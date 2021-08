Kommentti: Näin Tuomas Sammelvuo mullisti venäläistä palloilukulttuuria – ja se on olympiahopeaakin suurempi saavutus

Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentaja on modernin ajan Viktor Tihonov, kirjoittaa Marko Lempinen.

Tokio

Se oli juuri niin pienestä kiinni kuin Tuomas Sammelvuo ennen olympiaturnausta IS:lle arveli. Tuskin Pudasjärven kasvatti kuitenkaan tuolloin arvasi, kuinka karvaasti marginaalit olisivat lopulta hänen valmentamaansa Venäjää vastaan.

– Nykylentopallon huipulla erät päättyvät jopa 46-prosenttisesti kahden tai kolmen pisteen erolla – se on toisin sanoen yhdestä pallosta kiinni, ”Köpi” Sammelvuo linjasi tuolloin.

Lauantaina Venäjä hävisi Tokion Ariake Areenassa pelatun finaalin Ranskalle erin 2–3, ja viimeisen erän 12–15. Eeppinen trilleri todella oli yhdestä pallosta kiinni!

Nyt Sammelvuota, 45, kirvelee ja raskaasti, mutta hän voi olla enemmän kuin ylpeä itsestään. Sammelvuo teki suomalaista historiaa olemalla ensimmäinen suomalainen palloilulajivalmentaja, joka saavuttaa palkintopallosijoituksen kesäolympialaisissa.

Hurja temppu, Tuomas Sammelvuo!

Siis aivan vertaansa vailla.

Tätä loistavaa meriittiäkin suurempi saavutus Sammelvuolta on se, että hän teki ihmeen muuttamalla venäläistä palloilukulttuuria – ensimmäisenä länsimaalaisena luotsina koskaan.

Eikä siihen mennyt kuin parisen vuotta.

Koska viimeksi Venäjän palloilujoukkueen pelaajat ovat tuulettaneet ja juhlineet onnistumisia näin villisti jo kesken ottelun?

Ei todennäköisesti koskaan, en ainakaan itse muista.

Läpi finaalin Venäjän pelaajat olivat innostuneita, he tukivat alati toisiaan, he kannustivat joka pallon jälkeen omiaan, he taputtivat kimpassa rytmikkäästi. He olivat niin latautuneita, että aivan kuin olisivat olleet transsissa – ja jonkinlaisessa sellaisessa taatusti olivatkin.

Mikään ei näyttänyt olevan kuin ennen – paitsi yksi asia.

Tuomas Sammelvuo esiintyi pelikentän laidalla yhtä hillitysti ja kylmänviileästi kuin lukemattomat Venäjän ja Neuvostoliiton eri lajien päävalmentajat konsanaan. Toki välillä suomalaisluotsinkin kasvoilta pystyi lukemaan lievää huolestumista, mutta kokonaisuutena hän oli kuin modernin ajan Viktor Tihonov.

Tällaisesta, alati aitoa uskoa huokuneesta johtamistyylistä venäläispelaajat pystyivät ammentamaan voimaa. Juuri tällaista esimerkkiä he Sammelvuolta kaipasivatkin.

Ja juuri tällaisiksi, elekieleltään täysin uudenlaisiksi urheilijoiksi Sammelvuo oli heidät valmentanut – osin venäläisille tutulla autoritaarisella, osin vuorovaikutukseen perustuvalla humaanilla johtamistyylillä.

Venäjän tähtipelaajat ovat kehuneet Tokiossa kilvan Sammelvuota. Vaikka savolaislähtöinen tinkimättömyyden ruumiillistuma joutui olemaan otteluiden aikaan ulkoisesti kuin vanhat patriootit, kulisseissa hänestä on kypsynyt venäläispelaajien kaveri, johon he luottavat ja jonka kanssa heidän on helppo heittää huumoria.

Venäjän maajoukkueen ruoriin 2019 siirtynyt Sammelvuo sai aikaan muutoksen, josta tullaan puhumaan vielä pitkään.

Tuomas Sammelvuo on tehnyt suuren ihmeen Venäjän lentopallomaajoukkueen päävalmentajana.

Kuka tietää, vaikka jopa itsensä Venäjän presidentti Vladimir Putinkin katseli maan ilopillerien esitystä kotisohvallaan. Putinista on luotu kuvaa kovana urheilufanina, erityisesti judon ja jääkiekon ystävänä, mutta ehkäpä venäläisurheilun uusi myyttinen ilmestys, Sammelvuo, sai hänet tuijottamaan myös lentopalloa.

Todennäköistä lienee ainakin se, että Sammelvuosta on parin viime viikon aikana väännetty tarinaa myös Kremlin kulisseissa. Jos Venäjä olisi voittanut, Sammelvuo olisi venäläisasiantuntijoiden mukaan saanut kultajoukkueen kanssa kutsun Kremliin.

Vuodesta 2016 lähtien Venäjällä seurajoukkuetta (nyt pietarilainen Zenit) valmentaneen Sammelvuon olympiaunelmalla on ollut raju hinta: on tullut avioero, etäisyys Suomessa asuviin on kasvanut suureksi. Hän puhui jo ennen turnauksen alkua ”ikävöivänsä suuresti lapsiaan”.

Eivätkä kaikki Suomessa katso hyvällä sitä, että Sammelvuo valmentaa Venäjän maajoukkuetta. Lentopalloperheessä monia hiertää yhä se, että Sammelvuo jätti Suomen maajoukkueen kesken Tokio-projektin.

Epäisänmaallisuuspuheet ovat turhaa lätinää, ja lentopallopiirien kritiikissä kyse onkin enemmän siitä, että Lentopalloliitto mokasi Sammelvuon siirrossa totaalisesti. Liitolta meni varmasti ainakin puoli milliä sivu suun onnensa ohi nukkuessaan.

Sammelvuolle ei ainakaan hetkeen ole rahahuolia. Ehkä suomalaisluotsi hankkii Venäjän kansalaisuuden helpottaakseen elämäänsä maassa, ehkä ei, mutta kun hän lauantaina saapui finaalin jälkeen hymyssä suin haastateltavaksi, mielessä olivat aivan muut asiat.

Sammelvuo kesti järisyttävät paineet. Hän tiesi voittaneensa paljon, erityisesti itsensä.