Kommentti: Teeskentelemätön Mira Potkonen on parempi roolimalli kuin somen synnyttämät pinnalliset tekohahmot

Tokion olympialaisten päättäjäisissä Suomen lipunkantajaksi valitun nokialaisnyrkkeilijän esimerkki voi auttaa muitakin vapautumaan kahleista, kirjoittaa Marko Lempinen.

Tokio

Meinasi käydä kalpaten. Pakko myöntää.

Kun menestyksekkään nyrkkeilyuransa päättänyt Mira Potkonen tunteikkaasti itkien rutisti torstaina Tokion Kokugikan Arenan käytävällä valmentajaansa Maarit Teurosta pitkään ja pian sen jälkeen Olympiakomitean viestintäjohtajaa Mika Norosta, siinä oli itselläkin pokassa pitämistä.

Koskettava hetki.

Välieräottelunsa kevyessä sarjassa hävinneen, olympiapronssia saavuttaneen Potkosen, 40, tunnekuohu oli harvinaislaatuinen, mutta yllätyin, että se iski niinkin voimakkaasti myös ympäristöön.

Lue lisää: Kulisseissa iski poikkeuksellinen tunne­myrsky – uransa olympia­pronssiin päättänyt Mira Potkonen itki hysteerisesti: ”Että ei voi onnellisena päättää uraa”

Tunteikkaat hetket areenan kulisseissa olivat herkistää myös toimittajakollegoita ja eittämättä Norosen.

Purkaukseen kulminoitui paljon merkityksellistä.

Olympiavälierätappion jälkeen Mira Potkosen tunteet ryöpsähtivät valloilleen. Uran päätös ilmiselvästi kosketti.

Tokion kisojen aikaan on tullut kirjoitettua jo yhtä jos toista Potkosesta, on tullut kehuttua nokialaisiskijää paljon. Ehkä kuitenkin tärkein on vielä sanottavana.

En ole edelleenkään mikään nyrkkeilyn asiantuntija, enkä edes yritä ruotia niitä teknisiä ja taktisia syitä, jotka joko siivittivät suomalaisen jälleen olympiapronssille tai jotka jälleen katkaisivat siivet hänen olympiakultaunelmaltaan.

Näkökulmaksi kelpaa varmasti kumpi tahansa.

Mutta huippu-urheilijoiden, ja siis myös nyrkkeilijöiden, itseluottamukseen sekä tunnepuoleen liittyvistä asioista uskon ymmärtäväni riittävästi. Joskus on tullut pelattua auttavasti jääkiekkoa, ja silloin opin eittämättä näkemään, millaisten teeskenneltyjen roolien vangiksi nuoret ihmiset voivat jäädä, jos ympäristön miellyttäminen on tärkeämpää kuin omana itsenä oleminen.

Opin, miten suuri mörkö epäonnistumisen pelko urheilussa on. Sen, ettei sitä vastaan voi taistella ainakaan teeskentelemällä ja miellyttämällä.

Vastapainoksi havahduin myös aistimaan, millaisesta katseesta ja olemuksesta todelliset voittajat tunnistaa. Niinpä kun nykypäivänä yrittää kurkistaa eri urheilijoiden sielunmaisemaan, aika hyvällä prosentilla pystyy sanomaan, ketkä urheilijat uskovat aidosti itseensä ja ketkä vain kuvittelevat uskovansa.

Huippukuntoon trimmattu Mira Potkonen todella uskoi.

Nokialaisessa Tokiossa nähty lataus oli poikkeuksellinen. Hänen asenteensa oli helposti läpivalaistavissa, ja se oli kenties paras perintö, minkä hän saattoi suomalaiselle naisnyrkkeilylle jättää.

Ja laajemminkin suomalaiseen yhteiskuntaan.

En pysty arvioimaan, millainen on ollut muun muassa kaksi olympiapronssia, kaksi MM-pronssia ja kaksi EM-kultaa saavuttaneen Potkosen merkitys suomalaiselle naisnyrkkeilylle. Selvää on, että lajin uskottavuus on noussut merkittävästi – monet lajin kyynisimmistäkin vastustajista on isketty kanveesiin.

Jos Potkonen kuitenkin jotain urallaan tyrmäsi, ehdottomasti ennakkoluuloja. Hurjalla asenteellaan ja tahdonvoimallaan hän takoi kanveesiin paljon pinnallista turhamaisuutta.

Elämme sosiaalisen median kultakautta. Some on monessa mielessä iso mahdollisuus, mutta siitä voi tulla myös kirous. Nopeastikin.

Kun erityisesti monet nuoret yrittävät alati pakkomielteisesti esittää somen kautta olevansa jotain tiettyä, he jäävät helposti roolipaineidensa vangeiksi. Syntyy ulkonäköpaineita, syntyy tarvetta kohauttaa.

Aidon minän kehittäminen jää, energia menee epätodellisen somehahmon kiiltokuvan kirkastamiseen. Erittäin huolestuttavaa, sillä ei some esimerkiksi voi koskaan korvata ihmisten aitoa kanssakäymistä.

Kursailematon ja teeskentelemätön Potkonen toi rehellisen ja sävyttävän esimerkin omana itsenä olemisen tärkeydestä tähän uhkaan. Mallin, josta kuka tahansa pinnallisten paineiden kanssa kamppaileva voisi ammentaa voimaa.

Miettikää nyt: onhan tällainen huippu-urheileva nelikymppinen perheenäiti selvästi parempi roolimalli nuorisolle kuin erilaisten reality-sarjojen synnyttämät monet tekohahmot.

Silottelemattoman Potkosen esimerkki voi auttaa muitakin vapautumaan kahleista. Hieno ura, hieno tarina.

Ja jälkimmäisestähän kaikki on loppujen lopuksi kiinni.