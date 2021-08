Ruotsalaislegenda epäonnistui ratkaisevalla tavalla – Kanadan kapteenilta kauniita sanoja: ”Sydämeni särkyy”

Ruotsi oli olympiakullassa kiinni rangaistuspotkukisan viimeiseen pariin asti.

Ruotsin pelaajat ja valmentajat ovat kerääntyneet keskiympyrään eivätkä voi uskoa tapahtunutta. Kulta ei ollut vain lähettyvillä, se oli käytännössä jo pujotettu heidän kaulaansa.

Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkue johti olympiafinaalia Kanadaa vastaan 1–0, loi vaarallisemmat maalipaikat jatkoajalla ja johti rangaistuspotkukisaa 2–1 ennen viimeistä paria.

Sitten pallon taakse asteli ruotsalainen jalkapallolegenda, yli 200 maaottelun Caroline Seger, 36. Paine oli liian kova jopa Segerin kokemuksella. Hän ampui yli.

Tämän jälkeen Deanne Rose laukoi pallon yläkulmaan ja venytti kisan jatkopariin. Stephanie Labbé torjui Jonna Anderssonin heikon yrityksen. Myös Ruotsin maalivahti Hedvig Lindahl sai näppinsä Julia Grosson vaisuhkon vedon tielle, mutta pallo meni silti maaliin.

Kanada aloitti villit, sensaatiomaiset kultajuhlat. Varsinainen peliaika ja jatkoaika päättyivät 1–1.

Grosso on ennenkin ratkaissut arvokisojen finaaleja. Vuoden 2006 MM-kisoissa tosin kyseessä oli Fabio Grosso, joka ratkaisi loppuottelun rankkarikisan Italian miehille.

Ruotsille tappio oli vaikea pala nieltäväksi. Se pelasi loistavasti läpi turnauksen ja oli monien papereissa paras joukkue. Ruotsi eteni finaaliin asti voittamalla kaikki pelinsä selvästi. Matkalla kaatui muun muassa maailmanlistan ykkönen USA peräti 3–0.

– Jos Seger olisi onnistunut, tarina olisi ollut täydellinen. Mutta jalkapallo ei ole tarinaa, vaan todellisuutta, Ruotsin päävalmentaja Peter Gerhardsson lausui lehdistötilaisuudessa.

Ruotsi on jahdannut arvokisavoittoa pitkään. Ruotsi voitti historian ensimmäisen naisten EM-lopputurnauksen 1984. Siitä lähtien se on ollut yksi lajin kärkimaista ja usein mitaleilla, mutta toista jättipottia ei ole osunut kohdalle, eikä osunut Tokiossakaan.

– Tämä on vaikeaa. Pelasimme loistavan turnauksen. Minulle jalkapallossa kyse ei ole tuurista, vaan taidosta. Loimme useita paikkoja, mutta nyt emme olleet riittävän hyviä viimeistelemään. Aiemmin olemme olleet tehokkaampia, Gerhardsson sanoi.

Kanadan tie loppuotteluun oli selvästi tuskaisempi kuin Ruotsilla. Se voitti alkulohkossa vain Chilen, mutta tasapelit Japania ja Britanniaa vastaan riittivät jatkopaikkaan. Pudotuspeleissä Kanada sai kovat päänahat, kun se voitti ensin Brasilian rankkareilla, yllätti sen jälkeen USA:n välierissä ja voitti lopulta Ruotsinkin.

Kanada ei tehnyt kolmessa pudotuspelissä yhtään pelitilannemaalia, vaan eteni mestaruuteen rangaistuspotkuin.

Kanadalle finaalihuuma tällä tasolla oli uusi kokemus. Kaksissa edellisissä olympialaisissa se ylsi pronssille, mutta MM-kisoista Kanadalla ei ole ainuttakaan mitalia.

– En voi uskoa, mitä juuri tapahtui. Tämä on erityinen ryhmä, ja olen onnellinen, että sain olla osa sitä, Kanadan kapteeni Christine Sinclair sanoi.

Hän nosti hattua Ruotsille, jonka turnausta hän luonnehti loistavaksi.

– Me taistelimme. Tiesimme, että saamme mahdollisuuden ja se tuli. Ruotsin ei tarvitse olla huolissaan. Heille tulee vielä finaaleja.

Sinclair toivoi, että mestaruus parantaa naisten jalkapallon asemaa kiekkohullussa maassa. Hän oli harmissaan Caroline Segerin kohtalosta rangaistuspotkukisassa.

– Minulla oli kunnia pelata hänen kanssaan New Yorkissa. Hän on ystäväni, sydämeni särkyy. Hän on tehnyt niin paljon jalkapallon eteen koko maailmassa. Tuo sattuu varmasti pitkään, mutta toivon hänelle vain hyvää. Hän voi pitää päänsä pystyssä, hän on ehdoton legenda, Sinclair sanoi.

Ruotsi onnistui toisesta hyvästä maalipaikastaan reilun puolen tunnin kohdalla. Kosovare Asllani nousi hyvin syötön vastaanoton jälkeen ja syötti rankkaripisteen tuntumaan Stina Blacksteniukselle. Blacksteniuksen jatko meni matalana keskelle maalia, mutta maalivahti Stephanie Labbé ei saanut näppejään väliin.

Blackstenius osui olympiafinaalissa myös viisi vuotta sitten, kun Ruotsi taipui Saksalle 1–2.

Kanada nousi tasoihin 67. minuutilla rangaistuspotkusta. Amanda Ilestedt kaatoi Christine Sinclairin, ja erotuomari Anastasia Pustovoitova osoitti kätensä pilkulle tarkistettuaan tilanteen videolta. Chelsean keskikenttäpelaaja Jessie Fleming laukoi pallon alakulmaan.

Fleming iski rangaistuspotkusta välierän ainoan maalin USA:ta vastaan.

Ruotsi oli lähempänä maalia jatkoajalla ja varsinkin sen jälkimmäisellä puoliskolla. Lina Hurtig pääsi kahdesti puskemaan loistopaikasta, mutta molemmilla kerroilla pallo meni hieman ohi. Hurtigin epäuskoinen huuto kaikui Jokohaman tyhjällä stadionilla.

Peli venyi siten rangaistuspotkukisaan, josta Ruotsille jäi luu käteen.

Ruotsi oli lähellä historiallista kultamitalia. Ruotsi on voittanut kerran joukkuepalloilulajin olympiakultaa kesäkisoissa. Tämä tapahtui 1948, kun Ruotsin miehet voittivat Lontoon 1948 kisojen jalkapalloturnauksen.

Finaali piti pelata alun perin Kansallisstadionilla perjantaina aamupäivällä, mutta ottelu siirrettiin Jokohamaan ja loppuiltaan. Kansallisstadionin nurmi oli mennyt pelikelvottomaksi yleisurheilun heittolajien jäljiltä. Järjestäjät olivat jopa ehdottaneet, että nurmen pinta maalattaisiin televisiota varten, mutta näin ei siis tehty, vaan ottelu siirrettiin toisaalle.