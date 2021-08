Brasilialainen uimahyppääjä Ingrid Oliveira joutui valtavaan ryöpytykseen 2016 olympialaisissa. Tokiossa seurasi uusi pettymys.

Tokio

Tunteista ei ole tarpeen kysyä. Todellisuus paistaa kasvoille valuvista kyyneleistä.

Brasilialainen uimahyppääjä Ingrid Oliveira, 25, on maansa myynyt 10 metrin kerroshyppyjen alkukilpailun jälkeen. Kun jatkopaikka jää haaveeksi, tunnettu brasilialaisurheilija vaikuttaa jääneen mentaalisesti syvään päähän.

Oliveira joutui Rio de Janeiron vuoden 2016 kotikisoissa harvinaisen suureen, yleisen mielipiteen mukaan kohtuuttomaan ryöpytykseen. Tuolloin hän oli vasta parikymppinen nuori naisenalku.

Miten Oliveira on selvinnyt Rion hurjasta seksikohusta? Jäikö se kalvamaan vai kasvattiko se henkisesti?

Tokion uima-areenan uumenissa on paikalla vain yksi brasilialaistoimittaja, kun ainoastaan portugalin ja italian kieltä taitava Oliveira on kävelemässä kohti haastattelupistettä. Brassitoimittaja, Fernando Gavini, on luvannut auttaa tulkkaamisessa.

– Varaudu siihen, ettei Oliveira ole tänään juttutuulella. Kuten näet, hän on raskaasti pettynyt suorituksistaan, Gavini ehtii varoittaa.

Ingrid Oliveira osallistui Tokiossa naisten 10 metrin kerroshyppyjen yksilökisaan.

Nyt lienee syytä kurkistaa taaksepäin, Rion kisoihin 2016. Kohun ytimeen.

Kaikki alkoi siitä, kun kotiyleisön edessä kisannut Oliveira riitaantui parihyppyjen parinsa Giovanna Pedroson kanssa. Pedroso kertoi kisojen aikaan, että Oliveira ajoi hänet pois parin yhteisestä olympiakylän huoneesta kilpailua edeltävänä iltana harrastaakseen seksiä meloja Pedro Goncalvesin kanssa.

Tuohtunut Pedroso avautui asiasta yllättäen kansainväliselle medialle ja ilmoitti heikosti sujuneen olympiakisan jälkeen, ettei hän aio enää kilpailla Oliveiran kanssa. Huhuttiin jopa, että Oliveira häädettiin kisakylästä, koska tämä ei tiettävästi jäänyt hänen ainoaksi seksiseikkailukseen. Oliveiran puhuttiin pitäneen suorastaan ”seksimaratonia” kisakylässä.

Kisojen aikaan Oliveira vaikeni täysin. Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin uimahyppääjä sitten astui esiin ja puhui suunsa puhtaaksi brasilialaislehden (UOL Esporten) artikkelissa.

– Toin Pedron huoneeseeni, mutta en oman tai hänen kisansa aattona. Hän ei viettänyt yötä kanssani. En ajanut ketään pois huoneesta. En joutunut ulos olympiakylästä. Minusta puhuttiin kuin olisin joku friikki, Oliveira kertoi haastattelussa.

Hän painotti, että seksi urheilijoiden välillä on arvokisojen aikaan aivan arkipäiväistä – eikä varmasti puhunut palturia. Yksi varma merkki tästä on se, että joka olympialaisissa urheilijoille jaetaan melkoinen määrä kondomeja, esimerkiksi Pyeongchangin 2018 kisoissa 37 kappaletta per urheilija.

Ingrid Oliveira kuvattuna ennen Rion kotiolympialaisia 2016.

Tässä vaiheessa haastattelua Oliveira pamautti myös varsinaisen pommin. Se koski yhtä urheiluhistorian suurimmista tähdistä, ällistyttävän uransa jo päättänyttä jamaikalaispikajuoksijaa Usain Boltia.

– Mitä varten kondomit olivat, ilmapallojen tekemiseenkö? Oliveira latasi ensin.

– Usain Bolt vei ilman kisapassia kulkeneen tytön huoneeseensa. Monet liittyivät Tinderiin. Uskokaa pois, se on ihan normaali juttu. Ero vain on, että suurinta osaa tapauksista ei kerrota julkisuuteen. Nyt niin kävi naisurheilijalle, jotta häntä voitaisiin osoitella sormella.

Brasilialainen uimahyppääjä on väittänyt supertähti Usain Boltin haalineen naisia huoneeseensa Rion 2016 kisojen olympiakylässä.

Julkisuusmyllytys oli ollut Oliveiralle liikaa Riossa. Hän oli järkyttynyt ja itkenyt läpi harjoitusten.

– Tuntuu kuin olisin itkenyt 15 litraa kyyneleitä, Oliveira linjasi artikkelissa.

Kisojen jälkeen uimahyppääjän tunnettavuus nousi pilviin. Jo ennestään hänellä oli muun muassa Instagramissa kuusinumeroinen määrä seuraajia. Pian urheilija sai ehdotuksia esiintyä seksiohjelmissa, ja pornovideoitakin lähetettiin. Hän kertoi menettäneensä työmahdollisuuksia.

– Häpeä oli suuri. Se koski koko perhettäni, hän alleviivasi.

Oliveira on julkaissut Instagram-tilillään useita kuvia Tokion kisoista.

Leijonatatuoinnin vasempaan olkapäähänsä hankkinut Oliveira pysähtyy haastattelupisteelle. Brasilialaistoimittaja Gavini on tovia aiemmin kertonut, että Tokiossa uimahyppääjä vaikutti ennen kisaa aiempaa rauhallisemmalta ja keskittyneemmältä. Hän kuitenkin myös arveli, että urheilijan henkiset arvet voisivat yhä olla syvät.

Itkuinen Oliveira puhuu ensin pettymykseen päättyneensä kisastaan.

– Kaksi viimeistä hyppyäni epäonnistuivat pahasti. Harjoituksissa kaikki toimi mainiosti, mutta tänään tapahtui jotain. Viidettä hyppyäni olin treenannut vain kuukauden, niinpä latasin kaikkeni neljänteen. Siinä kuitenkin aloitin liikesarjan liian aikaisin, Oliveira linjasi.

Tulee puhetta siitä, onko Oliveira nyt vahvempi urheilija kuin Riossa.

– Olen teknisesti taitavampi, mutta mentaalisesti en ole enää niin vahva. Tässä on matkan varrella tapahtunut niin isoja asioita, ettei niiden yli ole helppo päästä, tokaisi arvoituksellisesti Oliveira, joka on brassitoimittajan mukaan jatkamassa uraansa Pariisin 2024 olympialaisiin.

Vieläkö Riosta alkanut seksiskandaali painaa mieltäsi ja onko sinulla jotain lisättävää aiempiin puheisiisi aiheesta?

– Ei ole mitään lisättävää siihen aiheeseen. Ja olen päässyt henkisesti hyvin eteenpäin, Oliveira lausui vieressä olleen joukkueen virallisen tiedottajan mukaan ja jatkoi matkaansa kohti pukusuojaa.

Heti tämän jälkeen brasilialaistoimittaja nykäisi hihasta ja sanoi:

– Oliveiran viimeinen lause käännettiin sinulle väärin. Todellisuudessa Oliveira sanoi, että se ”kohu sattuu yhä”. Se on siis seurannut häntä aina näihin päiviin asti.