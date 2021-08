Olympiatuomio: Tokion keihäsfinaalissa saatetaan nähdä kammottava näytelmä, kohurata on jopa vaarallinen – ”Sopii kuin hanska jalkaan”

Ilta-Sanomien olympiatuomio käy läpi Tokion perjantain isoimmat puheenaiheet.

ILTA-SANOMIEN olympiatuomio niputtaa perjantain suurimmat puheenaiheet. Raadissa Tokiosta kisoja raportoiva toimittaja Rami Tuisku sekä Suomesta toimittaja Tony Pietilä ja IS:n asiantuntija Lauri Hollo.

Rami Tuisku

Tähti

April Ross voitti Alix Klinemanin kanssa beach volleyn olympiakultaa perjantaina Tokiossa. Voiton myötä syntyi uusia olympiaennätyksiä. Ross on ainoa beach volley -pelaaja, joka on voittanut olympiamitalin kolmen eri parin kanssa. 39 vuoden ja 47 päivän ikäisenä hän on lajin historian vanhin olympiamitalisti.

April Ross (vas.) ja Alix Klineman tuulettavat olympiavoittoa.

Puheenaihe

Nyrkkeilijä Mira Potkonen päätti urheilu-uransa Tokion olympialaisissa pronssimitaliin. Perjantaina tiedotettiin, että Potkonen on Suomen joukkueen lipunkantaja olympialaisten päättäjäisissä sunnuntaina. Aiemmin samana päivänä Potkonen saa pronssimitalin nyrkkeilyn palkintoseremoniassa.

Moka

Yleisradioyhtiö CCTV:n toimittajan puheista nousi kohu Kiinassa. Toimittaja totesi kameran edessä naisten kuulantyönnön olympiavoittaja Gong Lijiaon näyttävän miesmäiseltä ja tiedusteli tältä, voiko hän muuttua ”omaksi itsekseen” uransa jälkeen. Kysymykset saivat monet kiinalaiset urheilufanit kiehumaan raivosta.

Tyyli

Japanin Yukako Kawai, 23, voitti keskiviikkona olympiakultaa naisten vapaapainin 62-kiloisissa. Torstaina hänen isosiskonsa Risako, 26, juhli voittajana 57-kiloisissa. "Oli hienoa puolustaa Rion olympiakultaa, mutta vielä onnellisempi olen siitä, että saimme kultamitalit siskoni kanssa", Risako Kawai sanoi.

Yllätys

Beach volleysta tulevat helposti mieleen Copacabanan hiekoilla loistaneet brassitaiturit tai Kalifornian biitseillä oppinsa saaneet yhdysvaltalaistähdet. Tokiossa beach volleyn miesten kirkkaimmat mitalit menevät pohjoisen kylmempiin maihin. Lauantain finaalissa kohtaavat Norja ja Venäjä.

Tony Pietilä

Tähti

50 kilometrin kävely oli Tokiossa viimeistä kertaa olympiaohjelmassa. Rajua rypistystä ei suotta kutsuta yleisurheilun kuninkuusmatkaksi. Puolalainen Dawid Tomala käveli matkan ensimmäistä kertaa arvokisoissa ja voitti heti kultamitalin. Tämä suoritus on Tokion kuumissa olosuhteissa niin kova, että valinta päivän tähdeksi on ansaittu.

Puheenaihe

Entinen jääkiekkoilija Emma Terho sai todella merkittävän nimityksen, kun hänet valittiin KOK:n urheilijakomission puheenjohtajaksi. Valinta tehtiin Tokiossa pidetyssä urheilijakomission kokouksessa, jossa Terho voitti äänestyksessä seiväshypyn kaksinkertaisen olympiavoittajan Jelena Isinbajevan. Kyseessä saattaa olla merkittävin urheilijajärjestöpesti, jota kukaan suomalainen pitää tällä hetkellä hallussaan.

Moka

Ei pelkästään tämän päivän asia, mutta hevosia säikyttelevä sumopainijaa esittävä patsas esteratsastuskentällä hämmentää. Kuvan nähtyäni voin vain todeta, että säikähtäisin itsekin jos moinen ilmestyisi mutkan takaa haastamaan painiin. Patsas on komea, mutta kieltämättä tuli mietittyä, että mitähän japanilaiset ovat ajatelleet sijoittaessaan sen esteen viereen.

Tyyli

Aku Partanen käveli 50 kilometriä vihdoin ja viimein maaliin asti arvokisoissa. Ja hienosti kävelikin, yhdeksäs sija oli suomalaisten paras arvokisasijoitus kuninkuusmatkalla yli kymmeneen vuoteen. Jos jollain matkalla, niin juuri tällä on tyylikästä ja suotavaa tuulettaa vapautuneesti ylittäessään maalilinjan yhdeksäntenä. Niin raju kilpailu on kyseessä.

Aku Partanen tuuletti maalissa raastavan 50 kilometrin kävelyn jälkeen. Hän oli hienosti yhdeksäs.

Yllätys

Antonia Palmisanon voitto naisten 20 kilometrin kävelyssä oli Italian 36:s mitali Tokion kisoissa. Määrä sivuaa Italian ennätystä vuosien 1932 ja -60 kisoista. Perjantaina tuli vielä mitalit 37 ja 38. Päivän huipentuma oli Italian miesten kulta pikaviestissä. Vuosi 2021 näyttää olevan vuoden myöhässä järjestettävine kisoineen melkoinen jättipotti jalkapallon EM-kisat ja Euroviisut jo ennen olympiamenestystä voittaneelle saapasmaalle.

Lauri Hollo

Tähti

Pian 36 vuotta täyttävä Allyson Felix oli päivän tähti. Hän otti kymmenennen olympiamitalinsa vetäisemällä 400 metrin pronssille ajalla 49,46. Ennen Tokion kisoja 50 sekuntia ei ollut puhjennut. Tempusta uskomattoman tekee se, että Felix on nyt ottanut olympiamitalin viisissä peräkkäisissä kisoissa; ensimmäisen jo vuonna 2004. Huikea lady.

Allyson Felix, 35, pääsi jälleen juhlimaan olympiamitalia. 400 metrin pronssi on hänen huiman uransa kymmenes olympiamitali.

Puheenaihe

Tokion keihäspaikka ei kehuja saa. Radan pinnoite on samaa ”trampoliinimateriaalia” kuin juoksuradat. Keihäänheittoon se sopii yhtä hyvin kuin hanska jalkaan. Moni pitää sitä jopa vaarallisena urheilijoiden terveydelle, kun pinnoite murenee ja luistaa. Luoja suokoon, ettei lauantain miesten finaalissa nähdä loukkaantumisia.

Moka

Jamaikan naiset vaihtoivat 4x100 metrin finaalissa vielä paljon huonommin kuin alkueriin jääneet Yhdysvaltain miehet. Siitä huolimatta Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce ja Shericka Jackson vetivät ajan 41,02. Se jää maailmanennätyksestä vain 0,2 sekuntia. Ideaalivaihdoilla ME olisi murskautunut ainakin puolella sekunnilla. Voi sentään, kun niitä vaihtoja ei ehditä harjoitella…

Tyyli

Ecuadorin Claudio Villanueva lähti Sapporossa 50 kilometrin kävelyyn, vaikka mies oli fyysisesti täysin hajalla. Hän oli voittanut helmikuussa Espanjan mestaruuskilpailujen 50 kilometrin kävelyn erinomaisella ajalla 3:47.56. Mies oli kuitenkin loukkaantunut hankalasti, mutta päätti lähteä ontuen matkaan. Kävely oli yhtä tuskaa ensi metreistä asti – ja sen näki. Niin vain Villanueva sinnitteli 50 kilometriä läpi, häviten kisan toiseksi viimeiselle 20 minuuttia ja voittajalle yli tunnin. Aika oli 4:53.09. Umpihulluahan tuo oli, mutta pakko nostaa lakkia kaverille; hän halusi tulla maaliin historian viimeisessä 50 kilometrin olympiakilpailussa.

Yllätys

Suomalaiset kävelijät eivät ole usein sinnitelleet kärkiporukoissa arvokisojen 50 kilometrillä. Nyt näytti pitkään, että Aku Partanen tappelee jopa mitalista. Niin ei käynyt, mutta yhdeksäs sija oli loistava suoritus. Etenkin, kun Partasen neljä edellistä arvokisastarttia olivat päättyneet keskeytykseen tai diskaukseen. Hieno veto historian viimeisessä 50 kilometrin arvokisakävelyssä, tuleva 35 kilometriä voi sopia Partaselle jopa paremmin.