Aavemainen sumopainijapatsas säikyttelee hevosia Tokion esteratsastuspaikalla – ”Näyttää siltä kuin haastaisi riitaa”

Tokion esteratsastuskisojen osallistujat ovat törmänneet yllättävään ongelmaan: hevoset ovat säikkyneet intensiivisesti tuijottavaa sumopainijapatsasta.

Tokion olympialaisten esteratsastuskisojen seuraajien katseet on kiinnittänyt yhden esteen vieressä seisoskeleva sumopainijaa esittävä patsas. Näky on huvittava, mutta patsas on tuonut myös ikävämmän mausteen kilpailuihin: hevoset ovat säikkyneet ”aavemaista” patsasta.

Aivan esteen vieressä majaileva patsas on sijoitettu kentän kulmaan siten, että kun ratsastajat tekevät esteelle saapuessaan terävän käännöksen, patsas lävähtää koko komeudessaan ratsujen näkökenttään. Tämä on aiheuttanut joukon virheitä figuuria säikähtäneille hevosille.

– Kun tulee ympäri, näkee ison kaverin takamuksen. Neljä tai viisi hevosta on todella säikähtänyt sitä, brittiratsastaja Harry Charles sanoi Fox Newsin artikkelissa.

Charlesin israelilainen kollega Teddy Block sanoi, että päätti yhdessä valmentajiensa kanssa kiertää patsaskohdan hitaasti hölkötellen ennen varsinaista kilpailusuoritusta, jotta hevonen tottuisi siihen.

– Se näyttää todella aidolta. Se näyttää ihmiseltä, ja se on hieman aavemaista. Hevoset eivät halua nähdä hyppykohdan vieressä intensiivisesti tuijottavaa kaveria, joka näyttää siltä kuin haastaisi riitaa, Block kuvaili.

Esteratsastuksen henkilökohtaisen kisan finaali käytiin keskiviikkona. Brittiratsastaja Ben Maherin ratsu Explosion W ei patsasta säikkynyt, sillä kaksikko voitti kilpailun. Hopeaa nappasivat ruotsalainen Peder Fredricson ja All In, pronssia hollantilainen Maikel van der Vleuten ja Beauville Z.

Lauantaina käydään vielä joukkuekilpailun finaali.