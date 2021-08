Lassi Etelätalolla loistava tilaisuus ottaa mitali, golfnaiset väijyvät iskuetäisyydellä – tässä lauantain kisaohjelma ja suomalaiset

Lauantaina nähdään Tokion olympialaisten viimeiset suomalaissuoritukset.

Tokion olympialaisten toisiksi viimeinen kisapäivä lauantai tarjoaa suomalaisittain jännitettävää, vaikka kisaavia urheilijoita onkin enää vain kolme.

Suomalaisten ohjelman, kellonajat sekä koko kisapäivän ohjelman näet tämän jutun lopusta.

Matilda Castren ja Sanna Nuutinen lähtevät hyvistä asetelmista naisten golfin viimeiselle kierrokselle.

Neljännelle kierrokselle startataan Suomen aikaa kello 00.30. Johdossa on Yhdysvaltojen Nelly Korda tuloksella 15 alle parin. Castren on jaetulla kymmenennellä sijalla tuloksella -7 ja Nuutinen jakaa sijaa 16 tuloksella -6.

Pronssisijassa ollaan tuloksella -10.

Kello 14 vuoron saa Tokion kisojen viimeinen suomalaisurheilija Lassi Etelätalo ja suomalaisittain aina kiinnostava miesten keihäsfinaali.

Etelätalo selvitti tiensä finaaliin komeasti ensimmäisellä karsintaheitollaan, joka kantoi 84,50 metriä.

IS:n asiantuntijan Lauri Hollon lauantain nosto:

Leo Pusan pieteetillä valmentama Lassi Etelätalo puolustaa Suomen värejä keihäsfinaalissa. Hän rykäisi itsensä karsinnasta jatkoon vakuuttavasti heti ensimmäisellä heitolla, joka kantoi 84,50. Nyt on loistava tilaisuus ottaa jopa mitali. Heittopaikka on nimittäin samaa materiaalia kuin juoksurata, mikä on keihäänheittoon monelle myrkkyä.

Erityisesti kauden kuningas Johannes Vetter kärsii siitä; pinta murenee tukijalan alla. Hänen valmentajansa Boris Obergföll kuvaili vauhdinottorataa täydeksi farssiksi. Etelätalo ei lyö tukijalkaa yhtä vahvasti maahan, joten häntä alusta tuskin haittaa. Intian Neeraj Chopra ja Pakistanin yllättäjä Arshad Nadeem saattavat olla todellisia jokerikortteja. Edessä voi olla erittäin yllätyksellinen keihäsfinaali, jossa Etelätalolla voi olla yllättävänkin painava sana sanottavana. Harvinaisen mielenkiintoinen finaali on edessä.

Lassi Etelätalo (kesk.) pitää Suomen värejä yllä miesten keihäsfinaalissa lauantaina. Toni Kuusela (vas.) jäi karsintaan.