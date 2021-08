Kommentti: Suomen keihään­heitto on mennyt selittelyksi, Lassi Etelätalolla nyt huippu­sauma aloittaa uusi aika – tästä syystä mitali on mahdollinen

Keihään olympiafinaali kisataan tänään kello 14.

Lassi Etelätalolla on tänään iltapäivällä mahdollisuus kääntää uusi lehti Suomen keihäänheitossa.

Tokio

H-hetki lähestyy, ja monilla suomalaisilla odotukset kasvavat. Eivätkä turhaan.

Lassi Etelätalo, 33, on konkreettinen mitalisuosikki lauantaina Tokion Olympiastadionilla käytävässä, suomalaisten aina niin hartaasti odottamassa keihäänheiton olympiafinaalissa. Karsinassa 84,50 pamauttanut pohjoiskarjalainen on aina ollut parhaimmillaan arvokisoissa, eikä tämä kerta tuo poikkeusta.

Etelätalo oli neljäs Zürichin EM-kisoissa 2014 ja Dohan MM-kilpailuissa 2019. Nyt suomalaisen mitalisaumoja parantaa merkittävästi se, että Tokion olympiakarsinnasta tuli oikea tähtien mokanäytelmä – peräti puolet maailman top-kympistä karsiutui, muun muassa olympiavoittaja Keshorn Walcott ja Puolan Marcin Krukowski.

Heittämällä kauden parhaansa, noin 85–86-metrisen, Etelätalo on mitä ilmeisimmin ainakin lähellä mitalisijoja – eikä sen pitäisi olla hänelle temppu eikä mikään. Nykykunnossaan valmentajalegenda Leo Pusan suojatti pystyy kiskaisemaan sellaisen 87-metrisen, niin rennolta ja tasapainoiselta hänen suorituksensa vaikuttavat.

Kisan selkeä ykkössuosikki on maailman tämän hetken ylivoimaisesti paras heittäjä, Saksan Johannes Vetter, joka on kuluvalla kaudella jysäyttänyt jo 96,29. Karsinnassa Vetterillä oli kuitenkin alkuun vaikeuksia, todennäköisesti tukijalkansa pidon kanssa.

Tokion stadionin mondo suosii juoksijoita, mutta on heittäjille arvoituksellinen. Siihen ei ole helppo saada kunnon otetta. Myös tämä nostaa Etelätalon osakkeita, koska hän on saanut tekniikkansa jiiriin. Miehen fokus pysyy oleellisessa.

Lassi Etelätalo huokui varmuutta keihäskarsinnassa.

Suomen keihäänheiton taso on laahannut pahasti jo muutaman vuoden. Viime kaudella paras suomalainen oli maailmantilastossa vasta 19:s. Koska kyseessä on yksi Suomen kansallislajeista, yksi suurista ylpeydenaiheista, suomalainen keihäsperhe on kaikin keinoin yrittänyt selitellä itseään ulos totuuden alttarilta.

Keihäsleireistä on kuultu paljon selityksiä, vähemmän tekoja.

Iso kuva ei hetkeen muutu. Kestää aikansa, kunnes uudet nuoret lupaukset ovat valmiita maailmanvalloitukseen.

Sitä ennen Etelätalolla on nyt upea mahdollisuus herättää keihäsperhe, lopettaa siihen pesiytynyt selittämisen kulttuuri ja aloittaa uusi aika.