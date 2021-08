Juha Kanerva kirjoittaa Urheilulehden kolumnissaan, että olympialaiset olisi syytä palauttaa ihmisen kokoiseksi tapahtumaksi.

Tukholman olympiakisojen 1912 jälkeen kaikki olympiakisoihin liittyvä on ollut Suomessa pyhää. Vuonna 1952 olympiakisat järjestettiin Helsingissä – hinnalla millä hyvänsä. Kisojen taloudellinen tulos ei koskaan valmistunut, joten ”kaikkien aikojen viimeisten oikeiden olympiakisojen” loppulasku jäi arvoitukseksi.

Kun Olympiastadionia remontoitiin hiljattain, ei oltu köyhiä eikä kipeitä. ”Stadikan” remontin hinnaksi tuli 337 miljoonaa euroa eli alkuperäinen budjetti ylittyi 140 miljoonalla eurolla.

Remontissa ollut Helsingin olympiastadion ilmakuvassa 2019.

Olympiakisojen järjestämiskustannukset paisuvat yleensä vielä kovemmalla prosentilla. Näin käy myös Tokiossa.

Suomalaisilla urheilupäättäjillä oli pitkään tapana maalailla talviolympiakisojen järjestämistä Suomessa. Yleensä urheiluasioista vastaava ministeri saatiin juonittua kuvioon mukaan. Olympiaunelmia oli kiva tarjoilla kansalle, joka ei ymmärtänyt, mitä kisojen järjestäminen maksaisi.

Silloinen kulttuuriministeri juhli Marko Yli-Hannukselan olympiahopeaa Ateenassa 2004.

Vuonna 2006 kulttuuriministeri Tanja Karpela (kesk) osoitti poikkeuksellista harkintakykyä torppaamalla Suomen olympiakomitean puheenjohtajan Roger Talermon ehdotuksen talvikisojen hakemisesta.

Karpelan puoluetoveri, ministeri Antti Kurvinen vieraili Tokion olympiakuplassa ”kannustamassa suomalaisurheilijoita”. Kurvinen on Ylihärmän Pesä-Junkkarien kasvatti, joten Tokiossa häntä lienee kiinnostanut erityisesti baseball. Toivottavasti viiden renkaan herrat eivät saa untuvikkoministeriä innostumaan kisahankkeista.

Suomessa on viime aikoina löytynyt ilahduttavasti järjen ääniä olympiakisojen merkityksen arvioinnissa. Raikkaimman puheenvuoron käytti Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani, joka vaati sekä Tokion että Pekingin kisojen perumista.

Koronapandemian takia kisojen järjestämisessä ei ole juuri järkeä, mutta Itanin kritiikki ei rajoittunut terveydelliseen aspektiin. Hänen mukaansa nykymuotoiset olympialaiset ruumiillistavat kansainvälisen urheiluliikkeen ahneutta, näköalattomuutta ja yhteiskunnallista välinpitämättömyyttä.

Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani.

Moni urheilupomo kritisoi vallitsevaa järjestelmää käytäväkeskusteluissa, mutta vaikenee, kun holtitonta menoa pitäisi kommentoida julkisesti. Itani rikkoi omertan, mikä ei miellyttänyt porukkaa, joka vannoo juhlapuheissa urheilun jalouden nimiin ja yrittää käännyttää kansaa urheilun asialle.

KOK on globaali liikeyritys, eikä mikään aatteellinen urheilujärjestö, jollaisena se yrittää edelleen profiloitua. Kansallisilla olympiakomiteoilla on oma järjestönsä, ANOC. Lisäksi sekä olympiakisojen kesä- että talvilajeilla on omat järjestönsä. Mihin oikeastaan tarvitaan sisäsiittoista KOK:ta? No, tietysti keräämään olympiakisojen mediaoikeuksista saatavat miljardit.

Tämä KOK:n ravintoketju ulottuu Suomeen ja meikäläisiin urheiluseuroihin asti. Suomen olympiakomitea vastaa nykyään kaikesta urheilun ja liikunnan järjestötoiminnasta ja käyttää samalla ehdotonta valtaa.

Juuri kukaan ei uskalla arvostella tahoa, joka jakaa resursseja. Tähän kiinnitti huomiota ruotsinkielisen urheiluliiton FSI:n pääsihteeri Henrika Backlund. Hän nosti hattua Itanille, joka uskalsi avata Pandoran lippaan. Backlundin mielestä urheiluväki ei voi vaieta loputtomiin vain sen takia, että olympiakisoilla on hienot perinteet ja niiden motto on puhutteleva.

Vielä kovemman täräyksen olympiahurmoksen keskellä piehtaroiville urheiluniiloille antoi Pekka Seppänen, joka laittoi urheilun aseman perspektiiviin Ylen kolumnissaan. Liikkumattomuuden kustannuksiksi on arvioitu 7,5 miljardia euroa vuodessa. Seppäsen kalkyylien mukaan kulttuurittomuus maksaa meille vuosittain ainakin 10 miljardia euroa.

Olisiko syytä downgreidata olympiakisoja ihmisen kokoiseksi tapahtumaksi, jossa urheilu ja kulttuuri eläisivät rinnakkain? Samaan tapaan kuin vuosien 1900 tai 1904 maailmannäyttelyissä, joissa olympiakisat kuuluivat oheisohjelmaan.

Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran Urheilulehdessä 30/2021. Lehden tilausohjeet löydät täältä.