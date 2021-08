Kommentti: Aku Partasen yksiö oli epätodellinen näky – mies hyvästeli yleisurheilun Tuska-festarit tyylillä

50 kilometrin kävely ei sattumalta ollut se yleisurheilulaji, jonka maalissa tuulettavat muutkin kuin huippusijoituksiin yltäneet. Aku Partanen sai vihdoin ansionsa mukaan, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Kestävyysurheilun laatukattauksen päälle ymmärtävät ovat olleet aina hereillä, kun miesten 50 kilometrin arvokisakävely käynnistyy milloin missäkin päin maailmaa, yleensä urheilijoille lähestulkoon tai täysin epäinhimillisissä oloissa. On popcornit sylissä odoteltu, kun äijien jäähdytyskoneisto lakkaa toimimasta ja energiavarastot tyhjenevät. Sitten on nautittu kestävyysurheilun brutaalista estetiikasta.

Sapporossa mentiin perjantaiaamuna parin kilometrin olympialenkkiä nostalgisissa merkeissä, sillä jatkossa kuninkuusmatka lyhenee peräti 15 kilometrillä.

Sekaan lähti suurin odotuksin myös Suomen sympaattisimpiin huippu-urheilijoihin kuuluva Aku Partanen, 29. Vaikka näissä hommissa asioita pitää tarkkailla pienen objektiivisen etäisyyden päästä, oli mukavaa, että juuri tämä mies vihdoin onnistui historiaan siirtyvällä päämatkallaan – ei siis hetkeäkään liian aikaisin.

Tämä oli kuninkuusmatkalla paras suomalaisveto sitten Jarkko Kinnusen 8. sijan Berliinin MM-kisoissa 2009.

Yhdeksäs sija teki Partasesta taas yhden perustasonsa yläpuolella urheilleen suomalaisen näissä kisoissa. Reaktiot maalisuoralla olivat sen mukaiset.

Leimakirves oli jo heilahtanut, ja syy oli tämä: 2016 olympiakisoissa keskeytys, 2017 MM-kisoissa hylkäys, 2018 EM- ja 2019 MM-kisoissa keskeytys. Mies vakuutteli Sapporosta, että vaikka rekordi näytti tylyltä, hänelle olympiakilpailu oli yhä mahdollisuuksien taidetta eikä uuden mahalaskun pelkäämistä.

Partanen olikin perjantaina Japanin merkittävimmän talviurheilukaupungin asfaltilla mentaalisesti kylmä, vaikka kroppa hohkasi lämpöä.

Viidenkympin kävelijöillä on ollut joka vuosi tämä oma upea hetkensä, mutta sen ulkopuolella he ovat saaneet puurtaa koko lailla rauhassa. Suomalaisen huippu-urheilun resurssointijärjestelmä on kuitenkin nähnyt sisukkaan lajiryhmän arvon ja antanut kaiken sen tuen, mikä meikäläisestä systeemistä irtoaa.

Aku Partanen valmistautui Dohan MM-kisoihin kuntopyöräilemällä yksiöönsä rakennetussa happiteltassa.

Kun Partanen 2019 valmistautui Dohan MM-kisoihin, näky hänen pienessä yksiössään Etelä-Helsingissä oli epätodellinen. Toisessa asuntoon viritetyssä teltassa Partanen nukkui, toisessa polki kuntopyörää.

Telttojen välissä puhissut keskusyksikkö sääti hapen osapainetta niin, että Partasen hengitysilma vastasi samaa kuin oleilu 2 800 metrin korkeudessa. Oltiin kotikutoisella alppileirillä. Urheilu ei enää täyttänyt vain Partasen arkea, vaan myös tämän pienen kodin. Urheiluetiikan tiukkapipoille alppiteltta on harmaata aluetta, mutta huippu-urheilussa kaikki, mitä ei erikseen ole kielletty, on sallittua.

Kaiken vaivannäön päätteeksi Partanen simahti Dohan yössä täydellisesti ja keskeytti.

Vaikka kaikki 50 kilometrin spesialistit haluaisivat säilyttää matkan pituuden, Partaselle kiistelty 35-kilometrinen voi olla myös siunaus. Hän on erittäin vauhtikestävä kaveri, jolla on viidenkympin kävelijäksi poikkeuksellisen korkea hapenottokyky.

Peli on sikälikin rehtiytynyt, että lajin jäätävä dopingmätäpaise, Venäjä, on vihdoin lyöty polvilleen. Maan lajiryhmä on niin sanotusti näyttönsä antanut ja erikoisvartioinnissa.

Sapporon Odori Parkissa Partanen sanoi perjantaina vasta ensimmäisen sanansa, ei todellakaan viimeistä.