparin Karjala-turnauksessa, joten kaksikko nähtäneen yhdessä myös olympiajäällä.

Saku Mäenalanen, hyökkääjä

Entinen nuorten MM-kisojen maalikuningas on kulkenut pitkän tien nykyiseen pisteeseen. Kärppien 27-vuotias tähtihyökkääjä on löytänyt Leijonien nelosketjun laidalta sopivan roolin, joka tukee Mäenalasen parhaita avuja. Olympiajoukkueen luisteluvoimaisimpia pelaajia. Erottuu kansainvälisessäkin tempossa suoraluistelullaan. Pystyy parhaimmillaan pyyhkäisemään puolustajien ohi isolla jäällä. Pääsee röyhkeällä pelityylillään paikoille, mutta viimeistelystä puuttuu ajoittain kliinisyyttä. Ärhäkkä karvaaja ajaa aina taklaukset loppuun. Kerännyt kokemusta Pohjois-Amerikasta ja KHL:stä, mikä näkyy kasvaneena pelikarismana.

Hannes Björninen, hyökkääjä

Inspiroiva kehitystarina. Björninen oli SM-liigan viime kauden arvokkain pelaaja Pelicansin turkoosipaidassa. Jalosen pankkipelaajia viime kevään MM-kisoista lähtien. Pekingissä Leijonien nelosketjun takuuvarma 26-vuotias puolustava sentteri, joka kaivaa isoja aloituksia kovalla prosentilla joukkueelleen. Tasainen suorittaja ja tunnollinen urheilija. Parantunut fysiikka näkyy etenkin kaksinkamppailuissa ja 1–1-tilanteissa laitojen lähellä. Myös suoraluistelu on kehittynyt isoin harppauksin muutamassa vuodessa. Pelaa vahvaa tulokaskautta Jokerien KHL-nipussa. Arvokas jäähyjen tappaja Leijonien alivoimapartiossa.

Marko Anttila, hyökkääjä

Kevään 2019 sensaatiomaisen kultajoukkueen kapteeni todisti jälleen viime keväänä, miksi hän nauttii Jalosen täyttä luottamusta. Anttila näytti ketjunsa (Anttila-Björninen-Mäenalanen) kanssa täydellistä pelitapaesimerkkiä etenkin MM-turnauksen alkuvaiheessa. 36-vuotiaasta Anttilasta on kasvanut myöhemmässä vaiheessa uraansa esimerkillinen johtaja, joka nauttii suurta arvostusta joukkueen sisällä. Aiheuttaa vastustajille vaikeuksia ulottuvuudellaan. 203-senttinen laitahyökkääjä suojaa ja riistää taidokkaasti kiekkoja. Silloin tällöin pystyy heiluttamaan myös maaliverkkoa. Leijonien tärkeimpiä alivoimapelaajia.

Iiro Pakarinen, hyökkääjä

Jokerien kokenut 30-vuotias voimalaituri palasi viime keväänä MM-tasolle väkevästi seitsemän vuoden tauon jälkeen. Tikkaava, kova luisteluvauhti ei ole pahemmin taantunut, vaikka ei ole enää nuori ori. Peloton taklaaja ei anna armoa karvaustilanteissa. Fyysisesti huippukunnossa. Kropasta löytyy laatupihviä koviin vääntöihin, eikä Pakarinen ole ensimmäisenä piiputtamassa kun tempo ja syke nousevat. Ketjussaan enemmän tilaa tekevä energiapelaaja, joka ei elä kiekkokosketuksista. Suonenjokisen työkalupakista löytyy myös painava ranne- ja lyöntilaukaus, jota voisi käyttää vielä useamminkin. Monikäyttöinen työmies Leijonille.

Leo Komarov, hyökkääjä

Kahdeksan Pohjois-Amerikan vuoden jälkeen Komarov jäi pieneen rooliin, joten hän purki sopimuksensa NHL-seura New York Islandersin kanssa ja palasi KHL:ään Pietarin SKA:han. Leijonapaitaan joulukuun EHT-turnauksessa palasi nälkäinen panssarivaunu, joka haluaa kokea vielä MM-kotikisat. Paljon annettavaa myös olympia­turnauksessa.Tammikuun lopulla mittariin tuli 35 vuotta, mutta Komarovin räiskyvä pelityyli ei ole pahemmin muuttunut. Duunarihyökkääjien aatelia. Lähes kaiken urallaan nähnyt sielupelaaja. Hoitaa ketjunsa rasvaiset työt kovalla moraalilla ilman egoilua. Alivoimalla tärkeä jäähyjen tappaja. Pitää pukukopissa ilmapiiriä yllä.

Niko Ojamäki, hyökkääjä

KHL-kauden sensaatioita. Viime kaudella SHL:ssä teki 48 ottelussa viisi maalia. 26-vuotias porilaishyökkääjä on takonut tällä kaudella häikäisevällä tahdilla maaleja Vitjaz Podolskissa. Ojamäki johtaa tällä hetkellä KHL:n maalipörssiä 29 osumallaan. Maaleja odotetaan myös Leijonissa. Etenkin ylivoimalla siivessä olisi isoa ruutua tarjolla. Ojamäki ei ole nollakalorin maaliruisku, joka odottaa asioiden tapahtuvan hänen edessään. Patukkamainen laituri aiheuttaa luisteluvoimallaan ongelmia puolustajille ja tekee myös ilman kiekkoa paljon töitä. Röyhkeä 1–1-haastaja. Kamppailee väkevästi myös kulmissa ja ahtaassa tilassa.

Miro Aaltonen, hyökkääjä

Yhden välikauden jälkeen 28-vuotias keskushyökkääjä palasi marraskuun Karjala-turnauksessa maajoukkueeseen, ja näytöt olivat kovaa luokkaa. Keskikaistalle on tunkua, mutta kevytjalkainen ja näppäräkätinen pelintekijä kilpailee peliajasta Pekingissä. Uransa parasta kautta KHL:n Vitjazissa pelaava Aaltonen on muodostanut tuhoisan parivaljakon Ojamäen kanssa, mikä saattaa nostaa mahdollisuuksia nousta kokoonpanoon. Vitjazin tutkapari saatetaan nähdä yhdessä myös olympialaisissa. Aaltonen ei ole omimmillaan puolustavassa pohjaketjun roolissa, joten pelipaikan vakiinnuttaminen tulosketjusta on lähtökohtaisesti kiven takana.

Joonas Kemppainen, hyökkääjä

Pelaa jo kuudetta kauttaan KHL:ssä luottoroolissa, mutta Kemppaista ei ole juurikaan nähty maajoukkueessa viime vuosina. 33-vuotias raamikas keskushyökkääjä on kerännyt aiemmin kokemusta niin olympialaisista kuin MM-kisoista. Pietarin SKA:n voimakasrakenteinen kahden suunnan sentteri pelaa kypsästi kiekolla ja ilman kiekkoa. Muistaa ison puolustusvastuunsa eri pelitilanteissa. Kokonaisvaltaisen ammattimainen ote pelaamiseen. Mekaanisen tehokasta operointia kiekon kanssa ilman näyttäviä, katsojia kosiskelevia kikkoja. Vahva aloitusympyrässä. Löytyykö lopulta sopiva rooli olympiajoukkueesta?