Lassi Etelätalo harmitteli löysiä jalkojaan – otti Ylellä kantaa myös Johannes Vetterin kisan pilanneeseen rataan: ”Näytti tosi pahalta”

Lassi Etelätalon mukaan rata ei pilannut muiden kuin Johannes Vetterin kilpailua.

Keihäänheiton finaalissa kahdeksanneksi sijoittunut Lassi Etelätalo oli suhteellisen tyytyväinen esitykseensä. Etelätalon paras tulos, 83,28, syntyi kolmannella kierroksella ja vei suomalaisen kolmelle viimeiselle kierrokselle.

– No se on ihan ok sija. Tulostaso oli aika tasainen. Pari metriä olisi voinut tulla (lisää) onnistuneella heitolla ja päästä mitaliin kiinni. Mutta tulos on ihan ok, Etelätalo sanoi Ylen haastattelussa.

– Viimeisessä (heitossa) oli paremmat tehot. Jalat oli pikkuisen löysemmät kuin karsinnassa, enkä päässyt viemään vauhtia loppuun asti hyvällä rytmillä. Silloin se menee vähän väkinäiseksi. Se kolmas oli tahdonvoimalla väkisin heitetty, että pääsi pistesijaan kiinni. Ei tehnyt mieli jäädä alle kahdeksankympin, Etelätalo analysoi heittämistään.

Saksan Johannes Vetter liukastui pahasti toisessa heitossaan ja loukkasi jalkaansa. Tänä vuonna peräti 96,29 heittänyt Vetter jäi tulokseen 82,52 ja yhdeksänneksi.

Haastattelija Petra Manner kysyi Etelätalolta, miten tämä psyykkasi itseään kolmanteen heittoon, jolla tämä varmisti paikkansa viimeisillä kierroksilla.

– Jostain pitää kaivaa se rähinä. En mieti mitään erityistä. Sen tietää, että pystyy vähän parantamaan ja löytämään itsestään kaiken irti. Ei se sen vaikeampaa ole, Etelätalo vastasi.

Pyynnöstä Etelätalo kommentoi myös Tokion olympiastadionin heittoalustaa, joka mureni pahasti kovilla tehoilla heittävän ennakkosuosikki Johannes Vetterin jalkojen alta. Toisessa heitossaan pahasti kaatunut Vetter ei selviytynyt kolmelle viimeiselle kierrokselle ja jäi yhdeksänneksi tuloksella 82,52.

– Mulla ei ollut mitään ongelmaa. Mutta Johanneksella näytti tosi pahalta. Varsinkin se toinen heitto varmasti sattui jalkaan, Etelätalo sanoi.

– Johanneksella ei varmasti jäänyt vireestä kiinni. Alusta vaan petti alla. Siinä ei pysty tekemään mitään. Taisi joillakin muillakin taisi tukijalka luistaa. Mutta muilla (kilpailu) ei kaatunut siihen paitsi Johanneksella, Etelätalo näki.