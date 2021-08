Pielisjärveltä lähtenyt ”sinisilmäinen samurai” sai ansiomitalin Japanin keisarilta – Marutei Tsurunen ei osaa vieläkään selittää, miksi jätti Suomen

Siinä se roikkuu Marutei Tsurusen kaulassa: Japanin keisari Akihitolta saatu ansioristimitali. Suomessa nimellä Martti Turunen tunnettu mies on tehnyt poliittista historiaa Japanissa, jossa on asunut jo vuodesta 1967.

Kun Tokiossa pidettiin olympiakisat 1964, Martti Turunen seurasi niitä kotonaan Pohjois-Karjalassa. Näiden Tokion olympialaisten aikaan hän on Marutei Tsurunen, Japanissa historiaa huippupoliitikkona tehnyt ”sinisilmäinen samurai”, jonka mielestä olisi ollut hullua perua kisat.

Tokio, Kamakura

Kamakurassa, vajaan tunnin junamatkan päässä Tokion sydämestä, iskee heti aamupäivästä keisarillinen fiilis, kun japanilaisnainen Sachiko Tanaka heiluttelee lähietäisyydeltä geishamaista viuhkaansa noin 200-neliöiseen hirsitaloon saapunutta vierasta viilentääkseen.

Iskee nimenomaan vaivaannuttava olo; tuttu japanilainen vieraanvaraisuus ja kohteliaisuus tuntuu menevän vaihteeksi yli.

Pöydän toisella puolella, koronan vuoksi riittävän turvaetäisyyden päässä, istuva Marutei Tsurunen saa vaimonsa viuhkasta osansa. Vaimo vaikuttaa palvovan miestään.

– Tällainen kuuluu japanilaiseen kulttuuriin. Täällä naiset haluavat tehdä aina kaikkensa vieraiden viihtyvyyden eteen. Vaimo on minulle kaikki kaikessa, mutta ei täällä kahden kesken näin toimita, sanoo Tsurunen, joka aiemmin tunnettiin nimellä Martti Turunen.

Turunen lähti Suomesta lähetystyöhön japanilaiseen lastenkotiin 1967 – ja sille tielle jäi. Hän sai maan kansalaisuuden 1979.

– Mahtavaa tavata suomalainen näin kasvotusten. Kuten aiemmin viestittelin, en olisi muuten tätä haastattelua antanutkaan, nykyisen vaimonsa vuonna 1974 tavannut Marutei, 81, muistuttaa.

Sachiko Tanaka oli se tokiolaisnainen, joka sai Martti Turusen aikanaan jättämään Suomen. Nyt aviopari asuu Kamakurassa, suomalaisvalmisteisessa, miljoona euroa maksaneessa hirsitalossa.

Noin 125 miljoonan asukkaan Japanissa Marutei nousi suureen valokeilaan 2002, kun hän pääsi yllättäen maan parlamenttiin, vieläpä sen 250-paikkaiseen ylähuoneeseen – ensimmäisenä ja myös toistaiseksi ainoana länsimaalaisena poliitikkona koskaan. Ylähuoneen edustajana hän palveli japanilaisia vuoteen 2013 asti.

” Kyllä sekin näin jälkikäteen hämmästyttää, että selvisin parlamentissa niin uskottavasti.

– Parlamenttiin pääsy tuntuu edelleen itsestänikin uskomattomalta saavutukselta, ystävällinen ja hyväntuulinen eläkeläinen sanoo päätään pudistellen.

– Ja kyllä sekin näin jälkikäteen hämmästyttää, että selvisin siellä niin uskottavasti.

Honkarakenteen kaksikerroksisen, 2009 valmistuneen ja miljoona euroa maksaneen hirsitalon sisustuksessa osuu silmään monia mielenkiintoisia yksityiskohtia: löytyy mm. suomalaista kirjallisuutta, Suomen lippuja, VHS-videokasetteja ja Angry Birds -pehmoleluja.

Keisarilliseksi tunne muuttuu uudestaan, kun katse tavoittaa hyllystä harvinaisen ansioristimitalin.

– Keisari Akihito (vallassa 1989–2019) myönsi tämän ansiomitalin minulle 2013, ymmärtääkseni saavutuksistani parlamentissa. Olen siitä toki ylpeä, Marutei toteaa ja esittelee mitalia toimittajalle.

Akihito on vuonna 1989 kuolleen keisari Hirohiton poika, osa ikimuistoista historiaa. Hirohitohan oli se mies, joka 1941 siunasi Japanin keisarillisen laivaston hyökkäyksen USA:n laivastotukikohtaan Pearl Harboriin. Sama mies päätti elokuussa 1945 Japanin antautumisesta – vastoin useiden kenraaliensa neuvoja – USA:n pudotettua atomipommit Hiroshimaan ja Nagasakiin.

Ehkäpä joku muukin olisi ylpeä, jos saisi osakseen tällaista kunniaa.

– Kun Tokiossa pidettiin olympiakisat 1964, seurasin niitä Suomessa. Ei olisi tullut mieleenkään, että kun Tokiossa seuraavan kerran järjestetään olympialaiset, minusta on tullut täysin japanilainen, Marutei peilaa.

– Olen nyt katsellut vaimoni kanssa lähes päivittäin olympialaisia, ja kyllähän maailma on omasta näkökulmastani muuttunut.

Japanin parlamentin ylähuoneessa vajaat 12 vuotta istunut Marutei Tsurunen sai aikanaan ansiomitalin myös Suomen päämieheltä, presidentti Tarja Haloselta.

Alun perin Martti Turunen saapui Japaniin ensimmäisen vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa. Hän ei vielä tänä päivänäkään osaa sanoa, miksi päätti muutamaa vuotta myöhemmin jättää sekä lähetystyön että suomalaisen vaimonsa ja mennä naimisiin nyt kahvia vieraalle tarjoilevan Sachikon kanssa.

” Japanissa Suomi on tosi kova juttu, suomalaisiin luotetaan. Suomella ei ole poliittisia jännitteitä mihinkään suuntaan.

Se oli joka tapauksessa Marutei Tsurusen synty. Vielä siihen aikaan Japanin kansalaisuutta hakeneen piti ottaa japanilainen nimi.

– Rakastuin Japaniin heti. Pidän tätä kutsumustehtävänä, Marutei näkee.

Nykyisen vaimonsa kanssa Maruteilla on kaksi lasta, joista poika asuu perheineen hirsitalon yläkerrassa ja tytär noin vartin ajomatkan päässä Fujisawassa. Hän uskoo poliittisen ihmeensä perustuvan pitkälti suomalaistaustaansa.

– Japanissa Suomi on tosi kova juttu; suomalaisiin luotetaan. Suomella ei ole poliittisia jännitteitä mihinkään suuntaan, Marutei painottaa.

Pohjois-Karjalan Pielisjärveltä maailmalle ponnistanut Marutei yritti jo 1990-luvun puolelle läpimurtoa parlamenttiin, tuloksetta, vaikka sai silloin kertaalleen jopa yli puoli miljoonaa ääntä.

– Vaimoni auttoi eri vaalikampanjoissa mielettömästi. Meillä oli parhaimmillaan 500 vapaaehtoista tukenamme, politiikan 2013 jättänyt Marutei kiittelee.

– Parlamentissa istuessani asuimme Tokiossa, ja olin aika tunnettu henkilö, koska haastatteluja riitti. Opin japanin kielen, mutta opiskelen sitä vieläkin.

Suomi-teema on vahvasti näkyvillä Marutei Tsurusen kotona.

Seuraavaksi puhe kääntyy olympialaisiin. Ennen kisoja kerrottiin, että iso osa japanilaisista vastustaisi olympiakisojen järjestämistä koronapandemian vuoksi. Marutei ei kuulu tähän joukkoon.

– Olisi ollut hullua perua olympialaiset. Itse kannatan vielä nykyistä tiukempiakin koronarajoituksia, mutta eivät olympialaiset millään tavalla pahenna Japanin koronatilannetta. Ei niin olisi tapahtunut, vaikka katsomoon olisi päästetty jonkin verran yleisöäkin, Marutei uskoo.

” Japani selviää tästä tilanteesta seuraavien 2–3 kuukauden aikana, kun rokotuskattavuus paranee selvästi.

Tokion hätätila-asetuksen aikana esimerkiksi ravintolat ja baarit eivät saa myydä alkoholia. Ruokaravintoloiden on suljettava ovensa viimeistään klo 20.

– Korona leviää täällä nyt muun muassa siksi, ettei rokotustahti ole ollut odotettu. Ja kun ravintoloissa ei saa myydä alkoholia, nuoriso hakee sitä kaupasta ja menee kadulle juomaan. Se leviää siellä nuorten parissa ihan samalla tavalla kuin baareissakin, Marutei korostaa.

– Eivätkä kaikki ravintolat kieltolakia noudata. Itse asiassa sitä ei ole pakko noudattaa, vaan se on suositus, jonka kannalla kuitenkin onneksi suurin osa ravintoloista on. Japani selviää tästä tilanteesta seuraavien 2–3 kuukauden aikana, kun rokotuskattavuus paranee selvästi.

Marutei on nähnyt televisiosta myös joitakin suomalaisten olympiasuorituksia.

– Suomella on tosi pieni joukkue jalkeilla, ja aika lailla eri lajeissa kuin aikanaan. Huippujuoksijat ovat esimerkiksi poissa. Mutta aina kun näen suomalaisten suorituksia, pidän tietysti peukkuja. Suomi on kotimaani, koko olemassaoloni perusta, hän ruotii.

– Japani on ollut ennätysmitalivauhdissa, eikä se yllätä. Täällä ihmiset paneutuvat aina johonkin tiettyyn hommaan koko elämänsä ajan. Jos vaikka päättää valmistaa susheja, sitä taitoa hiotaan pieteetillä vielä 20 vuoden päästäkin. Moni japanilaisurheilija on satsannut koko elämänsä näihin kisoihin. On sadonkorjuun aika.

Maruteita kiehtoo japanilaisessa kulttuurissa se, ettei se matki ketään. Hän myöntää kulttuuriin liittyvän monenlaisia paradokseja.

– Maana Japani on avautumassa, sulkeutuneisuuden aika on jäämässä. Se on erittäin tärkeää.

” Moni japanilaisurheilija on satsannut koko elämänsä näihin kisoihin. On sadonkorjuun aika.

Tokion olympialaisia aktiivisesti seurannut Marutei Tsurunen on pettynyt Japanin koronarokotustahtiin. Hänen mielestään ”olisi ollut hullua perua Tokion kisat”.

Joka toinen päivä hirsitalossaan vaimonsa kanssa saunova Marutei on saanut ansiomitalin myös Suomen presidentiltä, Tarja Haloselta taannoin, suurlähettilään anomuksen pohjalta.

Hänen poikkeuksellinen tarinansa on päätynyt myös kovien kansien väliin. Vuonna 2015 julkaistiin Sinisilmäinen samurai (Gummerus).

– Nykyään iso osa arjestani menee käännöstöitä tehdessä ja lastenlapsia hoitaessa. Parhaillaan käännän Anni Kytömäen tekemää Margaritaa. Se on ihastuttava kirja, muutama vuosi sitten kaatumisessa selkänsä ja lonkkansa ikävästi satuttanut Marutei sanoo.

– Nykyään viihdyn hyvin kaukana Tokion vilskeestä. Olen erakoitunut.

Parlamentissa mies tienasi yli 10 000 euroa kuussa, ja nyt hän elää pitkälti säästöillään, joiden arvelee riittävän vielä vajaaksi kymmeneksi vuodeksi.

– Varmasti siinä kohtaa on jo minun vuoroni jättää tämä maailma, hän näkee.

Marutei ei kertomansa mukaan ole katunut kertaakaan päätöstään Japaniin jäämisestä. Ensi kesänä hän on kuitenkin tulossa kuukaudeksi lomalle Suomeen.

– Kyllä minä välillä ikävöin Suomeen. Ikävöin erityisesti Suomessa oleviani lapsiani ja lastenlapsiani, Marutei summaa.