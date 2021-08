Tokiossa juostaan hirmutuloksia. Mutta millainen vaikutus tuloksiin on uusilla ihmekengillä ja stadionin supernopealla mondolla?

Tokion olympialaisten juoksuradalla on menty hurjaa vauhtia. Omia ja kansallisia ennätyksiä on tullut liukuhihnalta.

Norjalainen Karsten Warholm runnoi 400 metrin aitojen maailmanennätyksen käsittämättömästi uudelle sekuntiluvulle, aikaan 45,94. Myös naisten 400 metrin aidoissa nähtiin uusi ME-aika, kun Yhdysvaltojen Sydney McLaughlin pinkoi 51,46.

Syitä kovaan juoksutykitykseen on haettu myös muualta kuin urheilijoiden poikkeuksellisen rajusta kunnosta. Suurimmalla osalla juoksijoista on käytössään esimerkiksi Niken, New Balancen tai Puman hiilikuitupohjalla varustetut ”superpiikkarit”. Lisäksi Tokion uudella teknologialla valmistettua mondoa on sanottu kaikkien aikojen nopeimmaksi rata-alustaksi.

Yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo arvioi, että Tokion olympiastadionin radalla voi olla jopa kenkiä isompi vaikutus juoksuaikoihin.

– Radan on sanottu olevan yhdestä kahteen prosenttia nopeampi kuin normaali mondo. Se tekee ajoissa jo aika paljon, kun marginaalit ovat pienet, Hollo sanoo.

– Uusia ratatyyppejä on aiemminkin lanseerattu arvokisoissa, ja tulokset ovat olleet kovia. Käsittääkseni Tokion mondon alla on kennorakenne, joka melkein työntää urheilijaa eteenpäin.

Kun jotkut radat ovat huomattavasti nopeampia kuin toiset, syntyy jossain määrin epätasa-arvoinen tilanne ennätysten ja tilastotulosten suhteen.

– Warholm ei varmaankaan olisi juossut Kuopion keskuskentällä ihan noin hurjaa aikaa, vaikka ME-kunnossa varmasti onkin, Hollo arvioi omissa nimissään ollutta ME:tä peräti 0,76 sekunnilla parantanutta norjalaista.

Uuden teknologian kengät ovat kuitenkin puhuttaneet rataa enemmän. Syy tähän on ilmeinen: rata on samanlainen kaikille, mutta superpiikkareita ei vielä ole kaikkien saatavilla.

– Esimerkiksi näitä Niken Vapor Fly -pikajuoksukenkiä taitaa edelleen saada vain Yhdysvalloista, ja sieltäkin aika monen mutkan kautta, Hollo sanoo.

Suosion takia valmistajat alkavat varmasti lisätä tuotantoaan, ja jossakin vaiheessa superpiikkaritkin ovat kaikille saatavilla. Silloin juoksijat ovat kisoissa tasavertaisessa asemassa keskenään, mutta aikoja on hankala verrata entisiin ennätystuloksiin.

Uuden teknologian piikkareiden pohjassa on todella kevyestä hiilikuitumateriaalista tehty levy. Tarkoituksena on, että jalka ikään kuin kimmahtaa radan pinnasta ilmaan ja näin säästyy energiaa.

Fuelcell Sigma SD-X on New Balancen versio energiaa palauttavista hiilikuitupohjakengistä. Näillä kengillä juoksee muun muassa suomalaisaituri Elmo Lakka.

– Käsittääkseni se palauttaa energiaa juostessa. Pikajuoksuversiossa pohja on niin jäykkä, ettei se taivu ollenkaan. Kenkiä testannut tuttu sanoi että vauhti on niiden kanssa kovempi, Hollo kertoo.

Tutkittua tietoa hiilikuitulevyn vaikutuksesta juoksunopeuteen on vielä niukasti, minkä lisäksi arviot vaikutuksesta vaihtelevat.

– Jotkut sanovat, ettei vaikutusta ole, vaan urheilija kenkien päällä ratkaisee, kun taas jotkut kuvailevat vaikutusta merkittäväksi. Aukottomia tutkimustuloksiakin on hankala kerätä, kun juoksunopeuteen vaikuttaa niin moni muukin asia, kuten päivän kunto.

ME-mies Warholm antoi mielettömän juoksunsa jälkeen ristiriitaisia kommentteja uuden teknologian pikajuoksukengistä. Hän mainitsi, että hopealle 400 metrin aidoissa juossut Rai Benjamin juoksi Niken Vapor Fly kengillä, joista norjalainen ei pidä lainkaan.

– Hän juoksi ilmassa. Hänellä on ne jutut kenkiensä pohjassa, joita vihaan. En ymmärrä, miksi juoksukengän pohjaan pitäisi laittaa mitään. Keskimatkoilla ymmärrän sen paremmin iskunvaimennuksen takia. Jos haluaa iskunvaimennusta, voi sinne laittaa patjan. Mutta jos sinne laittaa trampoliinin, se on hevonpaskaa ja syö uskottavuutta lajistamme, Warholm latasi The Guardianin artikkelissa.

Karsten Warholm (vas.) ennätti Puman superkengillään Niken versioilla juoksevan Rai Benjaminin edelle. Molemmat ylsivät käsittämättömän kovaan aikaan Tokion mondolla.

Ristiriitaisia Warholmin kommentit ovat siksi, että hänen omien Puman kenkiensä pohjassa on myös hiilikuitua. Pohja on suunniteltu yhteistyössä Mercedes-Benzin kanssa.

– Kyllä, meilläkin on hiilikuitulevy. Mutta me olemme yrittäneet tehdä siitä niin ohuen kuin mahdollista. Koska siten haluan tehdä sen. Tietysti teknologia on aina läsnä, mutta haluan kuitenkin pitää sen tasolla, jolla tulokset ovat vertailukelpoisia. Se on tärkeää, olympiavoittaja sanoi.

Jos radan merkitys on tossujakin suurempi, siinäkin piilee omat ongelmansa. Jos jatkossa vain muutamalla stadionilla on Tokion kaltainen uuden teknologian mondo, keskittyvätkö kaikki kovat kilpailut jatkossa näihin paikkoihin? Entä miten tilastotulokset vertautuvat keskenään, kun vaikkapa arvokisapaikkoja jaetaan?

– On kiinnostavaa nähdä olympialaisten jälkeen esimerkiksi Timanttiliigassa, millaisia aikoja samat urheilijat juoksevat perinteisemmällä mondolla. Siinähän se ero alkaa hahmottua, Hollo sanoo.

Vielä on vähän absoluuttista tietoa siitä, miten paljon Tokion rata ja hiilikuitupohjat aikoihin vaikuttavat.

Varmaa on, että Tokiossa on juostu kovaa, mutta vasta tulevat kisat antavat osviittaa radan vaikutuksesta. Mitä kenkiin tulee, kehitys kehittyy ja vanhaan tuskin on enää paluuta.