Seppo Sammelvuon mukaan poikansa luotsaama paikka olympiafinaalissa on Suomen joukkuevalmentajien kärkisuorituksia.

– Kun Tuomas 16-vuotiaana lähti 600 kilometrin päähän Tampereelle lentopallon ja lukion perässä, sai miettiä kantavatko pojan siivet – no hyvinhän ne ovat kantaneet, tunnelmoi Seppo Sammelvuo.

Tuomas Sammelvuo kuljetti Venäjän olympiakomitean joukkueen (ROC) upeasti miesten lentopallon olympiafinaaliin. Matka ei saanut aivan täydellistä päätöstä, kun Venäjä hävisi Ranskalle tiukassa loppuottelussa erin 3–2.

Seppo-isä kertoo Pudasjärven kisakatsomon käyneen finaalin aikana kaikki tunneskaalan vaiheet läpi.

– Onnistumisten aikaan tuli riemun kiljahduksia, mutta kun peli ei kulkenut, niin oli jopa tuskaistakin katsoa.

– Ottelun jälkeen näki, miten apea Tuomas oli lopputuloksesta. Silloin ei naurattanut meitä vanhempiakaan. Elimme yhdessä hänen pettymystään.

Pudasjärvellä elettiin lauantaina muutaman tunnin ajan tunneskaalan ääripäissä.

Kahdeksan vuotta Suomen lentopalloliiton valtuuston puheenjohtajana ja kymmenen vuotta liiton puheenjohtajana toimineen Sepon mukaan finaalissa oli trillerin ominaisuudet.

– Alussa menetettiin helposti, ja ottelu näyttikin päättyvän 3–0 Ranskalle. Sitten ryhdyttiinkin voittamaan eriä, jolloin hyvät mahdollisuudet kasvoivat. Ranska kuitenkin jaksoi puristaa loppuun, joten voitti ansaitusti.

Isän mielestä Tuomas Sammelvuo on onnistunut valmentajan roolissaan varsin hyvin. Hän painottaakin, kuinka suuri saavutus on johdattaa joukkue olympiafinaaliin asti. Isä muistelee hetkiä, jolloin antoi pojalleen neuvoja menestymisestä.

– Tuomas oli jo pienenä muita huomattavasti paljon parempi. Useana iltana istuin Tuomaan sängyn laidalla ja sanoin hänelle, että menestyksestä saa hyvää mieltä tuntea, mutta leuhkaksi ei saa tulla. Se oppi meni perille. Tuomaksella ei ole ikinä noussut menestys hattuun.

Vanhemmat esittelivät poikansa Tuomaksen ylioppilaskuvaa.

Isä kertoo valmentajaksi ryhtymisen olleen luonteva jatkumo menestyksekkään uran pelanneelle Sammelvuolle. Ensiksi Suomen lentopallomaajoukkuetta valmentanut Sammelvuo on ollut Venäjän joukkueen puikoissa vuodesta 2019 lähtien. Isän mukaan Venäjän joukkueen valmentaminen on tuonut Sammelvuon otteisiin uusia ulottuvuuksia.

– Venäjän systeemi on tuonut valmentamiseen mukaan myös tunnetta ja toveruutta.

Uran siirtyminen Venäjälle on kuitenkin johtanut isän mielestä myös ikävään halventamiseen.

– Eihän se mukavalta tunnu, kun Tuomasta on yritetty mustamaalata. Vaikka hänellä on luvat Venäjällä, hänellä on suomalainen passi. Sitä paitsi tavallisia ystävällisiä ihmisiä sielläkin vain on, politiikkaan sen enempää kantaa ottamatta.

Seppo Sammelvuo kuvailee 45-vuotiaan Tuomas Sammelvuon olevan samanlainen niin siviilissä kuin kentänlaidalla: ystävällinen ja määrätietoinen.

– Tuomas on ollut koko ikänsä erittäin intohimoinen urheilija. Omien harjoitusten jälkeen hän jäi salille kysymään, saisiko pelata muiden kanssa. Jos se ei käynyt, hän jäi pallottelemaan itsekseen.

Sammelvuo on isänsä mukaan mennytkin aina päättäväisesti unelmiaan kohden. Se on vaatinut myös veronsa, kuten Sammelvuo itse kertoi olympialaisten alussa.

– Tuomas on halunnut mennä urallaan rohkeasti eteenpäin, jolloin kaikki ei aina mene kuin elokuvissa, Seppo-isä tuumii.

Finaalitrillerin aikana ei pystynyt hengähtämään.

Sammelvuon perheessä lentopallo on ollut aina tiiviisti mukana. Isä ja perheen viisi lasta: Tuomas, Ilkka, Riikka, Jaakko ja Mikko ovat kaikki pelanneet Suomen SM-sarjassa, minkä lisäksi sisaruskatraan vanhimmat ovat pelanneet myös ulkomailla ja Suomen maajoukkueissa. Myös perheen äiti Mervi Sammelvuo on ollut huoltajana monilla pelireissuilla.

Vain Tuomaksesta kehkeytyi lopulta kuitenkin myös lentopallovalmentaja. Isän mukaan poikansa luonteenomainen jatkuvuuden hakeminen ja tavoitteellisuus ovat osasyitä tähän.

– Hänessä on sisua jatkaa aina eteenpäin, isä tiivistää.