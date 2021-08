Ylen asiantuntija itki suorassa lähetyksessä, kun Sara Kuivisto teki historiaa – Tuomas Raja kertoo nyt, mistä kyyneleet kumpusivat

Tuomas Raja työskentelee Ylen tv-lähetysten yleisurheilukommentaattorina Tokiossa.

Tokio

– Voi jumankauta! Tuomas Raja puuskahtaa pompatessaan ylös työtuolistaan Tokion olympiastadionin lehtereillä.

Yleisradion selostuspisteellä istunut Raja on hetkeä aiemmin todistanut jotain maagista. Norjan Karsten Warholm viiletti loppusuoraa kuin viitapiru ja suorastaan repi 400 metrin aitojen ME-tuloksen säpäleiksi.

Uuden haamurajan rikkonut aika 45,94 alitti norjalaisen aiemman ME:n peräti 0,76 sekunnilla.

– Mä olen Warholmista nyt ihan kierroksilla. Se on niin käsittämätön aika. Wayde van Niekerk juoksi Riossa 400 metrin ME:n 43,03 ja David Rudisha Lontoossa 800 metrillä 1.40,91. Niissä oli jotain samaa kuin tässä. Myös Usain Boltin suoritukset olivat kovia. Mutta 45,94… Se saa miettimään, että onko se totta?

– Tuo oli kyllä yksi kovimmista hetkistä, jota on saanut todistaa.

Maailmantähtien esitysten lisäksi Rajan mieleen on syöpynyt vielä yksi maaginen muisto siltä ajalta, kun hän oli 11-vuotias.

– Se on Juha Väätäisen viimeinen kierros Olympiastadionilla 1971. Siitä mä en ole vieläkään toipunut. Ja sen takia olen nyt täällä ja olen urheiluhullu, Raja sanoo.

Rajan ääni on tullut olympialaisten aikana tutuksi sadoilletuhansille suomalaisille tv-katsojille Ylen yleisurheilulähetysten asiantuntijana. Hän on lähetyksissä äänessä selostajien Kimmo Porttilan ja Simo Leinosen kanssa.

Rauhallisesta äänestään tunnettu Raja on tehnyt asiantuntijan hommia Ylelle kuitenkin jo vuosikymmenen, vuodesta 2011.

– Olen Daegun maailmanmestaruuskisoista asti ollut tässä roolissa. Pitkään olin radiopuolella ja tein televisioon silloin tällöin. Mutta nyt näissä kisoissa olen ensimmäisen kerran pelkästään tv-töissä.

Raja rakastui yleisurheiluun jo seitsemänvuotiaana mentyään Helsingin Kisa-Veikkojen treeneihin.

– Sen huomasi heti, miten nastaa se oli. Tiesin heti, että tämä on mun juttuni.

Raja kilpaili yleisurheilussa juniorina SM-kisatasolla, mutta lopetti kisaamisen noin 17-vuotiaana ja siirtyi juniorien valmentamiseen.

Jyväskylässä liikunnanopettajaksi valmistuttuaan Raja sai työpaikan Pohjois-Haagan yhteiskoulusta. Hän pohti työskentelevänsä siellä vuoden, mutta nyt käynnissä on jo 37:s työvuosi. Raja on nykyään urheilulukiosta ja -yläasteesta koostuvan koulun rehtori.

– Työn ohella valmensin paljon. Postikin taisi niihin aikoihin tulla Eläintarhan urheilukentälle, Raja vitsailee.

Tuomas Raja työpaikallaan Tokion olympiastadionilla.

Hän on valmentanut myös aikuisurheilijoita, joista esimerkiksi 400 metrin juoksija Heidi Suomi on edustanut Suomea MM- ja EM-kisoissa sekä olympialaisissa 1990-luvulla.

Raja tuntee suomalaisia yleisurheilijoita ja heidän valmentajiaan laajalti, mutta koulutyön kautta myös liudan muiden lajien huipputekijöitä. Esimerkiksi Huuhkajien pelaajat Robin Lod, Joel Pohjanpalo sekä Leo ja Sauli Väisänen, huippukiekkoilijat Teuvo Teräväinen, Sami Lepistö, Antti Niemi, Antti Pihlström, Henri Jokiharju ja Jani Hakanpää, lumilautailija Heikki Sorsa, tennispelaaja Emil Ruusuvuori, koripalloilijat Sasu Salin ja Mikko Koivisto sekä Tokiossa yleisurheilevat Viivi Lehikoinen ja Annimari Korte ovat olleet koulun oppilaina.

Kun Sara Kuivisto alitti Tokiossa ensimmäisenä suomalaisnaisena kahden minuutin haamurajan 800 metrin juoksussa, Raja liikuttui suorassa tv-lähetyksessä kyyneliin. Hän kertoo nyt, mistä kyyneleet kumpusivat.

– Tiedän sen työmäärän, minkä Sara ja Ari Suhonen (valmentaja) ovat tehneet. Täällä ei voiteta tsägällä mitään, vaan urheilijan pitää nostaa tasonsa riittävän kovaksi. Se vaatii kymmenen vuotta duunia vaihe vaiheelta. Saran kohdalla se kaikki kulminoitui juuri oikealla hetkellä tuollaiseen suoritukseen.

– Olen myös tunteellinen ihminen muissakin asioissa. Mielestäni se on elämän hienouksia, että näyttää tunteita. En mä halua niitä pihdata.

Sara Kuivisto juoksi Tokiossa neljä kisaa ja teki neljä Suomen ennätystä.

Raja muistuttaa, että ennen Kuivistoa olympialaissa edellinen suomalaisnainen 800 metrillä oli Eeva Haimi Meksikossa 1968 ja 1 500 metrillä Nina Holmen Montrealissa 1976.

– Yritän välittää katsojille, miten pieni joukko urheilijoita tänne edes pääsee yleisurheilussa. Nämä ovat kaikki todella kovia urheilijoita, täällä ei ole surkeita eikä turisteja.

Olympialaisissa Raja pääsee seuraamaan huippuyleisurheilua aitiopaikalta.

– Täällä ollaan seuraamassa sitä päämäärää, missä huippu-urheilu on kovimmillaan. Mun yksi vahvuus tässä hommassa on, että tunnen huippu-urheilijan polun aika hyvin Eläintarhankentän junioriharjoituksista lähtien. Täällä näkee, mihin se polku voi parhaimmillaan johtaa.

Tuomas Raja näkyi Ylen selostuspisteellä olevan monitorin ruudusta, kun hän oli stadionin ulkopuolella ennakoimassa alkavaa yleisurheiluiltaa Laura Arffmanin kanssa.

Raja on seurannut suomalaisurheilijoiden kisasuorituksia Tokiossa asiantuntijan silmin. Onko hänelle tullut jonkun urheilijan kohdalla sellainen tunne, että he ovat tyytyväisiä siihen, että ovat päässeet osallistumaan olympialaisiin, mutta janoa menestyä ei ole enää ollut?

– Ensinnäkin tänne tullaan joko tulosrajalla tai rankingin kautta. Eli urheilija on erittäin kova, jos hän pääsee mukaan.

– Totta kai joukkueessa on myös sellaisia urheilijoita, jotka tietävät asetelman: ei mulla vielä ole täällä jakoa menestyä. Ei siinäkään ole mitään väärää, että tulee tänne ja pystyy tekemään oman parhaansa tai jopa vähän venymään. Kyllä sen voi realistisesti tietää, ettei palkintopallin keskikorokkeelle nousta tuurilla.

Raja on saanut Suomessa kuulla paljon urheilijoita kritisoivaa ”eiväthän ne edes pärjänneet” -keskustelua.

– Keskustelu on aina käynnissä, eikä siinä ei ole väärää. Mutta mun tehtävä asiantuntijana on sanoittaa sitä, mistä näissä kisoissa on kysymys. Siis poikkeusyksilöiden mittelöistä.

– Tännekin voi tulla kilpailemaan hyvällä fiiliksellä, hymy huulessa ja antaa lausuntoja, että täällä on kliffaa. Ja siltikin voi urheilla pirun kovaa. Sen ei tarvitse olla suomalaista perkelettä.