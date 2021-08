Emma Terho ohitti urheilupomon valinnassa jopa supertähti Jelena Isinbajevan – suomalaisen piti heti ottaa kantaa kiperiin kysymyksiin

Emma Terho kuuluu vastedes Kansainvälisen olympiakomitean hallitukseen.

Kaksinkertainen olympiapronssimitalisti ja nelinkertainen MM-pronssimitalisti Emma Terho, 39, valittiin perjantaina Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) urheilijakomission uudeksi puheenjohtajaksi.

Entinen jääkiekkoilija Terho kilpaili arvostetusta asemasta seiväshypyn kaksinkertaisen olympiavoittajan Jelena Isinbajevan kanssa.

Ilta-Sanomat kysyi tuoreelta puheenjohtajalta hänen näkemyksiään uudesta pestistä ja Kansainväliseen olympiakomiteaan kohdistuneesta kritiikkiin liittyen.

Miltä tuntuu tulla valituksi kyseiseen tehtävään?

– On iso kunnia tulla valituksi. Näen tämän mahdollisuutena tuoda pohjoismaisia arvoja esiin KOK:ssa. Pesti tuo mukanaan paljon vastuuta siinä mielessä, että minun pitää saada vietyä urheilijoiden näkemyksiä päätöksentekopöytiin asti.

Mikä sinun päätehtäväsi on tässä asemassa?

– Puheenjohtajana olen KOK:n hallituksen jäsen ja siten hallituksen keskusteluissa mukana. Niissä yritän viedä urheilijoiden ääntä ja asioita eteenpäin. Olen myös mukana päättämässä tulevaisuuden kisojen järjestelyistä ja mitä kisojen järjestäjiltä edellytetään. Lisäksi huolehdin muista käytännön järjestelyistä.

Voitit äänestyksessä erittäin tunnetun ja menestyneen venäläisen ex-seiväshyppääjän Jelena Isinbajevan. Miksi uskot että sinut valittiin?

– Otan sen luottamuksen osoituksena. Puheenjohtajan halutaan olla valmis ottamaan kantaa vaikeampiinkin asioihin, ja hänen täytyy olla valmis johtamaan ryhmää. Minun uskotaan pystyvän viemään asioita läpi.

Emma Terho päihitti äänestyksessä Jelena Isinbajevan, joka voitti seiväshypyssä muun muassa kaksi olympia- ja kolme MM-kultaa. Kuva Pekingistä 2008, jolloin Isinbajeva saavutti jälkimmäisen olympiavoitoistaan.

Koetko, että epäluottamus Venäjää kohtaan vaikutti osaltaan tulokseen?

– Näen ennemmin, että suomalaiset ovat tehneet asiat tähän asti luottamuksellisesti ja suoraselkäisesti, mikä on voinut vaikuttaa komission jäsenten päätöksiin. Suomalaisiin luotetaan.

Näetkö, että sinun arvomaailmasi ja näkemyksesi ovat erilaiset edeltäjääsi, entiseen zimbabwelaiseen uimariin, Kirsty Coventryyn verrattuna?

– Hän tulee Afrikasta ja minä Suomesta, joten totta kai on kulttuurisia eroja. Hän on kuitenkin tehnyt paljon hyvää pohjatyötä kahden vuoden aikana, jotka haluan jatkaa maaliin asti.

Olet kuulunut vuoden 2018 Pyeongchangin talviolympialaisista lähtien urheilijakomissioon ja olet siten ollut myös KOK:n täysvaltainen jäsen. Mitä merkittävää olet saanut tähän mennessä aikaan?

– Olen ollut päättämässä tulevien olympialaisten lajeja ja kisakaupunkeja. Pariisin olympialaisten suunnittelussa olen ollut mukana vaikuttamassa esimerkiksi kisojen suurusluokan pienentämiseen.

– Olemme saaneet neuvoteltua KOK:lta rahallista tukea kansallisten olympiakomiteoiden urheilijavaliokunnille, jotta ne voisivat toteuttaa omia urheilijoitaan hyödyttäviä projekteja.

– Olemme komiteana tehneet myös säännöstöä, jonka seurauksena urheilijat saavat halutessaan puhua vapaammin haluamistaan asioista lehdistötilaisuuksissa, sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi heidän esittelyissään areenalle tullessa.

Emma Terho kuvattuna Pyeongchangin talviolympialaisissa 2018.

Miten KOK:n toimintaa täytyy kehittää? Mitä asioita lähdet itse edistämään?

– On selvää, että kehitettävää on koko ajan. Muutoksia on jo kuitenkin käynnistetty, mikä näkyy esimerkiksi konkreettisissa suunnitelmissa ja päätöksissä koskien urheilijamääriä, lajeja ja suorituspaikkoja tulevissa kisoissa.

– Urheilijoiden mielenterveyteen liittyvät asiat sekä naisten aseman edistäminen ja tasa-arvon lisääminen entisestään ovat sellaisia asioita, joita haluan pitää jatkossakin esillä. Tähän mennessä esimerkiksi naisten määrää sekä kisojen urheilijakiintiöissä että KOK:n hallinnossa on nostettu, jolla näytetään esimerkkiä.

Millaisiin arvoristiriitoihin törmäät keskustellessasi asioista eri kulttuurien KOK-edustajien ja urheilijoiden kanssa? Miten arvomaailmat saadaan sovitettua toisiinsa?

– Se on enemmän ihmisestä kiinni. Ristiriidoissa vastapuolen tausta tulee ottaa kuitenkin huomioon, koska emme halua aiheuttaa vahvoja vastareaktioita. Asiat saadaan lopulta keskustelua läpi, koska ne ihmiset, jotka ovat mukana tässä toiminnassa, haluavat urheilun parasta. Se on yhteinen kieli.

Miksi urheilijoiden sananvapaus ja oikeus ilmaista poliittisia kantoja on niin vaikeaa sallia vielä tänäkin päivänä?

– Teimme viime vuonna laajan konsultaation siitä, missä urheilijat saavat ilmaista kantojaan. Noin 70 prosenttia halusi pitää palkintokorokkeet ja kilpailuhetket esittelyiden jälkeen pyhitettynä urheilijoiden isoille hetkille.

– Konsultaation perusteella osa ei olisi halunnut löyhentää sääntöä yhtään ja osa olisi halunnut avata täysin. Iso osa oli siltä väliltä. Nuo kaksi paikkaa haluttiin pitää vapaana mielenilmaisuista, koska urheilijoilta ei haluta viedä pois ainutlaatuista hetkeä. Lisäksi vielä on valitettavasti maita, jotka voisivat pakottaa urheilijoitaan ilmaisemaan hetkessä jotain, jota hän ei itse haluaisi.

Miten KOK voi ja miten sen pitäisi suojella Krystsina Tsimanouskajan kaltaista urheilijaa?

– KOK:n ykkösjuttu on taata urheilijoiden turvallisuus. Meidän pitää kertoa urheilijoille eri tavoin, mihin he voivat esimerkiksi kisakylässä ottaa yhteyttä, jos ovat ongelmissa. Tapaukset pitää myös tutkia tarkasti loppuun.

Mikä on näkemyksesi diktatuureista olympialaisissa? Pitäisikö ne sulkea pois – tai miksi ei pitäisi?

– Mikään ei ole niin yksinkertaista. Kaikilla on omat näkemyksensä siitä, mikä maa on riittävän hyvä osallistumaan. Minusta on kuitenkin tärkeää, että urheilijat, jotka eivät muuten tapaisi muuta maailmaa, voivat tehdä sen olympialaisissa.

– Se, miten kisakaupungeiksi haetaan nykyään, kertoo paljon siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Jos katsotaan eteenpäin, niin järjestäjämaat (Ranska, Italia Yhdysvallat, Australia) ovat kaikki sellaisia, joihin luotan aivan täysin.

Krystsina Tsimanouskajan tapaus puhutti Tokion olympialaisten aikana.

Oliko virhe myöntää talviolympialaiset Pekingiin?

– Pekingin kisoihin on aikaa kuusi kuukautta, joten nyt keskitymme vain siihen, miten kisojen järjestäminen tapahtuu.

Miten olympialaisissa ilmennyt korruptio kitketään pois?

– Kisaprojektihakua on muutettu hyvin erilaiseen suuntaan aikaisemmasta. Enää ei ole sellaista, että kaupungit yrittävät myydä. Myös ilmenneisiin väärinkäytöksiin on otettu yhä tiukempi linja. Esimerkiksi Kansainvälinen nyrkkeilyliitto menetti toistaiseksi asemansa tunnustettuna lajiliittona eettisten epäselvyyksien vuoksi.

– KOK noudattaa nykyään myös tilinpäätösstandardia, jota suurimmat pörssiyrityksetkin käyttävät.

Olisiko Tokion olympialaiset pitänyt jättää järjestämättä koronapandemian vielä vallitessa?

– Siinä vaiheessa, kun kisat siirrettiin, ei tiedetty, mikä tilanne tulisi olemaan tällä hetkellä. Sanoisin, että on ollut järjestämisen arvoinen. Tiukkojen toimenpiteiden ansiosta kisat eivät ole itsessään lisänneet maan tartuntamääriä, ja kisat ovat tarjonneet urheilijoille mahdollisuuden näyttää työnsä tulokset. Olisi ollut väärin urheilijoita kohtaan riistää tämä kokemus heiltä.

Miten Venäjä saa olla niin isosti kisoissa mukana, vaikka maa piti sulkea ulos urheilusta?

– Sehän oli Casin (Urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen) päätös löyhentää tässä kohtaa. Vaikka venäläiset urheilijat saavatkin olla mukana, ei valtioon liitettyjä urheilujohtajia hyväksytä kuitenkaan mukaan.

Olympialaiset ovat paisuneet ekologisesti kestämättömiksi. Miten kisoista saadaan kestävät?

– Se on hyvin keskeinen osa uutta hakuprosessia. Enää kaupunki ei tee kilpailuehdotusta, mitä kaikkea se rakentaa kisoja ajatellen, vaan kisatiimi menee kaupunkiin katsomaan, miten kisat pystytään järjestämään mahdollisimman hyvin hyödyntäen jo olemassa olevia fasiliteetteja. Lisäksi katsotaan, miten tiloja pystytään modifioimaan.

– Uusrakentaminen pidetään minimissä, mutta kaikki, mitä päätetään rakentaa, pitää olla tulevaisuuden kaupunkisuunnittelulle oleellista. Mitään ei rakenneta enää pelkästään kisoja varten.

– Pariisissa 95 prosenttia suorituspaikoista tulee olemaan joko väliaikaisia tai valmiiksi olemassa olevia. Los Angelesin kisoissa tuo prosenttiluku tulee olemaan lähellä sataa. Lisäksi urheilijamäärä on Pariisista alkaen maksimissaan 10 500 kesäkisoissa ja 2 900 talvikisoissa.