Uskomatonta kyllä, Tokiossa moni opiskelee suomen kieltä. Ilta-Sanomat kertoo, mihin ihmeeseen he oikein sitä tarvitsevat.

Tokio

Tokion metropolissa on kahvila, josta tuntuu löytyvän enemmän suomalaisuutta kuin suomalaiskahviloista konsanaan. Shinkawan-pariskunta pyörittää sivutyönään Kielotie-nimistä kahvilaa, jossa järjestetään muun muassa suomen kielen ja kanteletaidon kursseja.

Kahvilassa tarjoillaan vain suomalaista kevyttä ruokaa, makeisia ja drinkkejä – esimerkiksi makkaroita, perunamuusia, lohikeittoa, mustikkapiirakoita ja lonkeroa. Rahalla saa myös vaikkapa Iittalan astioita, Marimekko-tuotteita ja Muumi-mukeja.

– Tämä on Suomesta kiinnostuneiden japanilaisten kohtauspaikka. Suosio kasvaa koko ajan, erityisesti monet tokiolaiset haluavat oppia suomen kieltä, kertoo Ako Yamakawa, joka työskentelee yliopistossa suomen kielen tuntiopettajana, ja joka taitaa hieman jopa myös saamen kieltä.

– Opetan kieltä myös täällä kahvilassa sekä muutamissa muissa kielikouluissa. Tänään tänne on tulossa neljä opiskelijaa paikan päälle ja loput viisi ovat etänä. On mahdotonta sanoa, kuinka paljon suomen kielen opiskelijoita Japanissa on, ainakin satoja.

Miksi ihmeessä tokiolaiset haluavat oppia vaikeana pidettyä suomea? Mihin he uskovat sitä tarvitsevansa?

Tokiolainen Nozomi Shigematsu katsoi Ari Kaurismäen klassikkoelokuvan ja vaikuttui niin paljon, että alkoi opiskella suomen kieltä.

Tästä on parisen vuotta, kun 36-vuotias yksityisyrittäjä Nozomi Shigematsu katsoi Aki Kaurismäen klassikkoelokuvan Mies vailla menneisyyttä. Se sytytti hänessä kummallisen vimman.

– Elokuva oli todella hyvä. Suomi alkoi kiehtoa maana, ja päätin, että vierailisin jonain päivänä tässä kauniissa maassa. Mutta ennen kuin matkustan, haluan oppia puhumaan suomen kieltä, Shigematsu perustelee.

– Kieli on tosi söpö. Esimerkiksi sanat ”moi”, ”kissa”, ”minä” ja ”posti” sekä kaikki nen-loppuiset sanat kiehtovat.

Tokiolaisessa kustantamossa työskentelevä Daitestu Orii, 24, puolestaan innostui suomen kielen opiskelusta vaikututtuaan Suomen monien suurnimien aikaansaannoksista – esimerkiksi Sibeliuksen, Mannerheimin, Tove Janssonin ja Alvar Aallon.

– Kaikkein eniten innostuin suomen kielestä kuunneltuani Haloo Helsinki! -nimistä bändiä. Se musiikki iski heti tajuntaani, ja aloitin opiskelun, koska halusin oppia ymmärtämään bändin sanoituksia, Orii linjaa.

– Haluan koko ajan oppia lisää suomalaisesta kulttuurista.

Daitestu Orii on ihastunut suomalaiseen Haloo Helsinki -yhtyeeseen ja haluaa oppia ymmärtämään sen laulujen sanoituksia.

Apulaisopettaja Mari Tsubokura, 39, kertoo tykkäävänsä suomalaisesta muotoilusta ja tunnelmasta.

– Haluaisin saada suomalaisia ystäviä, ja siksi oppia puhumaan maan erikoista kieltä. Se on tosi vaikea, mutta hauska kieli, hän kertoo.

Yurika Koyama, 21, ihastui Muumeihin ja suomalaisiin keittokirjoihin.

– Tarvitsen kieltä voidakseni lukea itseäni kiinnostavaa suomalaista kirjallisuutta ja lehtiä, yliopistossa opiskeleva Koyama selvittää.

Haastateltavat kertovat yhteen ääneen näkevänsä Suomessa paljon kadehdittavia asioita.

– Suomi on oikealla tavalla kehittynyt maa. Japanissa ponnistelu ympäristöasioissa on jäänyt jälkeen muusta maailmasta, ja vasta nyt tiedotusvälineet ovat alkaneet käsitellä vaikeita aiheita – kuten sukupuolten välistä eriarvoisuutta ja naisvihaa, Nozomi Shigematsu tiivistää sanoman.

– Monet japanilaisnuoret haluavat muuttaa Japania myönteisemmäksi ja avoimemmaksi. Suomi pystyy näyttämään esimerkkiä Japanille. Japanilainen totalitarismi on mennyt liian pitkälle. Suomessa inhimilliset arvot ovat kunniassaan, ja siinä Japanin on seurattava perässä.