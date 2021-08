Golfari Sanna Nuutinen liikuttui kyyneliin Ylen haastattelussa – ”Sitten mulla on ollut tarkoitus täällä”

Matilda Castrén ja Sanna Nuutinen toivovat pystyneensä toimimaan esikuvina junioreille.

Suomen golfnaiset Matilda Castrén ja Sanna Nuutinen eivät olleet täysin tyytyväisiä olympiaurakkansa tulokseen, mutta muuten kumpikin oli erittäin iloinen saatuaan edustaa Suomea olympialaisissa.

18:nneksi sijoittunut Castrén harmitteli, että lyönti ei ollut mitalitaistelun edellyttämässä kunnossa.

– Vähän pettynyt olo, kun tietää, että oli ainekset parempaan. Mutta tällaista golf ja urheilu on. Aina ei tule huippusuoritus, kun sitä itse haluaisi. Mutta nämä oli ekat olympialaiset, tästä on hyvä jatkaa seuraaviin, Castrén sanoi Ylen haastattelussa.

– Lyönti ei ollut siinä kunnossa, että olisi voinut taistella mitaleista. Peli oli päivä päivältä parempaa, mutta ihan huippuvire ei tullut esille tämän viikon aikana. Se on se pettymys, mikä mulla on.

Kysymykseen olympialaisten positiivisesta annista Castrénilla oli selkeä näkemys.

– Tämä oli ihan huikea kokemus ja ylitti kaikki odotukset. Muuten kuin pelikentällä oli tosi paljon hyvää. On kunniatehtävä olla olympialaisissa. Toivottavasti golfista tulee vielä isompi laji Suomessa, ja pikkupojat ja -tytöt katsoo ja haluaa olla kuin me. Olimme täällä edustamassa Suomea, pelasimme Suomen kansalle, Castrén sanoi.

Matilda Castrénin mukaan oli kunniatehtävä edustaa Suomea olympialaisissa.

Sanna Nuutisella tunteet olivat erittäin vahvasti pinnassa.

– Viimeisen päivän takaysistä en halua ajatella kuin birdie-birdie-lopetusta. Siitä jäi ihan hyvä maku. Ja heti vikan putin upottua näin kokonaisuutena tämän neljä päivää: kaikki kierrokset menivät alle parin, mikä kertoo tasaisuudesta ja siitä, että annoin itselleen tsäänssin pärjätä.

Nuutinenkin piti olympialaisia upeana kokemuksena.

– Tämä oli aivan mahtava kokemus. En tiennyt yhtään, mitä odottaa olympiagolfilta. Ajattelin, että onko tämä yksi kisa muiden joukossa. Mutta heti kun tuli kentälle, aisti tunnelman. Täällä jokainen kantaa oman maansa lippua ja asustetta niin ylpeänä. Tämä on tosi hienoa, hän sanoi Ylellä.

Myös Nuutinen katsoi olleensa Tokiossa koko Suomen lajiväen asialla.

– Tuntuu, että mulla on ollut tärkeä tehtävä täällä Suomi-golfin kannalta, Nuutinen sanoi, ja liikutus alkoi puskea pintaan.

– Tässä on enemmän pelissä kuin mä itse. Toivon, että… apua, Nuutinen sanoi ääni murtuen.

– Meksilolainen Gaby Lopez sanoi hienosti, että normi ihmiset Meksikossa eivät ymmärrä, mitä on majorit (golfin suurturnaukset). Tai jos pärjää omassa lajissa, se ei tule suuren yleisön tietoisuuteen. Mutta olympialaiset on sellainen tapahtuma, että koko urheileva kansa katsoo ja ne kiinnostaa. On ihan sikamageeta, että golf on osa sitä, Nuutinen sanoi.

Ajatus omasta merkityksestä esikuvana sai Nuutisen äänen jälleen murtumaan.

– Jos sain yhdenkin nuoren tytön aloittamaan golfin, Nuutinen sanoi, ja väkisin esiin puskeneet kyyneleet keskeyttivät taas puheen.

– Sori, mä olen vähän väsynyt. Niin, sitten mulla on ollut tarkoitus täällä, Nuutinen mietti.