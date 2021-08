USA:n naiset saivat jalkapallopronssia – Donald Trump nimitteli pelaajia ”mielipuoliksi”

Donald Trumpin mielestä erityisesti häntä kritisoinut Megan Rapinoe pelasi surkeasti.

Tokio

Tokion olympialaisten naisten jalkapalloturnaukseen suosikkina lähtenyt Yhdysvallat sai tyytyä himmeimpiin mitaleihin, kun joukkue kukisti pronssiottelussa torstaina Australian 4–3. Pelin jälkeen Yhdysvaltain ex-presidentti Donald Trump hyökkäsi sanallisesti kritisoiden joukkueen olleen "vasemmistolaisten mielipuolten" johtama.

Hallitseva maailmanmestari Yhdysvallat voitti neljä viidestä ensimmäisestä naisten olympiaturnauksesta (1996–2012). Riossa 2016 tie tyssäsi jo puolivälieriin, ja Tokiossa kisat 0–3-tappiolla Ruotsille avannut Yhdysvallat kärsi välierätappion Kanadalle, jolle se ei ollut hävinnyt 20 vuoteen.

Pronssimitalit nimekäs joukkue kuitenkin voitti, kun Megan Rapinoe ja Carli Lloyd iskivät Australian verkkoon kaksi maalia kumpikin. Naisjalkapallon ikoni Rapinoe varsinkin on tullut tunnetuksi Trumpin äänekkäänä vastustajana. Trump puolestaan rohkaisi jo ennen Tokion kisoja kannattajiaan buuaamaan joukkuetta.

– Jos jalkapallojoukkueemme, jota johtavat radikaalit vasemmistolaiset mielipuolet, ei olisi woke (termi joka tarkoittaa "hereillä oleva") se olisi voittanut kultamitalin pronssin sijaan. Woke tarkoittaa että häviät, kaikki mikä on wokea on huonoa, ja jalkapallojoukkueemme on todellakin sitä, Trump totesi torstaina pronssiottelun jälkeen.

– Wokeajat pitäisi korvata patriooteilla ja sen jälkeen on jälleen ryhdyttävä jälleen voittamaan. Purppurahiuksinen nainen (Rapinoe) pelasi surkeasti ja hän käyttää liikaa aikaa radikaalivasemmiston politiikan ajattelemiseen, eikä tee työtään! Trump mesosi vielä.