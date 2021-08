Yhdysvaltain Richard Torrez Jr. valmistautuu kohtaamaan tyrmääjänsä Uzbekistanin Bakhodir Jalolovin Beethovenin voimalla. Miesten superraskaan sarjan finaali otellaan sunnuntaina Suomen aikaa kello 9.15.

Tokion nyrkkeilyn miesten superraskaan sarjan finaaliin ovat taistelleet tiensä Yhdysvaltojen Richard Torrez Jr. ja Uzbekistanin Bakhodir Jalolov.

Kumpikin on käynyt olympialaisissa kolme ottelua. Draamaa tältä matkalta ei ole puuttunut. Molempien edellinen ottelu päättyi verisesti ennen täyttä aikaa.

Torrez kukisti keskiviikkona Kazakstanin Kamshybek Kunkabajevin, kun tuomari keskeytti ottelun kolmannessa erässä Kunkabajevin nenään tulleen haavan vuotaessa runsaasti verta.

Washington Postille Torrez kertoi käyneensä ottelun mielessään läpi jo useampaan kertaan: viidesti ottelua edeltävänä päivänä ja kerran ottelupäivän aamuna.

Mielessään hän nuiji vastustajaansa myös astellessaan kehään Beethovenin Kuutamosonaatin säestyksellä.

Yhdysvaltojen Richard Torrez Jr. juhli keskiviikkona voittoaan. Vastustaja Kamshybek Kunkabajev piteli vuotavaa nenäänsä.

Jalolov taas voitti keskiviikkona Britannian Frazer Clarken verisessä taistossa, joka sekin päättyi ennen täyttä aikaa verenvuodon takia. Clarke oli saanut silmäkulmiinsa haavat jo edellisessä ottelussa, joka vasta erikoinen näytös olikin.

Clarken vastustaja, ranskalainen Mourad Aliev, hermostui tuomarille puskemisesta tulleesta varoituksesta, ja hänet diskattiin. Ranskalaisnyrkkeilijä riehui hetken kehässä lyöden kameraa ja heitellen hammassuojia. Sen jälkeen nyrkkeilijä protestoi tuomiota mököttämällä pitkään kehän laidalla.

Olympiafinaaliin lähdetään mielenkiintoisista asetelmista. Jalolov on vuoden 2019 maailmanmestari. Lisäksi hänellä on useita Aasian mestaruuksia.

Vuodesta 2018 Jalolov on otellut myös ammattilaisena. 27-vuotias uzbekistanilainen on käynyt kahdeksan ammattilaisottelua voittaen ne kaikki tyrmäyksellä.

22-vuotias Torrez mittasi tasoaan aikuisten sarjoissa oikeastaan vasta vuoden 2019 MM-kisoissa Venäjällä. Juuri siellä Jalolov ja Torrez kohtasivat viimeksi. Jalolov vei kisoista mestaruuden, Torrezille kävi huonommin.

Torrez lähti paareilla kehästä, kun Jalolovin takasuora tiputti yhdysvaltalaisen suorilta jaloilta.

Torrez makasi kanveesilla pitkään. Voittoaan alkuun tuuletellut uzbekistanilainenkin oli varsin huolestuneen näköinen, kun hän jäi yksin voittajan julistukseen.

Torrezin sijoitus kisoissa oli viides.

Tyrmäys oli Torrezin uran ensimmäinen ja tähän mennessä myös ainoa. Nyt hän kohtaa tyrmääjänsä uudelleen, kun uzbekistanilainen jättiläinen on häntä vastassa finaalissa.

Uzbekistanin Bakhodir Jalolov voitti puolivälierässä Intian Satish Kumarin.

Superraskaassa sarjassa ottelijat painavat vähintään 91 kiloa, mutta ylärajaa ei ole. Jalolov on selkeästi sarjan kookkaimpia, ellei jopa kookkain ottelija. Torrez taas on sarjansa pienemmästä päästä.

22-vuotias Torrez ei peittele sitä, että uzbekistanilainen on vaikuttava ilmestys kehässä.

– On hermoja raastavaa, kun sinun on katsottava häntä silmiin silloin, kun hanskat lyödään yhteen. Hän on lähes 212 senttiä pitkä ja valtavan iso, Torrez kertoi Olympics.comin artikkelissa.

– Mutta sitten tulet takaisin kulmaan ja mietit, kuinka kovasti olet harjoitellut ottelua varten. Ajattelet sitä aikaa ja omistautumista – kaikkea, mitä on tullut uhrattua. Sitten on enää kyse vain siitä, että tehdään tämä, Torrez kuvailee.

Ylisukupolvinen nyrkkeilyperinne elää Torrezissa, joka on nyrkkeilijä jo kolmannessa polvessa.

Hänen isoisoisänsä Juan Torrez tuli siirtolaisena Yhdysvaltoihin Meksikosta vuonna 1920. Isoisä Manuel Torrez on USA:n Golden Gloves -voittaja, ja isä Richard Torrez on hänkin osallistunut olympiakarsintoihin vuonna 1984. Isä toimii myös poikansa valmentajana.

– Kun olin pieni ja halusin tehdä tavallisia lasten juttuja, isä aina muistutti tulevista turnauksista. Hän patisti minua juoksemaan ja harjoittelemaan kovempaa, vaikka en olisi halunnut. Nyt en voisi olla kiitollisempi siitä, Torrez sanoo.

Ensimmäistä kertaa sitten Riddick Bowen ja vuoden 1988 olympiahopean amerikkalainen nyrkkeilijä taistelee olympialaisten raskaimman sarjan finaalissa. Kultaa Torrez ei jahtaa vain itsensä takia.

– Olympialaiset ja unelma eivät ole vain minua varten. Isäni ja minä kannamme samaa nimeä, eli jos minä voitan, hänkin voittaa. Tämä ei ole vain minulle, vaan koko perheelle.

Haavoilta ei ole olympiaturnauksessa vältytty. Richard Torrez Jr kohtasi Kuuban Dainier Peron viime sunnuntaina.

Jo lapsena Torrez seurasi isänsä sparreja. Kerran hän näki isän tiputtavan sparrivastuksensa kovalla vartalo-osumalla. Se teki nuoreen Torreziin suuren vaikutuksen, ja isästä tuli hänelle entistä tärkeämpi esikuva.

Ensimmäisen kerran Torrez itse sparrasi ollessaan neljävuotias. Kahdeksan vuoden ikäisenä hän osallistui ensimmäisiin kilpailuihinsa, ja 10-vuotiaana hän voitti ensimmäisen Yhdysvaltojen mestaruutensa juniorisarjoissa.

Sittemmin kansallisia mestaruuksia on tullut yhdeksän lisää. Torrez on myös nuorten MM-pronssimitalisti.

Pandemiavuoden aikana Torrez oli monen muun urheilijan tavoin vaikeassa tilanteessa. Karsintakilpailuja peruttiin ja harjoittelupaikkoja suljettiin. Maaseudulla Kalifornian Tularessa varttunut Torrez löysi kuitenkin keinot harjoitella.

Hän muisti isänsä kertoneen, miten joutui rehkimään isoisänsä farmilla. Kova fyysinen työnteko maaseudulla piti isän hyvässä kunnossa. Tästä innostuneena nuorempi Torrez löysi tavat pitää kuntoaan yllä.

– Paikalliset maanviljelijät toivat sementtilohkoja lähellä olevaan kanavaan, ja hajotin niitä vasaraa heiluttamalla.

Torrezissa kohtaavat kova fysiikka ja äly. Washington Postin artikkelissa kerrotaan, kuinka Torrez eräänä iltapäivänä pari vuotta sitten opetteli jongleeraamaan. Tänä keväänä hän rakensi tietokoneen lähinnä siksi, että oli kyllästynyt.

Viimeisin projekti kehän ulkopuolella on rakettien rakentaminen kahden ystävän kanssa. Kun Torrez lopulta menee yliopistoon, hän harkitsee pääaineekseen filosofiaa.

USA:n joukkueen sivuilla Torrez ilmoittaa lempiartistikseen Beethovenin. Hänen musiikkiaan Torrez kertoo kuuntelevansa valmistautuessaan harjoituksiin tai otteluihin.

Saa nähdä, kuullaanko Kuutamosonaatti jälleen sunnuntaina. Superraskaan sarjan finaali otellaan Suomen aikaa kello 9.15.