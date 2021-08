Ei kahta ilman kolmatta? Vain suomalaiset ovat juhlineet arvokisojen keihäspaikalla Tokiossa

Tokiossa on heitetty ennen tämän kesän olympialaisia kaksi merkittävää miesten keihään arvokisaa. Voitot ovat tulleet Suomeen.

Tokion olympiastadion on ollut hyvä paikka suomalaisille keihäänheittäjille. Stadionilla on käyty kaksi merkittävää lajin arvokilpailua, vuoden 1964 olympialaiset ja 1991 MM-kisat. Molemmilla kerroilla voiton on hakenut suomalaisheittäjä.

Lauantai-iltapäivän olympiafinaalissa Lassi Etelätalo yrittää pitää perinteitä yllä.

Vuoden 1964 olympiasankari oli Pauli Nevala. Nevala kiskaisi tuolloin voittotulokseksi 82,66 ja päihitti unkarilaisen Gergery Kulcsarin niukalla neljän sentin erolla. Pronssille heitti Neuvostoliittoa edustanut latvialainen Janis Lusis, joka nakkasi keppinsä 80,57 metrin päähän heittoviivasta.

Pauli Nevala juhli Tokiossa olympiakultaa vuonna 1964.

Tokion MM-kisat vuonna 1991 olivat keihäspaikalla vielä väkevämpää suomalaisjuhlaa, sillä tuloksena oli kaksoisvoitto. Kimmo Kinnunen voitti hirmukaarellaan 90,82, ja Seppo Räty pokkasi hopeaa nakkaamalla keihään mittaan 88,12. Pronssi meni silloinkin Neuvostoliittoon, kun valkovenäläinen Vladimir Sasimovitsh heitti kolmanneksi tuloksellaan 87,08.

Kimmo Kinnunen juhli maailmanmestaruutta 1991 Tokiossa.

Kinnunen palasi pääkallonpaikalle 30 vuotta myöhemmin. Nyt hän on Tokiossa Latvian keihäsjoukkueen valmentajana.

Etelätalo ei kuulu lauantain keihäskisan suurimpiin suosikkeihin, mutta karsinnan hän selvitti vakuuttavasti ensimmäisellä heitollaan. Karsintakilpailun 84,50 on hänen kauden paras noteerauksensa, mutta rahkeissa on varaa pidempäänkin kaareen.

Kilpailun ylivoimainen voittajasuosikki on maailmanennätystä tänä kesänä hätyytellyt saksalainen Johannes Vetter. Vetter on kuitenkin kamppaillut Tokiossa pienten tekniikkamurheiden kanssa.

Tänä vuonna heitetään uudella olympiastadionilla, joten näyttämö ei ole sama, jolla Nevala ja Kinnunen tekivät sankaritekonsa. Uusi stadion sijaitsee kuitenkin samalla paikalla, missä sen tieltä purettu vanha stadion aikanaan nökötti vuoteen 2015 asti.

Keihäsfinaali käynnistyy lauantaina kello 14.00.

Pauli Nevalan voittotulos Tokiossa vuonna 1964 oli 82,66.