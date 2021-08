Olympiahistoriaa jo tehneen Mira Potkosen haastattelusta tappioon päättyneen olympiavälierän jälkeen tuli eeppinen.

Tokio

Se oli jotain, mitä ei joka päivä suomalaisurheilussa näe tai koe.

Mira Potkosen haastattelusta tappioon päättyneen olympiavälierän jälkeen tuli eeppinen. Ainutlaatuinen.

Suomalaisnyrkkeilijällä ei ollut mitään palaa olympiafinaaliin iskenyttä Brasilian Beatriz Ferreiraa (voitti 5–0) vastaan, mutta se oli sivuseikka. Nelikymppinen nokialainen ei myöskään päässyt optimitasolleen, mutta silläkään ei ollut merkitystä.

Kun Tokion kisoissa jo aiemmin olympiapronssia varmistanut ja historiaa tehnyt (vanhin olympialaisissa mitalin hankkinut nyrkkeilijä) oli saapumassa suomalaismedian haastateltavaksi, hän joutui ensin keräilemään itseään pitkään. Potkoseen iski Kokugikan Arenan uumenissa todellinen tunnetsunami, jonka hän päästi täysin valloilleen.

Potkonen itki, Potkonen vollotti.

Ja sitten taas uudestaan ja uudestaan.

Vaikea oli silmämääräisesti päätellä, johtuiko Potkosen hysteerinen purkaus välieräpettymyksestä vai siitä, että hänen menestyksekäs uransa päättyi tähän otteluun – vai yhtä aikaa molempiin.

Vuonna 2008 totisemmin nyrkkeilyharjoittelun aloittanut Potkonen ei ollut aiemmin kisoissa viihtynyt median haastateltavana, mutta nyt jo ex-nyrkkeilijän avaussanoihin tiivistyi paljon:

– Nyt mulla ei ole enää mihinkään kiire, hän sanoi tunteikkaasti vollottaen.

Mira Potkosen uran päätös herkisti myös kilpakumppaneita Kokugikan Arenalla, kuten välierässä voiton korjannutta Brasilian Beatriz Ferreiraa.

Tunteiden näyttämisessä ei sinänsä ole mitään uutta: varsinkin nuoremman polven suomalaisurheilijat ovat oppineet avautumaan. Se on Tokionkin kisoissa jo monet kerrat nähty.

Tämä oli kuitenkin kokonaan oma lukunsa.

– Harmittaa, kun kaikki päättyy näin – että ei voi onnellisena päättää uraa. Sitä tulee taas oltua täysin tyytymätön omaan itseensä. Jää huono mieli, Potkonen sanoi ääni väristen.

– Olisi ollut mahtavaa jatkaa niin sanottua uutta elämää voittajana. Tämän piti olla mun vuosi, näiden piti olla mun kisat, mutta ei se taaskaan onnistunut.

Suomalaismedia oli tässä vaiheessa lievästi sanoen hämmentynyt. Potkonen oli kuitenkin siis tehnyt historiaa ja saavuttanut uransa toisen olympiapronssin, joten aivan näin itsekriittistä puhetta ei olisi uskonut kuulevansa. Potkosta 13 vuotta valmentanut Maarit Teuronen puuttuikin peliin.

– Mira, kyllä tämä kaikki tuntuu jo kahden viikon päästä hyvältä, Teuronen sanoi.

Mira Potkonen poistui olympia-areenalta vahvan tunnekuohun vallassa.

Kun Potkonen ja Teuronen tämän jälkeen rutistivat toisiaan, areenan uumenissa seurasi syvä, vajaan minuutin kestänyt hiljaisuus.

Kerrottakoon tähän väliin, että Teurosen mukaan Potkosen kohdalla ikä ”ei ole ollut mikään juttu”, koska hän on välttynyt loukkaantumisilta ja rasitusvammoilta, ja koska hän on sen vuoksi pystynyt treenaamaan täysipainoisesti ja intohimoisesti. Kertomansa mukaan Teuronen ei vaihtaisi ”päivääkään pois”.

– Ai mikä on mun uran merkitys suomalaiselle naisnyrkkeilylle? No, on me tehty Maaritin kanssa vuosia määrätietoista ja hyvää duunia. Olisin toivonut voittavani olympiakullan, koska Maaritilla on niin paljon kansainvälisestikin annettavaa. Ilman hänen teknistä ja taktista osaamistaan tästä ei olisi tullut mitään, Potkonen sitten vastasi, suurimman tunnekuohunsa jo hieman laannuttua.

– Paljon on itketty ja naurettu. Olisi ollut järjetöntä lähteä täältä tyhjin käsin (ilman mitalia) pois, jatkoi moninkertainen arvokisamitalisti ja kiitteli kannustuksesta Suomen kansaa.

Mira Potkonen taisteli vimmatusti, mutta väsyi ja alkoi sen jälkeen tehdä virheitä. Brasilian Beatriz Ferreira marssi lopulta selvällä erolla finaaliin.

Välissä ottelun voittanut Beatriz Ferreira taustajoukkoineen käveli Potkosen haastattelupisteen ohi ja osoitti kunnioitusta sekä suomalaisottelijalle että Teuroselle. Tunteikas hetki sekin.

Vaikka painopiste haastattelussa oli toisaalla, puhetta tuli myös itse ottelusta. Potkosen mukaan hän ei saanut kropastaan kaikkia tehoja irti.

– Ärsyttää! Olisi ollut paukkuja parempaan, parempia työkaluja käytettävänä, mutta ei tänään. Sorruin taas tuttuihin virheisiin, ottelun edetessä ilmiselvästi hapoille mennyt Potkonen ruoti kyynelehtien.

Entä jatkossa? Perheenäiti on kuulemma pitänyt pari viime vuotta fokuksensa täysillä Tokion kisoissa, eikä ollut miettinyt tulevaisuuttaan tarkemmin. Ei esimerkiksi sitä, jatkaako hän elämäänsä jollain tavalla nyrkkeilyn parissa.

– Mulla ei ole huomisesta tietoa. Mulla ei ole mistään mitään tietoa, Potkonen sanoi itku kurkussa.

– Sen tiedän, että mulla on mies ja lapset kotona, ja he ottavat mut avosylin vastaan.

Potkonen saa mitalinsa sunnuntaina, jolloin myös sarjan loppuottelu otellaan.