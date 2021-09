Simone Bilesilta rehellinen avautuminen – Larry Nassarin hirmutekojen tulo julkisuuteen oli liikaa

Voimistelutähti Simone Biles puski itsensä jääräpäisesti Tokion olympialaisiin.

Simone Biles on kärsinyt masennuksesta.

Tokion olympialaisten suurimpiin tähtiin lukeutunut voimistelija Simone Biles, 24, kertoo New York Magazinen haastattelussa, että hänen ei olisi koskaan kannattanut lähteä kisoihin mukaan.

Biles aiheutti Tokiossa suuren kohun jättämällä voimistelun joukkuekilpailun kesken ja jäämällä moniottelun finaalista kokonaan sivuun. Hän kamppaili kisojen aikana mentaalipuolen ongelmien kanssa. Lisäksi häntä vaivasi liikekammo.

Bilesilla on takanaan vaikea nuoruus. Hän on yksi sadoista tytöistä, joita Yhdysvaltojen voimistelujoukkueen lääkäri Larry Nassar käytti seksuaalisesti hyväkseen. Nuoruuden traumojen jälkeen voimistelutähti on kärsinyt myös masennuksesta.

New York Magazinen haastattelussa Biles kertoo, miten hänen päässään myllersi ennen uran päätapahtumaa.

– Minun olisi pitänyt lopettaa kauan ennen Tokiota, kun Larry Nassar oli julkisuudessa kahden vuoden ajan. Se oli minulle liikaa. Mutta en sallinut hänen ottaa jotain, jonka eteen olin tehnyt töitä 6-vuotiaasta asti. En voinut antaa hänen viedä sitä iloa minulta. Painoin eteenpäin niin pitkään, kun mieleni ja kroppani antoivat.

Biles käy edelleen terapiassa. Hän ei usko haavojen umpeutuvan vielä pitkään aikaan. Tarkkaa aikataulua henkiselle parantumisprosessille on mahdotonta sanoa.

– Fyysiset vammat paranevat leikkauksella. Miksei kukaan voi sanoa minulle, että olen terve kuuden kuukauden päästä? Voi, kun voitaisiin vain etsiä patterit ja laittaa ne takaisin sisään.